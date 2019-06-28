Мэй заявит Путину, что виновных в отравлении в Солсбери нужно судить

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Подозреваемые в применении нервно-паралитического вещества "Новичок" должны быть "привлечены к ответственности", заявила премьер Британии Тереза Мэй перед встречей с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии.

Мэй сказала Би-би-си, что России необходимо прекратить свою "дестабилизирующую деятельность". Она собирается использовать встречу с Путиным в Осаке, чтобы подтвердить решимость Британии предать подозреваемых в отравлении в Солсбери правосудию, пишет Guardian.

Беседуя с журналистами на пути в Японию, Мэй сказала, что еще не время для оттепели. "Мы были бы открыты для других отношений с Россией, но если это сложится, то России необходимо прекратить свою деятельность, которая подрывает международные договоры и подрывает нашу коллективную безопасность", - сказала она.

Это будет первой встречей двух лидеров после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Великобритания считает, что два офицера ГРУ пытались отравить бывшего разведчика Скрипаля и его дочь в марте 2018 года. Кремль отрицает какую-либо причастность к этому делу.

В разговоре с Би-би-си Мэй назвала нападение на Скрипалей "отвратительным и безответственным действием". "Мы говорим четко, мы представили доказательства, двум россиянам предъявлены обвинения", - напомнила британский премьер.

"Россия не выдает своих граждан, но на этих двух человек выдан европейский ордер на арест, и если они выедут за пределы России, мы приложим все усилия для того, чтобы они предстали перед судом", - добавила Мэй.

"Россия должна признать свои действия, прекратить действовать подобным образом и прекратить другую дестабилизирующую деятельность по всему миру - включая, например, использование дезинформации и кибератаки", - заявила премьер-министр Великобритании.

На полях саммита "Большой двадцатки" в Японии состоится первая за последние три года полноформатная встреча Путина и Мэй. Последние их переговоры состоялись 4 сентября 2016 года в Китае - также на саммите G20.

Image caption Скрипали были отравлены после того, как на дверь в их дом нанесли "Новичок"

Путин о Солсбери

Российский президент накануне высказался на эту тему в большом интервью газете Financial Times.

"Вообще, предательство - самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны", - сказал Путин.

"Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", - продолжил он.

"Этот господин, Скрипаль, и так был наказан. Он же был арестован, получил срок, отсидел. Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес‑то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осужден и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто - и все", - сказал Путин, снова назвав предательство "самым мерзким преступлением", которое можно себе представить.

Кроме того, Путин заявил, что "возня вокруг шпионов", по его мнению, "не стоит серьезных межгосударственных отношений", поскольку британские бизнесмены "хотят с нами работать, работают и намерены работать в дальнейшем. И мы всячески поддерживаем такое намерение".

"Мне кажется, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие‑то первые шаги будут сделаны", - резюмировал Путин.

Дело Скрипалей

Скрипали выжили и сейчас находятся под защитой полиции. Однако в июле прошлого года неподалеку от Солсбери скончалась британка Дон Стерджесс, к которой попал найденный в парке флакон, как ей казалось, дорогих духов. Во флаконе был "Новичок".

Скотленд-Ярд и британская прокуратура заявляют, что у них достаточно доказательств состава преступления для того, чтобы предъявить обвинения двоим российским гражданам, которые прибыли в Британию за несколько дней до попытки убийства в Солсбери под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Путин ранее заявлял, что это простые российские граждане, а не преступники. Сами подозреваемые заявляли, что ездили в Солсбери как туристы. Журналисты-расследователи выяснили, что за этими фамилиями скрываются, по их данным, сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.