#NIKE x #UNDERCOVER Daybreak sneakers in Black and Green will be released ‪on June 21th (Fri)‬ globally.  NOTE: Purchasing at UNDERCOVER Aoyama is only possible through an advance online lottery. Application period is between ‪June 18th (Tue) 12:00‬ ~ 20:00. Please check the UNDERCOVER website for details (‪undercoverism.com/projects‬)   NIKE x UNDERCOVER Daybreak を‪6月21日(金)‬より販売いたします。  国内Daybreak販売店舗:UNDERCOVER 青山、新宿伊勢丹MENS、阪急MENS東京、GINZA SIX, 阪急MENS大阪、阪急うめだ本館、LUCUA1100、岩田屋本店、仙台、金沢、名古屋、京都店及び、NIKE SNKERS、NIKELAB MA5、DSM GINZA  UNDERCOVER 青山店での購入については、事前にオンライン入場抽選を実施しますので、発売日に店頭にて購入をご希望の方は、アンダーカバーのウェブサイト‪undercoverism.com/projects‬(携帯からはBioにあるリンクより)にて詳細をご確認のうえ、抽選応募フォームよりご応募ください。ご応募受付期間 : ‪2019年6月18日(火) 12:00 ~ 20:00‬  #アンダーカバー #ナイキ