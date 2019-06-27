Самолет Air India экстренно приземлился в Лондоне из-за угрозы безопасности
Самолет индийской авиакомпании Air India совершил экстренную посадку в лондонском аэропорту Стенстед. В компании сообщили об угрозе взрыва на борту, но потом удалили твит.
Рейс AI191 летел из Мумбая в Ньюарк, США. При посадке лайнер сопровождали истребители британских ВВС.
Компания Air India опубликовала в "Твиттере" сообщение о том, что самолет совершает посадку из-за угрозы взрыва.
Позже сообщение заменили, формулировку об угрозе взрыва заменили на "угрозу безопасности".
В заявлении администрации аэропорта говорится, что самолет приземлился около 10:15 по местному времени (11:15 мск) и находится в изолированной части аэропорта.
Сколько пассажиров находилось на борту лайнера, неизвестно, говорится в заявлении.
Представитель Королевских ВВС сообщил, что сопровождавшие самолет при посадке истребители были подняты с базы в Линкольншире.