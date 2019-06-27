Верховный суд Карелии направил на пересмотр уголовное дело в отношении двух фигурантов истории с гибелью детей на Сямозере. Ранее Людмила Котович и Алексей Коваленко были оправданы.

С приговором чиновникам, которые должны были проверять парк-отель "Сямозеро", были не согласны родители детей и гособвинение.

Решения в отношении остальных фигурантов дела остались без изменения. Жалобу экс-директора лагеря Елены Решетовой, которую ранее приговорили к 9,5 годам колонии, суд удовлетворил частично.

Первоначальный приговор Петрозаводского городского суда по основному делу о гибели детей обжаловали все стороны, кроме тех участников процесса, которых оправдали.

"Мы немного в шоке, мы не ожидали, что наше дело наконец сдвинется с места, это отчасти победа," - рассказала Анна Борисова, мама погибшей Маши Макаровой из здания суда по телефону.

Image caption Маша Макарова, одна из детей, погибших на Сямозере, занималась плаванием

Что постановил суд первой инстанции

В марте суд приговорил к девяти с половиной годам колонии экс-директора лагеря Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова. Они были признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и в оставлении детей в опасности.

Чиновников Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко, Людмилу Котович и одного из инструкторов Павла Ильина оправдали. Второго инструктора Валерия Круподерщикова признали виновным, но из-за истечения срока давности его освободили.

Все сотрудники лагеря обвинялись в оказании небезопасных услуг и оставлении детей в опасности. Бывшего руководителя карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и его заместителя Людмилу Котович обвиняли в халатности.

Родители погибших детей и гособвинение были согласны с приговором по отношению к директору лагеря и ее заместителю. Им обоим дали практически максимальные сроки наказания, возможные по предъявленным статьям.

Родственники и прокуратура Карелии оспорили оправдательные приговоры чиновникам Карельского Роспотребнадзора и одному из вожатых - Павлу Ильину. Они также не согласны с тем, что Валерий Круподерщиков не получил реального тюремного срока.

Image caption Женя Романов, один из детей, погибших на Сямозере

Какую роль участники процесса сыграли в трагедии

Вадим Виноградов был единственным, кто признал свою вину. В суде выяснилось, что именно по его настоянию группа из 47 детей вышла на воду 18 июня, проигнорировав СМС-сообщение по поводу штормового предупреждения от МЧС. 18 июня 2016 года погода начала портиться, некоторые дети боялись и просили остаться на берегу.

Елена Решетова была директором лагеря, который, как удалось выяснить Би-би-си, был сильно переполнен. Из-за этого в лагере существовала система, когда часть детей жила в палаточном лагере в лесу, а другая часть жила на островах. В тот день Елена Решетова находилась в Москве. Она потеряла связь с частью группы, но не стала вызывать спасателей ни 18, ни 19 июня.

Инструктор лагеря Павел Ильин отпросился в тот день и не участвовал в походе.

Другой инструктор - Валерий Круподерщиков - оказался в воде с детьми. В суде он рассказал, что пытался спасти одного ребенка, который впоследствии погиб. Инструктора признали виновным в оставлении детей в опасности. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении, но освободил его из-за истечения срока давности.

Оба инструктора были студентами, которых отправили в лагерь на педагогическую практику. Они не имели необходимой квалификации, чтобы сопровождать такую большую группу детей в опасный поход.

Как дети попали в лагерь

Правительство Москвы каждый год тратит около 4 миллиардов рублей на организацию детского отдыха. Около 60 тысяч московских детей ежегодно ездит отдыхать в лагеря и на экскурсии.

Бесплатный отдых предоставляется сиротам, детям-инвалидам и ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. В 2016 году организацией отдыха для этих категорий занимался департамент труда и социальной защиты города Москвы.

Семьям предложили "горящие путевки" в лагерь в Карелии. Многим не выдали никаких документов, кроме памятки с информацией о том, что нужно иметь с собой. Большинство родителей не знало, что лагерь, куда поедут их дети, был частным.

Родители посадили своих детей на поезд второго июня. До этого им пришлось неделю бегать и собирать справки от врачей, чтобы отправить детей в карельский лагерь. Однако контракт с парк-отелем "Сямозеро" департамент социальной защиты подписал только третьего июня.

Правообладатель иллюстрации Vladimir Volotovsky Image caption Сямозеро, Карелия, июнь 2016 года

На что жаловались родители

Би-би-си нашла документы, подтверждающие, что департамент труда и социальной защиты и другие инстанции получили жалобы на перенаселенность, плохие условия проживания и оставление в опасности несовершеннолетних - от матери девочки, которая отдыхала в парк-отеле "Сямозеро" в 2015 году.

