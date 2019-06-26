На Урале впервые выписали штраф за гомофобию в соцсети

Правообладатель иллюстрации Roman Pimenov/TASS

Сысертский районный суд в Свердловской области оштрафовал местного жителя Станислава Муромцева на 5 тысяч рублей (80 долларов) за гомофобный комментарий в соцсети "ВКонтакте".

Подобное решение суд Свердловской области принял впервые, создав таким образом прецедент правоприменительной практики в рамках статьи Кодекса об административных правонарушениях о возбуждении ненависти либо вражды.

Суд признал, что комментарий возбуждает вражду и унижает человеческое достоинство к социальной группе, выделяемой по признаку сексуальной ориентации (ст. 20.3.1 КоАП).

Содержание комментария в суде не раскрывают.

Пост Муромцева был оставлен в группе "Новости Шеремета "Девять с половиной" под видеороликом "Дети рисуют геев и лесбиянок" (сюжетом о конкурсе детских рисунков в одной из школ в декабре 2018 года).

Заявление в полицию написала юрист организации "Ресурсный центр ЛГБТ" Анна Плюснина.

С такими обращениями сотрудники центра обращались в полицию и раньше. Однако в прошлом году центр противодействия экстремизму пришел к выводу, что ЛГБТ "не является социальной группой", а значит, на эту группу не распространяется действие административного кодекса, сообщается на странице организации во "ВКонтакте".

Русская служба Би-би-си нашла автора комментария в соцсетях и попросила его прокомментировать решение суда. Он был немногословен.

Представитель Сысертского районного суда Ирина Мурашова рассказала, что для признания комментария гомофобным была проведена лингвистическая экспертиза. Процитировать комментарий она отказалась.