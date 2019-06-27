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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство иностранных дел страны не согласовывало с ним ответ на ноту России по вопросу об освобождении украинских моряков, задержанных в керченском проливе.

"Я узнаю информацию про наши международные шаги из интернета", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве.

По словам президента, он не видел украинского ответа на ноту России, потому что глава МИД Павел Климкин "не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины".

Зеленский потребовал от ведомства публично объяснить свои действия, так как они могут поставить под угрозу освобождение моряков.

"Хочу обратиться к президенту [России Владимиру] Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", - добавил президент.

Климкин в ответ заявил, что его ведомство имело полномочия направлять ответ на российскую ноту без согласований с президентом.

"Все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", - пояснил министр.

Он отметил, что нота фиксирует только международно-правовую позицию Украины и не содержит никаких политических моментов, поэтому дополнительных согласований не требовалось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Павел Климкин пытался добровольно уйти в отставку, но Рада его не пустила

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина отказалась в принципе обсуждать с Россией вопрос освобождения украинских моряков и передачи Киеву украинских кораблей.

"Киеву нужны не моряки, Киеву нужен шум вокруг моряков. Именно для этого их и отправили в Керченский пролив в ноябре 2018 года", - написала Захарова в "Фейсбуке".

Павел Климкин накануне заявил, что Россия пытается заставить Украину признать судебное преследование, которое ведется против украинских моряков.

"Так не будет. Россия должна немедленно и безусловно выполнить решение Международного трибунала - освободить 24 украинских моряков и три корабля", - написал он в "Фейсбуке".

Непринятая отставка

Еще 30 мая Зеленский внес в Верховную Раду предложение уволить Павла Климкина с поста главы МИД. На следующий день сам министр призвал депутатов утвердить его уход, так как "новый глава государства имеет право сформировать собственную команду".

Однако 6 июня парламент не одобрил проект постановления об увольнении Климкина: документ не набрал необходимого числа голосов.

11 июня Зеленский повторно попросил Раду уволить Климкина и назначить на его место замглавы президентской администрации Вадима Пристайко.

В интервью телеканалу "1+1" Зеленский рассказывал, что предлагал Климкину продолжить деятельность во главе внешнеполитического ведомства, но тот якобы отказался.

"Я предлагал ему остаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику", - говорил он.

Инцидент в Керченском проливе

Украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и вспомогательное судно "Яни-Капу" и 24 члена их экипажей были задержаны российскими властями вблизи Керченского пролива 25 ноября прошлого года.

Украинские суда двигались из Одессы в порт Мариуполь в Азовском море, однако уже у берегов аннексированного Крыма их стали сопровождать российские пограничные катера.

Украинская сторона заявляла, что запросила соответствующее разрешение о проходе через Керченский пролив, однако не получила ответа.

По версии ФСБ, украинских моряков оповестили о том, что проход через пролив закрыт, и потребовали не заходить в "территориальное море Российской Федерации" - акваторию, принадлежность которой России не признается Украиной.

Когда украинские корабли продолжили движение, по одному из них российской стороной было применено оружие, и в результате обстрела три члена экипажа были ранены.

Затем украинские суда были отконвоированы в Керчь, а все члены экипажа арестованы. Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы.

25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить два украинских военных корабля, вспомогательное судно и всех задержанных украинских моряков.