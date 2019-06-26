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Российские тролли в действии

Times пишет, что Россия, судя по всему, пыталась при помощи соцсетей сеять раздор в Северной Ирландии (пейволл), распространяя фейковые сообщения о том, что юнионисты якобы готовы согласиться на воссоединение с республикой Ирландия, а республиканцы нанимают исламистских боевиков. Эти сообщения также предупреждали о грядущих кровавых столкновениях в Северной Ирландии и сопровождались скриншотами фейковых имейлов.

Как пишет газета, это было частью глобальной операции, которая продолжается уже пять лет и использует фейковые профили в "Фейсбуке", "Твиттере" и Reddit.

Исследователи цифровой криминалистической лаборатории Атлантического совета выяснили, что многие из поддельных аккаунтов в "Фейсбуке" были направлены на то, чтобы сеять рознь между странами Запада. По их словам, эту кампанию было сложно обнаружить, так как, в отличие от фабрик троллей, исполнители пользовались аккаунтами редко, а иногда лишь единожды. Ни одно из опубликованных ими сообщений не соответствовало действительности.

Аналитики Атлантического совета говорят, что не смогли установить, кто именно в России распространяет подобные слухи, но добавляют, что примененные методы соответствуют тому, как работают спецслужбы.

Судьба Фирташа

Газета "i" сообщает, что Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию в США олигарха из Украины Дмитрия Фирташа, который обвиняется в Америке во взяточнистве и у которого, по словам обвинения, были бизнес-связи с бывшим главой предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом.

Фирташ считается одним из самых богатых украинских предпринимателей. Он был одним из участников компании "РосУкрЭнерго", которая занималась поставками российского газа на Украину. Американское министерство юстиции обвиняет его в даче взятки в размере 18,5 млн долларов с целью получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать в США.

Фирташ был задержан в Австрии в 2014 году, но впоследствии отпущен под залог больше чем в 100 млн долларов. С тех пор суды различных инстанций рассматривали вопрос о его экстрадиции в США. Сам он отрицает все обвинения в свой адрес.

Окончательный "зеленый свет" экстрадиции должен дать министр юстиции Австрии, который должен одобрить вердикт.

Проблемы российской нефти

"Независимая газета" пишет, что спустя два месяца с момента обнаружения в нефтепроводе "Дружба" повышенного содержания хлорорганических соединений власти России уверяют, что нефтяной кризис преодолен. Но это далеко от истины, считает газета. Москва несет весомые имиджевые потери. Нефть из России отказываются принимать даже с дисконтом. "Все это чревато перетеканием спроса в пользу других поставщиков", - предупреждают эксперты.

Пытки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Совета по правам человека при президента России Михаил Федотов считает, что подразделению СК, расследующему пытки, нужно больше сотрудников

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов считает, что Следственному комитету нужно больше сотрудников, занятых расследованием дел о применении пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов. Сейчас, по его словам, подобными делами часто занимаются коллеги обвиняемых.

"Они вчера с этим оперативником допрашивали убийцу, а сегодня он должен в отношении этого же оперативника проводить следственные действия, поскольку того обвиняют в подбросе наркотиков или в применении пыток. От такого следователя толку будет мало", - цитирует РБК Федотова.

Человек человеку брат

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Times пишет, что ангелов-хранителей на свете больше, чем вы могли бы подумать.

Исследователи из Ланкастерского университета изучили записи камер наружного наблюдения в Кейптауне, Амстердаме и самом Ланкастере. Было выявлено 219 случаев нападений и потасовок.

В 90% случаев как минимум один прохожий, а иногда и многие, вмешивались в ситуацию и пытались развести нападавшего и жертву.

Вмешивались они часто по-разному - иногда показывая нападавшему жестами, что тому стоит успокоиться, иногда физически не давая ему достичь жертвы, а иногда просто оттаскивая агрессора в сторону, после чего они утешали тех, кто подвергся нападению.

Тот факт, что одинаковое поведение было зарегистрировано в столь разных городах, навело исследователей на мысль, что это может быть результатом эволюции, и люди генетически настроены на то, чтобы помогать друг другу.

Пиво в канаву

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Газета "i" пишет, что средний британский паб сливает в канализацию около 11 литров пива в неделю, так как сотрудники недостаточно эффективно чистят шланги, поставляющие пиво из бочек к стойке.

Это означает, что каждый год по всей Британии в канализацию сливается около 23 миллионов литров пива.

Дело в том, что пабы должны чистить свои шланги, так как в них начинаются скапливаться известковые налеты, бактерии и хмель. Если к началу процесса чистки в шланге находится пиво, его приходится сливать.

