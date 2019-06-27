Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тереза Мэй и Владимир Путин

ПАСЕ меняет Украину на Россию

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) окончательно подтвердила полномочия российской делегации.

В документ была внесена одна поправка, согласно которой ПАСЕ призывает Россию "сотрудничать с учреждениями по мониторингу прав человека, в том числе в полном объеме и не препятствуя прямому доступу ко всем объектам, где Россия ведет операции".

Представитель украинской делегации после принятия резолюции заявил, что Украина уходит из ПАСЕ.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и аннексии Крыма.

Подробнее здесь: ПАСЕ подтвердила полномочия российских делегатов. Они окончательно вернулись в совет

Вопросы по делу сестер Хачатурян

Правообладатель иллюстрации Maksim Grigoriev/TASS Image caption Ангелина Хачатурян - средняя сестра, на момент смерти отца ей было 18 лет

Басманный суд Москвы в среду продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца. Защитники девушек настаивают, что это было не убийство, а самооборона.

Сестры Хачатурян были задержаны 28 июля 2018 года по подозрению в убийстве своего отца. Они рассказали, что отец на протяжении многих лет издевался над ними и подвегал физическому насилию.

Дело вызвало большой общественный резонанс. Онлайн-петицию на имя главы СК Александра Бастрыкина с требованием прекратить уголовное преследование сестер подписали более 160 тысяч человек.

Можно ли считать самообороной убийство спящего человека и откроют ли дело против убитого отца? Русская служба Би-би-си разбиралась: Дело сестер Хачатурян: отвечаем на главные вопросы

Королева и присные - не задаром

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королевской семье принадлежат замки, земли, сокровища и произведения искусства

Согласно последнему финансовому отчету британского королевского двора, монархия получила из казны за истекший финансовый год больше 80 млн фунтов (около 100 млн долларов). Порядка 40% этой суммы уйдет на ремонт лондонской резиденции королевы - Букингемского дворца. Герцог и герцогиня Сассекские, они же принц Гарри и Меган, получили на ремонт своей резиденции, Фрогмор-коттедж, меньше - всего 2,4 млн фунтов за год.

Республиканцы негодуют: государство экономит на гражданах, урезая социальные расходы, а королевская субсидия год от года только увеличивается. Их противники уверяют, что монархия не тратит ни копейки из денег налогоплательщиков и к тому же приносит доход - как прямой денежный, так и косвенный экономический.

Как же обстоят дела на самом деле? Подробнее здесь: Счета королевской семьи: во сколько обходится монархия британским налогоплательщикам?

Последнее прости?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Daily Mail пишет, что британский премьер-министр Тереза Мэй на этой неделе скажет президенту России Владимиру Путину, что России останется в изоляции, если она не прекратит своей враждебной политики.

В пятницу оба лидера встретятся в последний раз лицом к лицу в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Осаке, в Японии. Это будет их первой встречей после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери, при котором было применено химическое оружие.

О грядущей встрече Мэй и Путина сообщил Кремль, указав, что это поможет нормализовать отношения между обеими странами, пишет газета.

Но пресс-представитель Терезы Мэй отрицает, что эту встречу можно рассматривать как нормализацию в отношениях.

По его словам, Великобритания готова к новым отношениям, но это может произойти лишь после того, как Россия перестанет подрывать международные договоры и всеобщую безопасность такими действиями, которые произошли в Солсбери.

Times пишет, что многие возмущены (пейволл) самим решением Терезы Мэй встретиться с Владимиром Путиным.

Боб Сили, член комитета по международным отношениям Палаты общин от Консервативной партии и известный критик Кремля, заявил, что вопрос о конкретной форме отношений между Лондоном и Москвой должен быть оставлен преемнику Мэй, коль она вскоре уходит в отставку.

Билл Браудер, международный финансист и глава фонда Сергея Магнитского, борющегося за наказание российских чиновников, нарушающих права человека, назвал решение Мэй встретиться с Путиным вопиющим.

Миллионы комиссионных

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рыболовлев считает, что его обманули

Times пишет о судебном процессе в Нью-Йорке, в рамках которого российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев обвиняет аукционный дом Сотбис (Sotheby's) в том, что тот намеренно завышал цены на покупаемые им произведения искусства.

Рыболовлев требует компенсации в размере 380 миллионов долларов.

Несмотря на протесты аукционного дома, американский суд позволил предать огласке материалы дела.

Дело касается отношений между Рыболовлевым, дилером Ивом Бувье и Сотбис. Сторона Рыбловлева утверждает, что Бувье был агентом миллиардера и должен был получать комиссионные в размере 2%.

Бувье говорит, что был независимым дилером и лично покупал картины у Сотбис, а затем перепродавал их Рыболовлеву, и 2% представляли лишь административные расходы.

Согласно обнародованным судом документам, Ив Бувье приобрел для Рыболовлева от Сотбис 38 картин с 2003-го и по 2015 год, на сумму в два миллиарда долларов.

Сторона Рыболовлева утверждает, что это было крупнейшим мошенничеством в истории.

Сотбис заявляет, что ничего не знает об отношениях между Бувье и Рыболовлевым, и что аукционный дом лишь продавал картины Бувье, не зная, что он намерен с ними делать в дальнейшем.

