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Путин сказал, что в России больше нет олигархов

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Российский президент Владимир Путин дал интервью британской газете Financial Times накануне саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

В интервью редактору Лайонелу Барберу и главе московского бюро FT Генри Фою Путин рассказал о предстоящем саммите, Дональде Трампе и отношениях с США и Китаем, операции в Сирии, отравлении Сергея Скрипаля, о своем отношении к либеральным идеям, преемнике и олигархах в России.

Путин, в частности, осудил как устаревшие либеральные идеи, которые десятилетиями доминировали в мышлении западных демократий. По его мнению, либерализм вступил в конфликт с интересами большинства людей по таким вопросам, как иммиграция и мультикультурализм.

Подробнее здесь: Интервью Владимира Путина Financial Times: основные тезисы

Экс-главе Кыргызстана грозит пожизненный срок

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алмазбек Атамбаев стал первым президентом Кыргызстана, добровольно покинувшим должность после первого срока

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Теперь ему может грозить уголовное преследование по обвинениям в коррупции.

Неделю назад депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них Генпрокуратура поддержала.

Если вина Атамбаева будет доказана, ему может грозить пожизненный срок.

Атамбаев назвал выдвинутые против него обвинения "абсурдными и необоснованными" и объяснил их "стремлением действующего президента устранить политического оппонента".

Подробнее здесь: Кыргызстан: что происходит с бывшим президентом Атамбаевым?

Дизайнер iPhone Джони Айв уходит из Apple

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Главный дизайнер Apple, британец сэр Джони Айв, покидает компанию и создает свою собственную.

Именно благодаря его работе Apple стала столь успешной.

Основатель Apple Стив Джобс как-то сказал, что если у него был "духовный партнер" в Apple, это был Джони Айв. Стив Джобс и Джони Айв - это Леннон и Маккартни в Apple, без творческого сотрудничества которых невозможно представить себе эту компанию, пишет обозреватель Би-би-си.

Подробнее здесь: Дизайнер iPhone Джони Айв, правая рука Джобса, покидает Apple

Дрон-камикадзе и робот-экраноплан

Image caption Масштабная модель дрона "Охотник"

В подмосковной Кубинке на территории парка "Патриот" министерства обороны России проходит выставка "Армия-2019" - масштабное пропагандистское мероприятие.

В прошлые годы на выставке экспонаты показывали за оградой на расстоянии нескольких метров, а в этом году у посетителей - и нашего корреспондента - появилась возможность как следует рассмотреть экспонаты.

Подробнее здесь: Экспонаты "Армии-2019": дрон-камикадзе, робот-экраноплан и гражданский калашников

Мэй напомнит Путину о Скрипалях

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Daily Telegraph пишет в своей передовице, что британский премьер-министр Тереза Мэй во время своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Осаке потребует, чтобы Россия выдала подозреваемых (пейволл) в использовании нервно-паралитического отравляющего вещества в Солсбери.

Всего за несколько часов до этого, в интервью Financial Times, Путин сказал, что предатели должны быть наказаны. "Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", - сказал российский президент.

Газета отмечает, что ранее Владимир Путин уже заявлял, что Великобритании следует забыть о нападении на Скрипалей и сфокусировать внимание на улучшении отношений с Москвой.

Владимир Путин утверждает, что подозреваемые в использовании "Новичка" не имеют никакого отношения к российским властям.

Тереза Мэй заявила в преддверии саммита, что уже выдан общеевропейский ордер на арест этих людей, и если они ступят на территорию ЕС, то предстанут перед судом, пишет Daily Telegraph.

В январе этого года ЕС ввел санкции против сотрудников ГРУ, "ответственных за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического вещества" 4 марта 2018 года.

Как показало расследование в Британии, покушение на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с применением нервно-паралитического вещества класса "Новичок" осуществили люди, въехавшие в Британию по паспортам на имена Руслана Боширова и Александра Петрова.

Как Сталин задабривал Черчилля

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Times пишет о том, как Сталин умиротворял Черчилля. Все началось с простой телеграммы (пейволл), в которой лидер одной страны поздравил с днем рождения лидера другой. Но именно это могло изменить курс Второй мировой войны, пишет газета.

Сталин отправил Черчиллю поздравительную телеграмму в 1941 году, когда отношения между обоими лидерами были далеко не самыми лучшими.

Газета цитирует кембриджского историка Дэвида Рейнолдса, по словам которого, этот жест умиротворил Черчилля.

Историк говорит, что к ноябрю 1941 года Сталин требовал в резких тонах, чтобы Британия открыла второй фронт, и даже жаловался, что танки и прочее оружие, которые Лондон отправлял СССР, были неправильно упакованы.

Черчилль возмутился, вызвал советского посла и сказал ему все, что он об этом думает. И, судя по всему, именно советский посол убедил Сталина послать Черчиллю поздравительную телеграмму, хотя до тех пор он такого не делал, в особенности когда речь шла о лидерах капиталистических стран или же конкретно Черчилле, который громогласно и регулярно заявлял о своей ненависти к большевизму.

Черчилль поблагодарил Сталина, ответил таким же жестом на сталинский день рождения, и оба лидера обменивались подобными любезностями в течение всей войны.

