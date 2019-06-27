Минобороны России купило 76 истребителей Су-57 и 98 вертолетов Ми-28НМ

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Министерство обороны России купило у "Объединенной авиастроительной корпорации" партию истребителей Су-57 и вертолетов Ми-28НМ.

Контракт был подписан в присутствии президента России Владимира Путина на выставке "Армия-2019". Договор предусматривает поставку 76 истребителей. Именно столько самолетов президент потребовал закупить в мае этого года.

В пресс-релизе ОАК говорится, что первый серийный истребитель будет поставлен в военно-воздушные силы России до конца 2019 года.

В прошлом году на форуме "Армия-2018" был подписан контракт на поставку только первых двух Су-57 - в 2019 году и 2020-м.

Партия ударных вертолетов Ми-28НМ, согласно контракту, составит 98 машин.

Дело в цене

Общая стоимость контракта на поставку истребителей не сообщается. Между тем в мае газета "Коммерсант" со ссылкой на топ-менеджера одного из предприятий оборонной промышленности написала, что сумма может составить 170 миллиардов рублей, а газета "Ведомости" сообщила о 150-миллиардном контракте.

Правообладатель иллюстрации Marina Lystseva/TASS Image caption Ми-28НМ на "Армии-2019"

В мае на совещании по развитию военной авиации Владимир Путин сказал про Су-57, что "промышленность фактически на 20% снизила стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, у нас появилась возможность закупить гораздо больше боевых машин этого класса и по сути нового поколения".

Если исходить из более крупной оценки "Коммерсанта", то стоимость одного истребителя пятого поколения обойдется России примерно в 2,23 миллиарда рублей. Это составляет примерно 35 миллионов долларов.

Стоимость одного американского истребителя пятого поколения F-22 обычно оценивают примерно в 150 миллионов долларов, хотя с учетом стоимости их разработки она составляет, по некоторым оценкам, более 400 миллионов.

Пятое поколение

О разработке истребителя пятого поколения в России заговорили в начале 2000-х годов.

Этот проект сразу стал "статусным" - истребитель пятого поколения был призван продемонстрировать способность России производить современные вооружения. Сначала было объявлено, что первый полет он должен совершить в 2006 году, затем этот срок не раз переносили. В результате первый полет состоялся 29 января 2010 года.

Проект в процессе разработки испытывал различные технические сложности, в частности, для него пока так и не завершили двигатели, с которыми он, как планируется, будет летать в будущем.

Первая партия истребителей поступит в войска с так называемым "двигателем первого этапа" АЛ-41Ф1 производства НПИО "Сатурн", который является глубоко модернизированной версией двигателя АЛ-31Ф, созданного еще в 1980-х годах.

Этот авиационный мотор, тем не менее, обеспечивает Су-57 возможность полета на сверхзвуковой скорости в обычном режиме полета, что является одним из признаков пятого поколения.

Ночной охотник

Партия в 98 ударных вертолетов Ми-28НМ, как сообщает РИА Новости, также стала результатом переговоров о снижении цены на машину.

Так, в феврале 2019 года информационные агентства передавали, что министерство обороны даже решило отказаться от серийной закупки вертолетов именно из-за их высокой стоимости. Переговоры о снижении цены долго ни к чему не приводили, но весной наконец увенчались успехом.

Ми-28НМ - усовершенствованная версия Ми-28Н. Предыдущая версия вертолета долгое время страдала из-за технических недоработок, хотя его закупала российская армия, а также он поставлялся на экспорт в Ирак. Вертолеты использовались Россией в Сирии, но по итогам эксплуатации у военных были к ним претензии. В частности, отмечались проблемы с электроникой.

Проверено в Сирии

В феврале 2018 года стало известно, что Россия направила Су-57 в Сирию.

Это было сделано для проверки военной техники в боевых условиях. В ходе операции в этой стране Россия испытала в реальных боевых условиях много новых систем вооружений. По итогам испытаний в их конструкции были внесены порой значительные изменения.

"Никакой полигон не даст того обилия сценариев, которые дают реальные боевые действия. Вы можете годами испытывать вертолеты, но все равно могут быть такие варианты развития событий, которые вы не сможете смоделировать", - сказал Би-би-си заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

"Особенность Сирии как театра военных действий - климатическое разнообразие на очень небольшой территории. Зона Латакии - влажные тропики, высокая влажность, высокая соленость и высокая температура. Буквально за сто километров через горы перевалили - там уже начинается пустыня с пылевыми бурями, но ровная как стекло, а чуть-чуть на север - это горы, покрытые соснами", - добавил он.

Для Ми-28Н испытания в Сирии были очень важны - в ноябре 2017 года, выступая в российском парламенте, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший главком ВВС Виктор Бондарев заявил, что у вертолета на тот момент даже после доработки с учетом сирийского опыта остались большие проблемы.

"Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки [ночного видения], которые надевают, они называют "смерть пилотам". Небо безоблачное - все нормально, а если какая дымочка - три дня с красными глазами ходят", - цитировало слова Бондарева агентство РИА Новости.

В конце концов по итогам испытаний вертолет был доработан и получил индекс НМ.

Что касается Су-57, то информации о его испытаниях в Сирии намного меньше. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что испытания проходили в феврале и что во время них с самолетов были проведены практические пуски перспективных крылатых ракет.