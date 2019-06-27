Авиакатастрофа в Бурятии: два члена экипажа погибли, 31 пассажир пострадал

Правообладатель иллюстрации mchs.gov.ru Image caption Самолет практически полностью сгорел

В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24. По данным местных властей, в результате погибли два члена экипажа, более 30 пассажиров пострадали.

Как сообщало правительство Бурятии, в четверг утром пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", летевший из Улан-Удэ, совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.

При посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

Открытое горение на площади 200 кв. метров на месте аварийной посадки Ан-24 ликвидировано, сообщили в управлении МЧС по Бурятии.

По данным правительства республики, в результате катастрофы погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Спасатели извлекли их тела из кабины, сказал РИА Новости пресс-секретарь главы региона Алексей Фишев.

Всего, по данным МЧС, на борту самолета находились 48 человек. Замглавы Северо-Байкальского района Татьяна Прохорова сообщила Интерфаксу, что за медицинской помощью обратился 31 человек. По ее словам, четверо их них были госпитализированы, в том числе двое детей.

Ранее глава республики Алексей Цыденов говорил, что пострадавшие получили травмы легкой и средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура и Ространснадзор объявили о проверке авиакомпании "Ангара".

Источник ТАСС в авиаслужбах региона заявил, что бортовые самописцы Ан-24 обнаружены и находятся в удовлетворительном состоянии.