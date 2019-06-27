Основателя "Монстрации" оштрафовали за плакат "Мусора хуже г..."

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Мещанский суд Москвы постановил оштрафовать художника Артема Лоскутова за то, что он пришел на согласованный митинг 23 июня с плакатом "Мусора хуже говна". Суд счел, что его плакат не соответствовал заявленной тематике митинга.

Судья назначила Лоскутову штраф в 10 тысяч рублей.

Суд счел, что не имеет оснований не доверять протоколу полицейских, которые заявили, что плакат не соответствовал тематике митинга, а Лоскутов отказывался его убирать по требованию правоохранителей, дежуривших на акции.

"Никакого разъяснения, почему плакат не подпадает под тематику митинга, я в суде не услышал", - сказал Лоскутов после решения судьи.

23 июня на проспекте Сахарова в Москве прошел согласованный митинг по широкой тематике - против дела Ивана Голунова, дела "Сети" и "Нового величия", против незаконных дел по статье о наркотиках и коррупции в органах полиции.

По словам Лоскутова, он стоял на митинге с плакатом "Мусора хуже говна", который не вызывал вопросов ни у участников акции, ни у правоохранителей. Однако после окончания митинга его без объяснения причин задержали и составили протокол по административной статье 20.2 часть 5.

Защитник Лоскутова Михаил Бирюков просил суд допросить сотрудников полиции, которые задержали и составили протокол на Лоскутова, однако суд в этом отказал.

Бирюков также сказал: "Содержание плаката моего подзащитного могло вызвать у полицейских чувство горечи, но оно полностью соответствовало тематике митинга".

В ходе судебного заседания и сам Лоскутов заявил, что его плакат полностью соответствовал тематике митинга.

"Дела о подбрасывании наркотиков наносят пятно на репутации силовых органов, и это пятно хуже того, что написано в плакате", - сказал он.

По его словам, полицейские также не имели права задерживать участников митинга на основании того, что им не понравился чей-то плакат.