Арестован подозреваемый в отравлении людей газировкой в центре Москвы

Правообладатель иллюстрации mskagency.ru Image caption Сабанов частично признал свою вину

Подозреваемый в серии отравлений и ограблений прохожих в центре Москвы 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов решением Таганского районного суда заключен под стражу до 25 августа.

В ходе слушаний по избранию меры пресечения Сабанов частично признал свою вину и попросил не заключать его под стражу.

Накануне при обыске у него дома в Басманном районе нашли транквилизатор "Феназепам", нейролептик клозапин и опиоидный анальгетик трамадол. Изначально уголовные дела были возбуждены по статье о краже, теперь же к обвинениям добавлен разбой с применением предметов в качестве оружия.

Сумма ущерба в деле выросла с 80 до 140 тысяч рублей. Следствие предполагает, что от действий злоумышленника могли пострадать не меньше 11 человек.

Издание "Открытые медиа" изучило соцсети Сабанова и выяснило, что в прошлом он служил в Росгвардии, а также подрабатывал грузчиком в Москве. На страницах Сабанова можно найти много исламистских высказываний, в некоторых он прямо называет себя моджахедом, пишет издание.

В понедельник издание The Village сообщило, что в популярных у молодежи местах к отдыхающим подходит мужчина, завязывает разговор и предлагает напитки, в которые подмешано неизвестное вещество. Люди, пробовавшие отравленные газировку или пиво, теряли сознание, после чего их грабили и избивали.

Правообладатель иллюстрации Google Street View Image caption По данным МВД, известно об 11 пострадавших от действий Сабанова

По данным издания, за последний месяц таким образом были отравлены по меньшей мере 24 человека. Случаи были отмечены в скверах около Чистых прудов, на Хохловской площади (в пространстве, известном как "Яма"), парке "Горка" и баре "Зинзивер".

"Некоторые жертвы пришли в себя на следующий день, другие долго были в коме: один человек пролежал в реанимации больше двух недель", - писало издание.

Среди пострадавших оказалась фоторедактор The Village Людмила Чижова. Кроме того, как сообщила журналистка Елизавета Нестерова, жертвой отравителя стал бывший ведущий канала MTV Михаил Рольник, который сейчас находится в коме.

По данным The Village, подозреваемого уже один раз задерживали, но после возбуждения уголовного дела о краже отпустили под подписку о невыезде. После этого случаи отравлений продолжились, последнее, по данным издания, произошло 21 июня.