В результате британские пабы ежегодно теряют больше 147 млн фунтов стерлингов потенциальной выручки.

Иран и США обмениваются все более громкими угрозами

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Президент США Дональд Трамп и иранский президент Хассан Роухани обмениваются резкими заявлениями и прямыми оскорблениями. После того как Роухани заявил, что Белый дом поражен "умственной отсталостью", Трамп опубликовал в "Твиттере" тираду с угрозой применить против Ирана "ошеломляющую силу".

"В некоторых областях это будет полное уничтожение" - написал Дональд Трамп в "Твиттере" во вторник.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что не представляет себе сценария, при котором Британия вступила бы в войну с Ираном на стороне США. По его словам, он серьезно озабочен риском случайного начала войны из-за продолжающейся эскалации дипломатического конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Подробнее здесь: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Россия получила ультамутм от НАТО

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В январе минобороны России показало ракету 9М729 журналистам на полигоне в Кубинке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что у России есть время до августа, чтобы уничтожить свои крылатые ракеты 9M729, нарушающие условия международного договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В противном случае, предупредил Столтенберг, НАТО примет ответные меры. В среду и в четверг главы министерств обороны стран альянса обсудят, какой будет эта реакция.

В российской Госдуме назвали заявление Столтенберга смехотворным.

Москва смотрит в небо

Правообладатель иллюстрации Tsagi Image caption Модель нового пассажирского самолета в аэродинамической трубе в ЦАГИ

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) разработал концепт гражданского пассажирского авиалайнера увеличенной дальности и скорости.

Презентация прошла на авиасалоне Ле Бурже 2019. Судя по пресс-релизу, речь идет о создании самолета на 200-250 пассажиров с дальностью до девяти тысяч километров.

Подробнее здесь: В России создают новый пассажирский самолет

Арабские страны отходят от религии

Арабы все чаще заявляют, что не считают себя религиозными - таков итог исследования общественного мнения в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Исследование, проведенное по заказу Арабской службы Би-би-си агентством Arab Barometer, включало и другие вопросы, например, о том, как респонденты относятся к правам женщин, эмиграции, безопасности и сексуальности.

Вотум недоверия правительству Бабиша

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Нижняя палата чешского парламента сегодня проголосует по вотуму недоверия правительству Андрея Бабиша. По словам аналитиков, правящая коалиция Бабиша, в которую входят возглавляемое им движение ANO ("Акция недовольных граждан") и Чешская социал-демократическая партия, скорее всего, скорее всего, одержит победу. Коалицию также поддерживают коммунисты, но не входят в нее.

В Чехии уже несколько месяцев не утихают акции протеста против премьера Бабиша, которого призывают уйти в отставку. Его подозревают в мошенничестве с субсидиями Европейского союза. Нынешние протесты стали крупнейшими в Чехии со времени падения коммунизма.

Русская Служба Би-би-си решила сравнить, как проходят протесты в Праге и в Москве.

Гонконг готовится к демонстрациям

Законодательный совет Гонконга обсудит возможность вотума недоверия лидеру администрации автономного района Кэрри Лам.

Скорее всего, предложение будет заблокировано пропекински настроенными депутатами, после чего ожидается массовая демонстрация протеста в преддверии саммита "Большой двадцатки", который пройдет в пятницу.

Протестующие требуют отозвать законопроект, который позволил бы властям Гонконга экстрадировать людей в материковый Китай, так как они опасаются, что таким образом власти в Пекине будут расправляться с диссидентами. В Гонконге официально гарантирована свобода слова.

О предыстории протестов в Гонконге и о том, пойдет ли Пекин на попятную - здесь: пойдет ли Пекин на попятную.

С наркотиками все хуже

ООН опубликует доклад, согласно которому 35 миллионов человек в мире страдают от последствий употребления наркотиков, но лишь один из семи получает медицинскую и психологическую помощь. В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности говорится, что проблемы, связанные с употреблением наркотиков, гораздо более распространены, чем считалось ранее. Здесь можно посмотреть доклад за 2018 год.

Мужское дело

В России появился первый мужчина-синхронист. Александру Мальцеву 24 года и он - двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы по синхронному плаванию. Он добился этого, несмотря на насмешки других спортсменов, равнодушие наставников и изгнание из спортивной школы.

Подробнее почитать об Александре можно в нашем интерактивном лонгриде.

Самарский художник Арсений "Вредитель ли?" стал интернет-знаменитостью, когда фотографии с ним, выпивающим на стене панельного дома на высоте четвертого этажа, разлетелись по соцсетям. Русская служба Би-би-си узнала у него, как создавалась эта работа.