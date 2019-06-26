ПАСЕ подтвердила полномочия российских делегатов. Они окончательно вернулись в совет

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) окончательно подтвердила полномочия российской делегации. Соответствующая резолюция была одобрена во время сессии ПАСЕ в Страсбурге.

"Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации", - говорится в тексте резолюции.

В документ была внесена одна поправка, согласно которой ПАСЕ призывает Россию "сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия ведет операции".

Представитель украинской делегации после принятия резолюции заявил, что Украина уходит из ПАСЕ. Как передает корреспондент РИА Новости, украинский Депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: "Мы уходим".

24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, что открыло возможность для возвращения в ассамблею российской делегации.

Резолюцию приняли после обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер: за нее проголосовали 118 делегатов, против были 62, воздержались 10 человек.

Совет Европы смирился с аннексией Крыма?

В среду руководитель делегации России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что депутаты от аннексированного Россией Крыма будут участвовать в заседаниях ассамблеи как представители России.

"Не признавать Крым российским - это все равно, что не признавать объединение Германии. То есть это как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР", - сказал Толстой в интервью Русской службе RFI.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Европе "начинают понимать российский статус Крыма как реальность".

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и аннексии Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но полномочия Москвы тогда так и не были восстановлены.

Как отмечает украинское издание "Европейская правда", в докладе мониторингового комитета ПАСЕ по полномочиям российской делегации среди требований к России вообще не оказалось пунктов, касающихся Крыма и ситуации в Донбассе.

При этом ПАСЕ требует от России, в частности, освобождения 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, привлечь к ответственности виновных в катастрофе рейса MH17 и участвовать в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова.

Накануне депутаты от Грузии и Украины обжаловали восстановление прав российской делегации. Отдельную жалобу подал и глава украинской делегации Владимир Арьев, который назвал недопустимым присутствие в российской делегации депутатов, избранных всенародным голосованием, в котором также участвовали жители Крыма.

Что будет с неуплаченными взносами?

Россия была крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, однако в 2017 году заморозила уплату членских взносов.

Ежегодный взнос России составлял около 33 млн евро (7% всего бюджета организации). Соответственно, за последние два года долг России перед ассамблеей составил более 60 млн евро.

Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва готова полностью выплатить взносы в Совет Европы, когда настанет окончательная ясность с восстановлением прав российской делегации.

"Мы об этом говорили неоднократно - полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания России", - сказал Лавров.

Согласно уставу Совета Европы, если страна в течение двух лет не платит взносы, то Комитет министров СЕ может лишить ее права быть представленной в ПАСЕ на период, в течение которого не выплачивался взнос.

Однако во время сессии ПАСЕ в понедельник члены ассамблеи проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов.

К чему мог бы привести выход России из ПАСЕ?

Выход России из Совета Европы может привести к тому, что она откажется соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и сделает приоритетными национальные законы.

Кроме того, российские граждане в таком случае лишатся возможности обращаться с жалобами в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Российские правозащитники отмечают, что на сегодняшний день ПАСЕ и ЕСПЧ представляют собой довольно сильные инструменты воздействия на Москву.

Media playback is unsupported on your device Возвращение России в ПАСЕ: победа Москвы или предательство Запада?

Например, как подчеркнул в интервью Deutsche Welle координатор группы Гражданского форума ЕС-Россия Юрий Джибладзе, доступ россиян к ЕСПЧ серьезно повлиял на российскую правовую систему в целом.

"Можно по-разному оценивать, как Россия исполняет решения Страсбургского суда. Но мы видим, как меняется законодательство и практика, и за 20 лет хоть немного, но в России стало лучше", - отметил он.

При этом российские чиновники неоднократно заявляли о возможности окончательно выйти из ПАСЕ. Например, в октябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "ПАСЕ - это не Европа".

"Это возможность для европейских стран обсуждать общие проблемы. Но эти проблемы надо обсуждать, когда тебя слышат, а сегодня ПАСЕ, как ни парадоксально, возможности такой не дает", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".