Арестован подозреваемый в отравлении людей газировкой в центре Москвы
Подозреваемый в серии отравлений и ограблений прохожих в центре Москвы 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов решением Таганского районного суда заключен под стражу до 25 августа.
В ходе слушаний по избранию меры пресечения Сабанов частично признал свою вину и попросил не заключать его под стражу.
Накануне при обыске у него дома в Басманном районе нашли транквилизатор "Феназепам", нейролептик клозапин и опиоидный анальгетик трамадол. Изначально уголовные дела были возбуждены по статье о краже, теперь же к обвинениям добавлен разбой с применением предметов в качестве оружия.
Сумма ущерба в деле выросла с 80 до 140 тысяч рублей. Следствие предполагает, что от действий злоумышленника могли пострадать не меньше 11 человек.
Издание "Открытые медиа" изучило соцсети Сабанова и выяснило, что в прошлом он служил в Росгвардии, а также подрабатывал грузчиком в Москве. На страницах Сабанова можно найти много исламистских высказываний, в некоторых он прямо называет себя моджахедом, пишет издание.
В понедельник издание The Village сообщило, что в популярных у молодежи местах к отдыхающим подходит мужчина, завязывает разговор и предлагает напитки, в которые подмешано неизвестное вещество. Люди, пробовавшие отравленные газировку или пиво, теряли сознание, после чего их грабили и избивали.
По данным издания, за последний месяц таким образом были отравлены по меньшей мере 24 человека. Случаи были отмечены в скверах около Чистых прудов, на Хохловской площади (в пространстве, известном как "Яма"), парке "Горка" и баре "Зинзивер".
"Некоторые жертвы пришли в себя на следующий день, другие долго были в коме: один человек пролежал в реанимации больше двух недель", - писало издание.
Среди пострадавших оказалась фоторедактор The Village Людмила Чижова. Кроме того, как сообщила журналистка Елизавета Нестерова, жертвой отравителя стал бывший ведущий канала MTV Михаил Рольник, который сейчас находится в коме.
По данным The Village, подозреваемого уже один раз задерживали, но после возбуждения уголовного дела о краже отпустили под подписку о невыезде. После этого случаи отравлений продолжились, последнее, по данным издания, произошло 21 июня.