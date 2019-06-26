ПАСЕ не выбрала Слуцкого своим вице-председателем. У него еще есть второй шанс

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Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий не был избран вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), он не набрал достаточного количества голосов.

Теперь ПАСЕ проведет второй тур голосования.

Согласно регламенту ПАСЕ, России гарантировано место вице-председателя. Кандидатуру выдвигает глава российской делегации, и в норме она утверждается без голосования, если только голосования не потребуют не менее 20 членов ассамблеи. Украинская делегация потребовала такого голосования, оно проходило тайно весь день 25 июня.

На выборах вице-спикера проголосовали 198 человек из 316 членов ассамблеи. Для избрания необходимо было набрать 159 голосов, Слуцкий набрал 101 голос.

Во втором туре необходимо будет простое большинство от 159 человек, которые голосовали в первом туре.

Кто такой Леонид Слуцкий?

Слуцкий работает депутатом с 2000 года, с 2014 года он находится под санкциями ЕС.

Его фамилия стала широко известна в марте 2018 года, когда три журналистки - корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова, продюсер "Дождя" Дарья Жук и зам главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе - обвинили депутата в сексуальных домогательствах.

Слуцкий эти обвинения отрицал, а думская комиссия по этике не нашла в его действиях нарушений этических норм. После этого ряд российских СМИ объявили бойкот Слуцкому и комиссии по этике, а некоторые - и всей Госдуме.

В июне 2018 года фамилия Слуцкого фигурировала в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем говорилось, что квартира его жены в жилом комплексе "Кутузовская ривьера" может стоить 400 млн рублей, что в 2000 раз больше, чем ее годовая зарплата и в 80 раз больше, чем зарплата депутата за 2017 год.

До этого осужденный за мошенничество бизнесмен Сергей Полонский говорил, что в 2009-2010 году передал Слуцкому эту квартиру в качестве взятки.

Слуцкий после этого заявил, что пентхаус, найденный ФБК у его жены, много лет числится в его декларациях, а деньги на него парламентарий заработал еще до прихода в политику. Комментируя заявление Полонского, Слуцкий назвал его "эксцентричным человеком" и заверил, что взяток у него не брал "ни борзыми щенками, ни квадратными метрами".

Что сейчас происходит в ПАСЕ с российской делегацией?

Сегодня в ПАСЕ целый день выбирают генерального секретаря Совета Европы. На должность генсека СЕ претендуют глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

Действующий генсек СЕ Турбьёрн Ягланд был избран в 2009 году и переизбран на эту должность в 2014 году. Его полномочия заканчиваются в октябре 2019 года.

Российская делегация пока не принимает участие в выборах генсека до подтверждения своих полномочий и на утреннее пленарное заседание не пришла.

Накануне депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации, ограничив тем самым ее права на голосование на сутки.