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Следователи Следственного департамента МВД России заочно обвинили бывшего лидера Демократической партии Молдовы и олигарха Владимира Плахотнюка в руководстве наркосиндикатом, сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, Плахотнюк обвиняется в организации преступного сообщества, а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Следователи полагают, что Плахотнюк, пользуясь своим политическим влиянием, вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Молдовы и не позднее 2012 года стал одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката.

В декабре прошлого года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство, и он был объявлен в международный розыск.

В МВД утверждали, что Плахотнюк был лидером международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.

14 июня Владимир Плахотнюк и его ближайшее окружение покинули Молдову, это произошло сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. На следующий день в партии сообщили, что ее лидер уехал к своей семье, которая проживает в Швейцарии.

В понедельник Плахотнюк заявил о своей отставке с поста председателя партии, но не отказался от депутатского мандата.

Плахотнюк и политический кризис

Политик и олигарх Владимир Плахотнюк считается одним из самых влиятельных и богатых людей Молдовы, он активно участвует в политической жизни страны с 2010 года.

В 2016 году Плахотнюк был избран на пост лидера Демократической партии Молдовы.

В феврале сразу после парламентских выборов в Молдове разгорелся политический кризис: партиям не удалось договориться о формировании правительства.

Лучший результат на выборах показала Партия социалистов Молдовы, поддерживаемая Москвой. Но при этом их главному оппоненту Плахотнюку также удалось сохранить свои позиции и влияние.

Вскоре после этого социалистам и президенту страны Игорю Додону удалось достичь соглашения с блоком ACUM, занимающим прозападные позиции, о создании коалиции, что явилось неприятной новостью для Плахотнюка и его партии, контролирующей силовые структуры и суды.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Игорь Додон отказался выполнять решение Конституционного суда Молдовы

Демократическая партия Молдовы, пытаясь помешать формированию альянса, опубликовала компромат на Додона, обвинив его в предательстве интересов страны, тайных договоренностях с Россией и стремлении к объединению Молдовы и Приднестровья на основе федерализации.

Телеканалы, контролируемые Плахотнюком, выпустили в эфир видеозапись встречи Додона и самого Плахотнюка. На ней Додон предлагает олигарху решение проблем с уголовным преследованием в России.

8 июня Демократическая партия, продолжая наращивать давление на оппонентов, вывела на улицы Кишинева своих сторонников, которых свозили в центр на автобусах с региональными номерами. На следующий день Конституционный суд Молдовы отстранил Додона от должности президента и временно передал его полномочия исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу.

Однако в ответ на это Додон заявил, что отказывается признавать такое решение. Парламент и правительство тоже решили игнорировать постановления Конституционного суда и отказались самораспуститься.

15 июня КС Молдовы аннулировал свои собственные постановления о роспуске парламента и непризнании правительства.