Черчилль, пишет газета, считал, что есть два разных Сталина: один, казавшийся добродушным человеком и приятный в личном общении, и второй, официальный Сталин - угрюмый и опасный, пишет Times.

ЕС готовится к кибервойне

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Guardian пишет, что Европейский союз вскоре проведет киберманевры для преотвращения кибератак со стороны России и Китая. Министры внутренних дел и финансов проведут заседания в Хельсинки в июле и сентябре и обсудят план подобных киберконтрмер. Финляндия возглавит ЕС 1 июля на следующие полгода.

Хельсинки считает, что Россия блокировала сигналы GPS в Финляндии в октябре 2018 года, когда финские вооруженные силы приняли участие в военных учениях НАТО в Норвегии.

Кремль также обвиняется в организации попытки кибератаки на гаагскую штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Это нападение было предотвращено военной разведкой Нидерландов.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС подтвердили свое намерение бороться с кибер- и гибридными угрозами.

Правительства России и Китая отрицают какую либо причастность к любым кибератакам, отмечает Guardian.

Новая жизнь с понедельника

"Известия" напоминают, что с 1 июля жизнь россиян изменится, так как с понедельника вступает в силу много новых правил.

Вырастут тарифы ЖКХ, автомобилистов ожидает конец заморозки цен на топливо, а деньги покупателей нельзя будет вкладывать в строительство жилья - до сдачи квартиры в эксплуатацию их будет хранить банк, чтобы избежать появления новых обманутых дольщиков.

Также с начала июля перевозчики, как российские, так и международные, смогут перевозить транзитом через территорию России санкционные грузы. Такое право может получить только тот перевозчик, который использует электронные навигационные пломбы - своеобразный замок с функциями мини-компьютера, позволяющий отслеживать и защищать груз от кражи.

Начиная с июля, неработающие родители и опекуны, воспитывающие детей-инвалидов и ухаживающие за инвалидами с детства первой группы, будут получать повышенную ежемесячную выплату. Новый размер пособий составит 10 тыс. рублей вместо 5,5 тысяч, пишут "Известия".

Что ждет смартфоны в России?

"Ведомости" пишут, что минкомсвязи России вновь рассматривает вопрос об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны и планшеты, которые продаются в России.

По словам газеты, министерство уже разработало соответствующие поправки в закон о связи. Проект должен быть опубликован в ближайшие дни.

Поправки во многом повторяют предложения, представленные в начале года федеральной антимонопольной службой. Как отмечают "Ведомости", еще недавно министерство связи скептически относилось к эффективности подобных мер для поддержки российских разработчиков.

Путин встретится со всеми

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В Осаке проходит саммит "Большой двадцатки". В рамках саммита российский президент Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом. Спустя несколько часов после аудиенции с американским лидером Путин должен встретиться с уходящей в отставку премьер-министром Великобритании Терезой Мэй - впервые после попытки убийства Сергея и Юлии Скрипалей при помощи химического оружия. Лондон обвиняет в этом покушении Россию. Москва отвергает все обвинения.

На саммите G20 будут обсуждаться в основном экономические вопросы - от глобальных инвестиций до международной торговли.

Серьезных дискуссий на пленарных заседаниях не ожидается, пишет Guardian, цитируя премьер-министра Японии Синдзо Абэ, по словам которого, участники саммита сфокусируются на вопросах, по которым все либо согласны, либо готовы сотрудничать, а к вопросам, по которым существуют разногласия, постараются не привлекать внимания.

Аналитики и репортеры будут внимательно следить за встречами лидеров в кулуарах саммита - кто именно встретился с кем, сколько времени они провели вместе, а также, если это будет возможно узнать, что именно они обсуждали.

Годовщина Версаля

В пятницу исполняется ровно 100 лет со времени подписания мирного договора в Версале, официально завершившего Первую мировую войну. Подписание состоялось ровно через пять лет после начала войны, 28 июня 1919 года в Версальском дворце во Франции.

Многие историки считают, что условия договора были слишком жесткими и унизительными для Германии.

Благодаря Версальскому договору на карте мира появились такие государства, как Польша, Чехословакия, Венгрия.

Геи защитили свои права

50 лет тому назад в Нью-Йорке началось движение за права геев - после того, как полиция попыталась совершить налет на гей-клуб Stonewall Inn. Посетители клуба закидали полицейских бутылками и камнями, выкрикивая лозунги в защиту своих прав. Полиция отступила.

В 2015 году, 46 лет спустя, в США были легализованы однополые браки.

Иностранный легион считается одним из самых закрытых войсковых соединений Франции. В нем служат около девяти тысяч мужчин из разных стран. Многие из них - выходцы из Восточной Европы.

Корреспондент Би-би-си Мария Евстафьева провела пять дней в джунглях с военнослужащими третьего пехотного полка легиона, расположенного во Французской Гвиане, чтобы узнать, почему мужчины из России и Украины становятся легионерами.

Media playback is unsupported on your device Иностранный легион: что делают военные в лесах Французской Гвианы

Катя Гойда - продюсер, стилист и креативный директор из Ростова-на-Дону, ее съемки публикуют глянцевые журналы по всему миру.

Катя считает, что очень легко создать красивую картинку с моделью и красивой локацией, но гораздо сложнее увидеть красоту в обыденном и даже отталкивающем. Как ей это удается, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.