Не тот самолет

Daily Mail пишет, что чиновникам британского министерства торговли пришлось покраснеть после того, как они разместили в "Твиттере" фотографию российского истребителя в рамках кампании, продвигающей пилотажную группу Королевских ВВС Великобритании "Красные Стрелы" (Red Arrows).

"Красные стрелы" должны начать турне по Соединенным Штатам. В "Твиттере" министерство написало, что британские самолеты способны летать выше Эвереста. Но на сопровождающей твит фотографии был российский Су-30.

Многие сразу же заметили ошибку, и министерство быстро удалило твит, заявив лишь, что не до конца уверено, что на фото запечатлен правильный самолет.

Танк в воде

ТАСС сообщает, что в России разрабатывается новый плавающий танк на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".

Самоходная пушка отличается жесткими ограничениями по массе, так как должна транспортироваться самолетами Ил-76, а также десантироваться на парашютной системе.

Бронирование "Спрута" обеспечивает лишь противопульную защиту, пишет ТАСС.

Эмбрион тоже человек?

"Новая Газета" пишет, что Русская православная церковь предлагает закрепить за эмбрионом право на жизнь и приравнять аборт к убийству.

"Нерожденный ребенок является личностью как созданный по образу Божию и имеющий право на жизнь. Неприемлемо определять личность только на основе таких характеристик, как самосознание, автономия и рациональность, отношения с другими людьми", - цитирует РПЦ газета.

Сямозеро - кто виноват?

Суд в Карелии рассмотрит апелляцию виновных по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года.

Экс-директор и координатор лагеря были приговорены к 9,5 годам заключения.

18 июня 2016 года 47 детей, отдыхавших в туристическом лагере "Сямозеро" в Карелии, и четверо инструкторов вышли на лодках на озеро. Группа попала в сильные волны - две из трех лодок перевернулись.

33 детям удалось спасти, 14 утонули. Сопровождавшие подростков взрослые остались живы.

Решение по апелляции ожидается сегодня либо завтра.

О подоплеке дела здесь: "Позвонили, сказали: вашего ребенка нет в списке живых". Можно ли было избежать трагедии на Сямозере?

Иран превысит лимит на уран

Иран предупредил, что 27 июня превысит лимиты на количество обогащенного урана, которое ему дозволено хранить по соглашению 2015 года. Это еще больше обострит отношения между Тегераном и Вашингтоном, и так находящиеся на критической отметке.

Иранское агентство по атомной энергии сообщило, что производство урана возросло в четыре раза.

Тегеран утверждает, что европейские страны не выполнили своих обязательств и не оградили иранскую экономику от последствий санкций, которые президент Дональд Трамп снова ввел в действие после выхода США из договора.

Великобритания, Франция и Германия предупредили Тегеран о недопустимости нарушения условий соглашения.

В противном случае у них не останется выбора, кроме как восстановить собственные санкции, действие которых было прекращено по условиям договора 2015 года.

Президент Трамп и иранский президент Хассан Роухани на этой неделе обменивались резкими заявлениями и прямыми оскорблениями. После того как Роухани заявил, что Белый дом поражен "умственной отсталостью", Трамп опубликовал в "Твиттере" тираду с угрозой применить против Ирана "ошеломляющую силу".

Европа оказалась в печке

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В Западной и Центральной Европе продолжится аномально жаркая погода. Жарче всего будет в некоторых регионах Франции и Испании: там столбик термометра до пятницы не будет опускаться ниже +40°C.

В остальных странах континентальной Европы до конца текущей недели также ожидается превышение средних июньских температур на 10-15 градусов Цельсия.

Причины погодной аномалии - шторм в Северной Атлантике и установившийся в Центральной Европе мощный антициклон.

Их комбинация приводит к тому, что на континент засасывает поток раскаленного воздуха из Сахары. Сколько продлится такое положение дел, пока непонятно. Подробности тут: "Ад наступает". Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней

30 лет прорыву железного занавеса

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алоис Мок (слева) и Дьюла Хорн (справа) уничтожают железный занавес в 1989 году

27 июня 1989 года тогдашние министры иностранных дел Венгрии и Австрии Дьюла Хорн и Алоис Мок торжественно разрезали заграждение из колючей проволоки, которое десятилетиями разделяло их страны, символизируя железный занавес.

Это стало началом процесса краха коммунистических режимов в Восточной Европе.

В годовщину события на границе встретятся сегодняшние министры иностранных дел обеих стран.

Кто виноват?

Правообладатель иллюстрации Stephen Missal Image caption Портрет, составленный следователями по описанию людей, видевших погибшую женщину

В 1970 году в глухой норвежской долине Исдален было найдено обгоревшее тело женщины. С ее одежды были срезаны все бирки, с личных вещей содраны этикетки. На месте преступления и в камере хранения на вокзале Бергена полиция обнаружила закодированные послания и предметы маскировки, в частности, парики и поддельные удостоверения личности.

В 1971 году следствие зашло в тупик, дело было закрыто. Но в 2016-м появились основания возобновить расследование.

Дело стало так широко известно, что к разгадыванию этого таинственного случая подключились энтузиасты из разных стран мира. И вот появились новые подробности - о них здесь: Смерть в долине Исдален: новые подробности норвежской загадки

Разногласия между Россией и Грузией привели к отмене авиасообщения между странами и запрету продажи турпакетов. Но пострадать может не только туризм.

В Грузии живет множество россиян, у которых там свой бизнес.

Русская служба Би-би-си спросила у них, как политическое обострение повлияет на их работу.