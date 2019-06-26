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Сенат США заблокировал одобренный Палатой представителей конгресса законопроект о выделении 4,5 миллиарда долларов для помощи детям мигрантов на южной границе. Взамен республиканцы в Сенате предложили свою версию законопроекта о гуманитарной помощи.

Целью законопроекта было улучшить условия содержания детей мигрантов. По новым миграционным правилам, введенным президентом США Дональдом Трампом, детей задержанных мигрантов отнимают у родителей на границе и направляют в специальные лагеря, пока их родители дожидаются решения суда.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнел заявил, что одобренный Палатой представителей законопроект о помощи "бесперспективен". Вместо него Сенат, который контролируют республиканцы, предложил свой проект, по которому теперь готовится проголосовать.

Проект, одобренный Палатой представителей, вызвал недовольство президента Трампа, который накануне сказал, что наложит на него вето, даже если он пройдет через Сенат.

Лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси в свою очередь пообещала, что предложенный Сенатом альтернативный законопроект не пройдет ее палату.

При этом разница между суммами, которые предлагают выделить эти два законопроекта, невелика. Проект Палаты представителей предусматривал выделение 4,5 млрд долларов, а проект Сената - 4,6 млрд.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Активисты давно и регулярно требуют не задерживать детей в лагерях

В чем разница между законопроектами?

Оба законопроекта содержат запрет на использование финансирования для строительства стены на границе США и Мексики. Оба они направлены главным образом на улучшение условий содержания мигрантов на южной границе, однако часть денег достанется и пограничникам.

Билль, предложенный сенатом, предлагает выделить деньги из бюджета Пентагона и содержит меньше ограничений касательно того, как деньги могут быть освоены.

В версии, одобренной Палатой представителей, таких ограничений больше, а стандарты содержания мигрантов прописаны более конкретно.

Перед принятием законопроекта в Палате его изменили из-за того, что некоторым законодателям не понравилось, что деньги будут выделены в том числе силовикам, проводящим политику "нулевой толерантности" к мигрантам.

Почему это важно?

В прошлом году суд постановил, что семьи мигрантов разлучать нельзя, однако в центрах по-прежнему остаются сотни детей. Эти лагеря закрыты для журналистов и общественности.

Группа адвокатов недавно посетила один из них по судебному ордеру. Они сообщили, что лагерь переполнен, и что дети постарше - от десяти лет - в отсутствие взрослых должны заботиться о младенцах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Активисты в Техасе продолжают настаивать, что держать детей в клетках нельзя

"Многие из тех, с кем я разговаривала, содержатся там неделями, некоторые - почти месяц. Между тем по закону их должны перераспределить в течение 72 часов", - рассказала Би-би-си глава Клиники прав мигрантов в Юридической школе Колумбийского университета Элора Мухерджи.

"С момента пересечения границы им не давали возможности даже помыться, они просто воняют. Они одеты в ту же одежду, в которой пересекли границу, перепачканную всем на свете, от мочи до грудного молока", - добавила она.

На фоне спора о помощи детям мигрантов всплеск негодования в США вызвала фотография тел мексиканца Оскара Рамиреса и его дочери Валерии, утонувших при попытке переплыть Рио Гранде.

Одна из представителей штата Нью-Йорк в конгрессе, член демократической партии Александрия Окасио-Кортес назвала лагеря, в которых содержатся дети нелегальных мигрантов, "концентрационными" и отказалась извиняться за свои слова.