Дизайнер iPhone Джони Айв, правая рука Джобса, покидает Apple

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джони Айв был возведен в звание рыцаря в 2012 году

Главный дизайнер Apple, британец сэр Джони Айв, покидает компанию и создает свою собственную.

Именно благодаря его работе Apple стала столь успешной.

Айв, который проектировал дизайн Mac, iPod и iPhone, покинет свой пост к концу года для того, чтобы открыть свою собственную дизайнерскую контору LoveFrom. Первым клиентом будет Apple.

"Пришло время для перемен", - сказал Айв.

По словам главы Apple Тима Кука, роль, которую сыграл Айв в развитии компании, невозможно переоценить. Уход Айва происходит на фоне грядущих перемен в Apple, так как инвесторы озабочены падающими продажами iPhone.

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption Джони Айв разработал дизайн iMac в 1998 году

"После почти 30 лет и бесчисленных проектов я больше всего горжусь тем, что нам удалось создать команду дизайнеров, равных которым нет", - сказал сам Джони Айв.

Про его новую фирму LoveFrom мало что известно. Она будет находиться в Калифорнии и, согласно некоторым сообщениям в прессе, сосредоточится на разработке так называемой "умной одежды" и аналогичных девайсов, способных интерактивно взаимодействовать с окружающей средой.

По словам самого Айва, его новая компания не будет заниматься лишь дизайном.

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption iPhone - наиболее прибыльный продукт в истории

Он возглавил отдел дизайна Apple в 1996 году, когда финансы компании оставляли желать лучшего и там проходили увольнения.

Положение компании резко улучшилось, когда она в 1998 году вывела на рынок iMac, а в 2001-м - iPod.

Этим достижения отдела не ограничились, и последовали другие новинки:

2004 - iPod Mini

2007 - iPhone

2008 - MacBook Air

2010 - iPad

2015 - Apple Watch

2016 - AirPods

Основатель Apple Стив Джобс как-то сказал, что если у него был "духовный партнер" в Apple, это был Джони Айв.

Айв был возведен в звание рыцаря королевой Елизаветой II в 2012 году.

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption Часы Apple Watch вышли на рынок в 2015 году

С 2012 года он руководил дизайном как самих продуктов Apple, так и программного обеспечения. До того это были две разные роли в корпорации.

Apple в четверг заявила, что эти роли будут вновь разделены.

Анализ

Рори Селлан-Джонс, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий

Стив Джобс и Джони Айв - это Леннон и Маккартни в Apple, без творческого сотрудничества которых невозможно представить себе эту компанию и путь, который она прошла.

Айв занимал относительно низкую должность, когда Джобс вернулся в Apple для того, чтобы спасти компанию. Джобс обратил внимание, что британский дизайнер разделяет его видение, и полностью согласен с тем, что внешний вид и ощущение от продукта играют не менее важную роль, чем программное обеспечение.

Их первым хитом стал iMac. Компания продемонстрировала, что компьютеры не обязательно должны быть просто коробками, а могут представлять собой красивый объект дизайна.

Почти все остальные компании-конкуренты стали подражать Apple.

Правообладатель иллюстрации Apple Image caption iPod пытались копировать многие

Человек, начавший свою карьеру с дизайна унитазов и зубных щеток, навсегда останется в истории, ведь именно он спроектировал дизайн iPhone - самого доходного товара в истории.