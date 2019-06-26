Опрос: почти треть россиян допускает применение пыток силовиками

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Треть россиян допускает применение пыток, и с ними сталкивался каждый десятый опрошенный, выяснили в аналитическом центре "Левада".

По заказу правозащитного Комитета против пыток аналитики опросили 3400 человек в 53 регионах, результаты опроса приведены на сайте заказчика.

По данным опроса, в конфликтные ситуации с сотрудниками правоохранительных органов попадали четверть россиян. Cреди тех, кто конфликтовал силовиками многократно, реальным угрозам насилия или насилию подвергались 61% опрошенных.

Однако и те россияне, кто редко или лишь однажды вступили в конфликт с силовиками, в трети случаев (35%) столкнулись с насилием либо угрозами.

Большинство заявивших о насилии респондентов подверглись ему при задержании, установлении личности и допросе. Среди респондентов, отметивших опыт конфликтных ситуаций с силовиками, 63% пострадавших - мужчины и 37% - женщины.

Негативное отношение к сотрудникам полиции значительно повышается в случае, если опрашиваемый вступал с ними в конфликт. Так, в среднем по выборке к сотрудникам полиции относятся настороженно 39% опрошенных, а среди конфликтовавших с ними - уже 62%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что с опросом у Кремля пока "не было времени ознакомиться", и предложил присутствующим на конференс-колле журналистам "назваться", если они сталкивались с пытками силовиков.

"Есть ли кто-то, кто хочет назваться? Нет. Поэтому, конечно, нужно тщательно проанализировать", - сказал Песков.

Допустимые пытки

Чаще всего о спорах с полицейскими, согласно опросу "Левады", говорили жители Москвы, которые, как предполагают исследователи, знают свои права лучше и готовы их отстаивать.

Как отмечается в исследовании, угрозе насилия со стороны силовиков больше всего подвержены мужчины 25-55 лет со средним уровнем образования и ниже, живущие в небольших городах.

В целом каждый десятый опрошенный россиянин сталкивался с пытками. В половине случаев силовики, по заявлению задержанных, пытали их с целью выбить признание вины или другую информацию. В трети случаев их подвергали насилию для наказания. 75% заявивших о пытках пояснили, что насилие применялось для унижения и запугивания.

Правообладатель иллюстрации TASS/ZUMA Image caption В конфликтные ситуации с сотрудниками правоохранительных органов попадали четверть россиян

Каждый четвертый россиянин, переживший пытки, говорил, что полиция оказывала давление на их родственников. В половине случаев пытки также применялись и к родственникам задержанных.

Недопустимыми пытки считают около 60% опрошенных. Почти 30% допустили применение пыток в исключительных случаях, например, ради спасения чужой жизни или по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление. 39% участников опроса считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.

В апреле этого года в генпрокуратуре заявили о массовых случаях незаконного применения физической силы и специальных средств сотрудниками ФСИН. Нарушения нашли в каждом втором субъекте, 70% из них - в исправительных колониях.

"Основная причина этих безобразий - недостаточная открытость пенитенциарной системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным контролем ФСИН и ее территориальных органов", - заявил глава Генпрокуратуры Юрий Чайка.

В ведомстве также заявили, что в 2018 году число уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН выросло почти втрое. В большинстве случаев дела возбуждаются по статье о превышении должностных полномочий. Отдельной статьи о пытках в российском Уголовном кодексе пока нет.

Ввести такую статью УК России рекомендуют в ООН для того, чтобы была возможность выделить такие дела из общей статистики. О необходимости введения статьи "Пытки" говорят также российский омбудсмен Татьяна Москалькова и глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов.