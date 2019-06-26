Путин принял отставку Евкурова. Его сменит бывший прокурор

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Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который заявил о намерении покинуть свой пост в понедельник. Врио главы республики назначен бывший прокурор Махмуд-Али Калиматов.

"Назначить Калиматова Махмуд-Али Макшариповича временно исполняющим обязанности Главы Республики Ингушетия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Ингушетия", - говорится в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля.

В среду Путин провел встречу с Калиматовым, на котором и сообщил ему о своем решении назначить его врио главы Ингушетии. Ранее в этот день президент встретился с Евкуровым.

В четверг в столице Ингушетии Магасе Калиматова представят властям республики, сообщили РИА Новости в администрации главы региона.

Евкуров объявил о намерении добровольно покинуть свой пост 24 июня. В своем обращении, которое показали на национальном телевидении Ингушетии, он пожаловался на разобщенность народа.

"Я отчетливо вижу, что сегодня оно проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены", - сказал он.

Кто такой Махмуд-Али Калиматов?

Калиматову 60 лет, он родился 9 апреля 1959 года. Закончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета, в конце 1970-х годов проходил службу в составе группы советских войск в ГДР.

Свою карьеру он строил преимущественно в Самарской области. В 1990-х годах он начал службу в органах прокуратуры региона и сначала работал следователем районной прокуратуры Самары. В 1997 он стал прокурором Самары, а в 2003 году был назначен первым заместителем прокурора Самарской области.

В 2004 году генпрокурор России назначил Калиматова прокурором Ингушетии. На этом посту он проработал три года, а затем, в 2007 году, снова вернулся в Самарскую область, где возглавил контрольный департамент губернатора региона.

В 2012 году Калиматов стал советником самарского губернатора, а в конце 2015 года был назначен главой управления Росприроднадзора по Самарской области. Эту должность он занимал до своего назначения главой Ингушетии.