Женщина отправила жалобу на лагерь через сайт департамента. Когда она получила ответ, что департамент провел проверку и "не выявил замечаний к качеству оказания услуг" в лагере, она начала жаловаться в прокуратуру, МВД, карельский минздрав и уполномоченному по правам детей.

Впоследствии женщина стала свидетелем стороны обвинения. Вот отрывки из ее письма:

Количество детей в каждом отряде не должно быть более 15. По факту - в день приезда детей долго не могли определить по отрядам, со слов дочери, в ее отряде было около 34 человек.

Дети размещались в ветхих, дырявых, протекающих в дождь палатках.

Детей привезли в г. Петрозаводск на озеро, им были обещаны хорошие условия, но по приезду это оказались обшарпанные лодки, без крыши, им предстояло грести 32 км под дождем. Моя дочь и еще две девочки отказались садиться в эти лодки, и их оставили там же на причале, автобус уехал, не забрав отказавшихся от плавания детей назад в лагерь.

Image caption Парк-отель "Сямозеро" сейчас закрыт

"В 2015 году были жалобы во все без исключения инстанции, решения каждой из которых было бы достаточно для того, чтобы предотвратить трагедию. Никто не сделал ничего", - сказал адвокат Дмитрий Лапин, представляющий интересы семей погибших.

У Би-би-си также есть документы, подтверждающие, что прокуратура и минздрав Карелии выявили многочисленные нарушения и сообщили о них департаменту в Москве в 2015 году. Однако на следующий год власти Москвы все равно заключили с лагерем контракт на 45 миллионов рублей.

Через несколько дней после трагедии глава департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян в нескольких интервью заявил, что жалоб на это лагерь не поступало, а если поступало, то жалобы были ситуационные и не имели отношения к делу.

Мы попросили департамент прокомментировать эти документы. В ответ власти прислали следующее письмо: "Все вопросы, затронутые в вашем обращении, были предметом расследования уголовного дела, находящегося в производстве Следственного комитета Российской Федерации. До вынесения соответствующих решений органами предварительного расследования и (или) судом считаем некорректным давать комментарии и интервью СМИ по данным вопросам".

Суд над чиновниками

Против двух сотрудниц московского департамента социальной защиты было возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Татьяна Барсукова и Елена Семкина занимались организацией детского отдыха.

Однако Басманный суд вернул дело в прокуратуру после предварительного слушания. Дальнейшая судьба этого уголовного дела непонятна.

Сотрудницы департамента при этом по-прежнему работают в социальной сфере. Елена Семкина так и работает в департаменте соцзащиты начальницей управления по организации работы с семьями, где есть дети.

Татьяна Барсукова работает в Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы. Этот институт находится в ведении департамента социальной защиты. По сути, она работает там же.

Федеральная антимонопольная служба обвинила сотрудников департамента труда и соцзащиты в том, что лагерь "Сямозеро" выиграл тендеры на отдых детей в результате преступного сговора.

После трагедии у Федеральной антимонопольной службы возникло много вопросов к аукционам, в результате которых лагерь выигрывал контракты Департамента. В аукционах участвовали две аффилированные фирмы - ООО ПАРК-ОТЕЛЬ "СЯМОЗЕРО" и ООО "КАРЕЛИЯ-ОПЕН".

Image caption После трагедии у Федеральной антимонопольной службы возникло много вопросов к аукционам, в результате которых лагерь выигрывал контракты департамента

Комиссия московского управления ФАС России признала компании виновными в заключении устного картельного соглашения (нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции), которое они реализовали на шести аукционах департамента.

"В результате противоправных действий ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ "СЯМОЗЕРО" и ООО "КАРЕЛИЯ-ОПЕН" госконтракты были заключены на неконкурентных условиях и с компанией, заведомо не имеющей должного опыта в организации отдыха и оздоровления детей", - гласит пресс-релиз на официальном сайте ФАС.

В техническом задании к этому госконтракту было прямо указано, что в отношении детей нужно провести такие программы, как экстремальное плавание, ночевка на открытой местности без палаток, преодоление испытаний голодом, холодом, жаждой.

"Это для детей в возрастной группе от 9 до 11 лет. Подписи чиновников правительства города Москвы были поставлены под этим контрактом и под техническими условиями к ним", - пояснил Дмитрий Лапин.