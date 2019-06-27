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Компания Nike приостановила продажу некоторых моделей своих кроссовок в Китае. Производитель спортивной обуви был вынужден пойти на такой шаг, после того как сотрудничающий с компанией японский модельер Дзюн Такахаси высказался в "Инстаграме" в поддержку протестов в Гонконге.

Сделал это Такахаси в аккаунте фирменной линейки кроссовок Nike Undercover.

Как сообщила в среду газета Financial Times, компания Nike была вынуждена отозвать из Китая кроссовки этой линейки, модели для которой создаются при участии Такахаси.

Ранее несколько крупных китайских ритейлеров без объяснения причин изъяли из продажи кроссовки Nike Undercover.

Все началось с того, что на странице Undercover в "Инстаграме" была опубликована фотография протестующих в Гонконге, вышедших на демонстрацию под лозунгом: "Нет экстрадиции в Китай!"

Демонстранты требовали полного отказа от спорного законопроекта, позволяющего экстрадицию граждан Гонконга в материковую часть КНР.

В подписи к фотографии Дзюн Такахаси выразил свою поддержку участникам акции. Этот пост вызвал возмущение пользователей "Инстаграма" в Китае.

Доступ к этой соцсети блокируется в КНР, однако многие жители страны пользуются VPN для доступа к запрещенным соцсетям.

Позже бренд пост Такахаси был удавел. Как пояснили в Nike, он был опубликован по ошибке и отражал частное мнение дизайнера, которое не разделяется компанией.

Тем временем китайский ритейлер YYSports, главный партнер Nike в КНР, сообщил об отмене запланированного старта продаж кроссовок Daybreak.

Онлайн-ритейлер Douniu также изъял из продажи все товары линейки Undercover в связи с "особыми обстоятельствами". При этом ритейлер не стал уточнять, что за обстоятельства имеются в виду.

Ряд китайских СМИ призвали полностью запретить продажу Nike Undercover в стране.

"Зарабатывать деньги в Китае и делать вещи, которые ранят Китай - это ужасно. Пожалуйста, уходите из Китая", - говорится в публикации китайского интернет-издания Sneaker News.

Компания Nike пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

В последние несколько лет объемы продаж продукции спортивных брендов - в первую очередь Nike и Adidas - растут в Китае быстрыми темпами.

Это связано, среди прочего, с распространением в Китае моды на одежду в спортивном стиле. В 2019 году продажи Nike в Китае составили 5,1 млрд долларов, это на 18% больше, чем в 2017 году.

Вряд ли отмена продаж кроссовок Undercover в Китае существенно скажется на доходах компании, говорят эксперты.

Однако эта ситуация еще раз напоминает об особой политической чувствительности, с которой транснациональные корпорации сталкиваются в Китае.

Цитата Далай-ламы и карта КНР без Тайваня

В прошлом году производитель автомобилей Mercedes-Benz дважды извинялся перед покупателями в Китае за то, что в одном из его постов в "Инстаграме" появилась цитата Далай-ламы, которого китайские власти считают опасным сепаратистом.

Американский производитель одежды Gap подвергся критике в КНР за публикацию в китайской соцсети Weibo фотографии футболки, на которой была изображена карта страны.

Возмущение жителей Китая вызвало то, что на этой карте не было Тайваня, Южного Тибета и Южно-Китайского моря. Компания Gap принесла извинения Китаю за найденные на карте неточности.

В ноябре прошлого года китайские онлайн-магазины сняли с продажи товары Dolce & Gabbana из-за скандала, разразившегося по поводу рекламы фирмы, которую многие в Китае посчитали расистской и оскорбительной.

Скандал вызвал рекламный ролик Dolce & Gabbana, в котором китайская модель с большим трудом пытается есть палочками традиционную итальянскую еду - пасту и пиццу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Туфли с каблуками в виде Доминико Долче (слева) и Стефано Габбана в витрине магазина в Пекине, 22 ноября 2018 года

По замыслу авторов, реклама должна была быть смешной, но их тут же обвинили в издевательстве над китайской культурой и насаждении уничижительных стереотипов.

Скандал достиг такого размаха, что китайские знаменитости призывали бойкотировать в стране этот бренд. Dolce & Gabbana рисковала потерять один из важнейших рынков.

Стефано Габбана тогда лично попросил прощения и принес официальные извинения перед гражданами Китая.

Кроме того, модный дом Dolce & Gabbana опубликовал видеоролик, на котором Доменико Дольче и Стефано Габбана просят прощения у граждан КНР на китайском языке.

Надо сказать, что фирме Nike приходится извиняться за свои слова и решения, пожалуй, чаще, чем любой другой транснациональной компании. И не только в Китае.

В сентябре прошлого года, когда американский футболист Колин Каперник, отказавшийся стоять при исполнении национального гимна США, стал лицом новой рекламной кампании Nike, недовольные американцы в знак протеста жгли кроссовки и рвали одежду спортивного бренда.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Nike выбрала Каперника лицом кампании, посвященной 30-летию слогана Just Do It

Колин Каперник привлек к себе внимание прессы два года назад. В августе 2016 года перед одним из матчей он демонстративно остался сидеть на скамейке запасных во время исполнения гимна США, в сентябре того же года во время гимна Каперник встал на одно колено.

Таким образом он выражал протест против расовой дискриминации в США и чрезмерно жестокого, по его мнению, обращения полиции с афроамериканцами.

Nike выбрала Каперника лицом кампании, посвященной 30-летию слогана Just Do It. Решение Nike вызвало критику патриотически настроенных американцев.

В "Твиттере" начал набирать популярность хэштег #BoycottNike, под которыми пользователи стали выкладывать фото и видео того, как они сжигают кроссовки Nike.

В январе этого года на компанию Nike обрушилось негодование мусульман. Активистка Сайка Норин обнаружила, что эмблема модели Nike AirMax 270 на подошве кроссовок очень похожа на арабское написание слова "Aллах".

Норин составила петицию, которую подписали почти 50 тыс. человек. Петиция требовала от Nike немедленно изъять из мировых продаж эту "кощунственную обувь" и прочие товары с логотипом, напоминающим слово "Аллах".

В Nike тогда ответили, что компания с уважением относятся ко всем религиям, и поэтому рассмотрит жалобу с большим вниманием.

Также в компании пояснили, что возмутившая мусульманку надпись - всего лишь стилизованный логотип линейки Air Max, и дизайнеры никоим образом не хотели оскорбить чувства мусульман.