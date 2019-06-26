На военном форуме "Армия-2019" представили "модель роботехнического комплекса для проведения технической разведки". С виду он напоминает детскую игрушку - танк на радиоуправлении, на который прикрепили видеокамеру.

Роботехнический комплекс был представлен в разделе выставки с вывеской "Инновации". Расположен он на стенде позади дрона в виде совы, который накануне показали многие российские СМИ.

Согласно табличке на стенде, робототехнический комплекс "ТР" представил военный институт железнодорожных войск и военных сообщений, входящий в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва.

Image caption Информационная карточка на стенде

Кроме того, на карточке написано: "Изготовитель (разработчик): кафедра "Общетехнических дисциплин". Там же значится номер удостоверения на рацпредложение - №175637 от 18.06.2019.

С виду роботехнический комплекс представляет собой радиоуправляемую модель танка КВ-1 в масштабе примерно 1/16, на крыше башни которого закреплен модуль с портативной видеокамерой и небольшой пластиковой коробкой черного цвета, на которой имеется выключатель.

К рядом с комплексом на стенде находятся пульт управления, жидкокристаллический монитор и еще одна пластиковая черная коробка.

Правообладатель иллюстрации Aliexpress Image caption Скриншот сайта AlIexpress

На пульте имеется надпись Sender Radio Control R/C Series Speciality Model и внешне он идентичен пульту, который пользователи соцсетей нашли на сайте AliExpress.

Image caption Пульт робототехнического комплекса ТР

Сам радиоуправляемый танк также похож на модели, которые продаются на различных сайтах в интернете, включая тот же AliExpress. Часто эти танки продаются вместе с таким же пультом, который был представлен на стенде.

Пульт управления оснащен дисплеем с логотипом компании Eplutus. Эта компания известна своими недорогими жидкокристаллическими мониторами, в том числе и с небольшой диагональю дисплея.

Происхождение видеокамеры и черных блоков Русской службе Би-би-си определить не удалось. На электронный адрес Военного института железнодорожных войск и военных сообщений вечером 26 июня была отправлена просьба о комментарии, ответ пока не пришел.

В описании изделия говорится, что "данная модель предназначена для демонстрации возможности использования роботехнического комплекса (РТК) с беспроводным дистанционным управлением по ТВ-видеоканалу для проведения технической разведки в боевых условиях".

Форум "Армия" ежегодно проходит на территории парка "Патриот" - масштабного комплекса, который включает в себя не только площадку с павильонами, но также несколько полигонов, аэродром, музеи. В будущем в нем также появится храмовый комплекс.

В 2019 году на выставке были показаны в закрытом режиме несколько новейших систем вооружений, а в открытом - новая бронетехника и другое оружие.

Особое внимание прессы и блогеров привлек дрон в виде большой полярной совы с крыльями и хвостом. Его представил технополис "Эра". Стенд с дроном находится прямо перед стендом, на котором представлен "робототехнический комплекс ТР".