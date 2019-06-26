ПАСЕ подтвердила полномочия российских делегатов. Они окончательно вернулись в совет
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) окончательно подтвердила полномочия российской делегации. Соответствующая резолюция была одобрена во время сессии ПАСЕ в Страсбурге.
"Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации", - говорится в тексте резолюции.
В документ была внесена одна поправка, согласно которой ПАСЕ призывает Россию "сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия ведет операции".
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Представитель украинской делегации после принятия резолюции заявил, что Украина уходит из ПАСЕ. Как передает корреспондент РИА Новости, украинский Депутат Алексей Гончаренко подошел к микрофону и сказал в него: "Мы уходим".
24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, что открыло возможность для возвращения в ассамблею российской делегации.
Резолюцию приняли после обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер: за нее проголосовали 118 делегатов, против были 62, воздержались 10 человек.
Совет Европы смирился с аннексией Крыма?
В среду руководитель делегации России в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что депутаты от аннексированного Россией Крыма будут участвовать в заседаниях ассамблеи как представители России.
"Не признавать Крым российским - это все равно, что не признавать объединение Германии. То есть это как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР", - сказал Толстой в интервью Русской службе RFI.
Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Европе "начинают понимать российский статус Крыма как реальность".
Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и аннексии Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но полномочия Москвы тогда так и не были восстановлены.
Как отмечает украинское издание "Европейская правда", в докладе мониторингового комитета ПАСЕ по полномочиям российской делегации среди требований к России вообще не оказалось пунктов, касающихся Крыма и ситуации в Донбассе.
При этом ПАСЕ требует от России, в частности, освобождения 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, привлечь к ответственности виновных в катастрофе рейса MH17 и участвовать в расследовании убийства оппозиционера Бориса Немцова.
Накануне депутаты от Грузии и Украины обжаловали восстановление прав российской делегации. Отдельную жалобу подал и глава украинской делегации Владимир Арьев, который назвал недопустимым присутствие в российской делегации депутатов, избранных всенародным голосованием, в котором также участвовали жители Крыма.
Что будет с неуплаченными взносами?
Россия была крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, однако в 2017 году заморозила уплату членских взносов.
Ежегодный взнос России составлял около 33 млн евро (7% всего бюджета организации). Соответственно, за последние два года долг России перед ассамблеей составил более 60 млн евро.
Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявил, что Москва готова полностью выплатить взносы в Совет Европы, когда настанет окончательная ясность с восстановлением прав российской делегации.
"Мы об этом говорили неоднократно - полное восстановление прав, и мы будем готовы выплатить те взносы, которые мы удерживали из-за неприемлемого, дискриминационного отношения к делегации Федерального Собрания России", - сказал Лавров.
Согласно уставу Совета Европы, если страна в течение двух лет не платит взносы, то Комитет министров СЕ может лишить ее права быть представленной в ПАСЕ на период, в течение которого не выплачивался взнос.
Однако во время сессии ПАСЕ в понедельник члены ассамблеи проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов.
К чему мог бы привести выход России из ПАСЕ?
Выход России из Совета Европы может привести к тому, что она откажется соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и сделает приоритетными национальные законы.
Кроме того, российские граждане в таком случае лишатся возможности обращаться с жалобами в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Российские правозащитники отмечают, что на сегодняшний день ПАСЕ и ЕСПЧ представляют собой довольно сильные инструменты воздействия на Москву.
Например, как подчеркнул в интервью Deutsche Welle координатор группы Гражданского форума ЕС-Россия Юрий Джибладзе, доступ россиян к ЕСПЧ серьезно повлиял на российскую правовую систему в целом.
"Можно по-разному оценивать, как Россия исполняет решения Страсбургского суда. Но мы видим, как меняется законодательство и практика, и за 20 лет хоть немного, но в России стало лучше", - отметил он.
При этом российские чиновники неоднократно заявляли о возможности окончательно выйти из ПАСЕ. Например, в октябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "ПАСЕ - это не Европа".
"Это возможность для европейских стран обсуждать общие проблемы. Но эти проблемы надо обсуждать, когда тебя слышат, а сегодня ПАСЕ, как ни парадоксально, возможности такой не дает", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".