Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Сколько пассажиров находилось на борту самолета, неизвестно (архивное фото)

Самолет индийской авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Стенстед. В компании сообщили об угрозе взрыва на борту, но потом удалили твит.

Рейс AI191 летел из Мумбая в Ньюарк, США. При посадке лайнер сопровождали истребители британских ВВС.

Компания Air India опубликовала в "Твиттере" сообщение о том, что самолет совершает посадку из-за угрозы взрыва.

Image caption Компания Air India удалила твит об угрозе взрыва (на фото - скриншот)

Позже сообщение заменили, формулировку об угрозе взрыва заменили на "угрозу безопасности".

В заявлении администрации аэропорта говорится, что самолет приземлился около 10:15 по местному времени (11:15 мск) и находится в изолированной части аэропорта.

Сколько пассажиров находилось на борту лайнера, неизвестно, говорится в заявлении.

Представитель Королевских ВВС сообщил, что сопровождавшие самолет при посадке истребители были подняты с базы в Линкольншире.