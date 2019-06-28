"Таких мест мало". В чем причина конфликта в московской "Яме" и как его решить

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Вечером 27 июня общественное пространство "Яма" на Хохловской площади в центре Москвы обнесли забором. В вывешенном объявлении говорится, что на площади проведут ремонтные работы. До этого "Яма" была местом конфликта москвичей с полицией и движением "Лев против". Активисты движения отбирали у посетителей "Ямы" алкогольные напитки, это оборачивалось драками.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что такое "Яма" и о причинах конфликтов вокруг нее.

"Главное тусовочное место" и недовольные жители

Пространство "Яма" на Хохловской площадки появилось в 2017 году в рамках московской программы по благоустройству "Моя улица". Концепцией общественного пространства занимались эксперты конструкторского бюро "Стрелка" и дизайнеры из Франции, которые раньше работали над проектом филиала Лувра в Дубае и концертного зала филармонии Парижа, сообщала мэрия Москвы.

Реконструированная Хохловская площадь состоит из двух ярусов - прогулочная зона около Покровского бульвара и своеобразный амфитеатр на месте вырытого строительного котлована.

Разрытый котлован зиял в центре Москвы более 10 лет. В 2007 году на месте Хохловской площади хотели построить подземную парковку, но строительство было заморожено после того, как в котловане был найден фрагмент стены Белого города, крепостного укрепления Москвы XVI века. Теперь Белогородская стена стоит в центре реконструированного амфитеатра на Хохловской площади - это место и называется "Ямой".

Правообладатель иллюстрации Andrew Lubimov/mos.ru Image caption Хохловская площадь до реконструкции

"Яма" соседствует с десятком кафе и баров на Чистопрудном бульваре. В теплое время года там собирались москвичи, нередко выпивающие на улице. Из-за этого еще год назад StrelkaMag (журнал КБ "Стрелка") поднимал вопрос: "Не превратится ли "яма" со временем в пристанище маргиналов?"

По задумке архитектора "Стрелки" Гульнары Сафаровой, реставрированная площадь должна была использоваться для проведения лекций, кинопоказов и барахолок. Однако летом 2018 года в "Яме" обосновался онлайн-парк компании Tele2 - в построенном на площади кубе проходили DJ-сеты и показы сериалов.

Запуск онлайн-парка повлек за собой недовольство москвичей, которые живут около Хохловской площади. По сообщениям StrelkaMag, они жаловались на громкую музыку и вечеринки в "Яме". Однако это не помешало Хохловской площади получить награду за лучший дизайн Московского урбанистического форума в 2018 году.

Летом 2019 года ситуация повторилась - по вечерам в "Яме" стало собираться большое количество москвичей, некоторые приносили с собой еду и алкоголь. Городские СМИ окрестили "Яму" "самым тусовочным" местом столицы.

В мае телеканал "Москва-24" выпустил репортаж о Хохловской площади, в котором назвал этот район "неблагополучным" из-за того, что там собираются "маргинальные личности", которые устраивают пьянки и драки в "Яме". Некоторым жителям этого района приходилось решать проблему шума под окнами с помощью Росгвардии, сообщил телеканал.

"Отвоевывание общественного пространства" - нередкая история, которая случается в центре Москвы, считает доцент факультета городского и регионального развития Высшей школы урбанистики Кирилл Пузанов.

"Ее ["Яму"] критиковали, потому что в глазах местных жителей она стала монофункциональным пространством, в нем видели негативный образ "ямы порока". Здесь не получилось внедрить дополнительные функции, кроме развлекательной. Если бы пространство параллельно использовалось и как образовательное, и как площадка для сбора местных жителей, то, наверное, ситуация была бы другой.

Это нормальный процесс, поскольку опыта подобных небольших общественных пространств у нас немного. Местные жители воспринимали эту территорию как свой "чулан", несильно функциональное пространство, но свое. Но тут на эту территорию кто-то "заселился" без спроса", - объясняет эксперт причину недовольства местных жителей.

Правообладатель иллюстрации Mskagency Image caption "Яма" сразу после реставрации Хохловской площади

Архитектурный критик Григорий Ревзин, живущий неподалеку от "Ямы", называет это место "дико успешным общественным пространством". По его словам, ему не мешали посетители "Ямы". "У нас есть местные жители, которые нервничают по поводу того, что в центр приезжают люди со всего города - это обычный конфликт, точно такой же был и на Патриарших прудах [в 2016 году, когда туда приезжали посетители местных баров, что вызвало недовольство жителей Патриарших - Би-би-си]", - говорит Ревзин.

"Популярность "Ямы" говорит о том, что в Москве есть дефицит на хорошие общественные пространства, где людям было бы приятно собираться", - считает сооснователь фонда "Городские проекты" Илья Варламов. По его словам, у москвичей есть потребность в местах, где можно распивать алкоголь, но делать это цивилизованно.

"Лев" против "Ямы"

В июне 2019 ситуация вокруг "Ямы" обострилась - в общественное место стали приходить активисты движения "Лев против", которые требовали от посетителей прекратить пить и курить на улице, снимали свои действия на видео и устраивали потасовки с отдыхающими в "Яме".

Первый раз активисты "Льва против" пришли в "Яму" в ночь на 1 июня. В результате их действий завязалась драка, полиция задержала нескольких москвичей. Среди задержанных не было ни одного из активистов "Льва против", сообщала "Новая газета".

Такая ситуация повторялась несколько раз за июнь: активисты движения приходили в "Яму", а следом появлялись полицейские, которые задерживали тех, кто распивал алкоголь, сообщала "Медиазона". "Лев против" приходил в "Яму" не менее трех раз за июнь. В полиции назвали задержания на Хохловской площади "профилактическими мероприятиями".

Глава движения "Лев против" - 23-летний москвич Михаил Лазутин. Он начал заниматься активизмом в 2013 году. Тогда его движение "Лев против педофилов" копировало акции националиста Максима Марцинкевича (Тесака), который якобы ловил педофилов, унижал и допрашивал их на видео, которые потом попадали в сеть. Такую же деятельность вел и Лазутин.

После этого он начал заниматься борьбой с алкоголем и табаком в общественных местах. Некоторое время его движение сотрудничало с похожей организацией "СтопХам", тесно связанной с прокремлевским движением "Наши".

В 2014 и 2015 годах АНО "Молодой талант" получала президентские гранты на сумму пять и семь миллионов рублей на реализацию проекта "Лев против".

"Лев против" - это популярный и эффективный формат работы социальных активистов совместно с органами власти и правопорядка в области профилактики нарушений "Закона о курении". Проект способствует изменению ситуации к лучшему в борьбе с нарушителями "Закона о курении" путем общественного контроля и порицания нарушителей", - говорилось в описании проекта на сайте президентских грантов (кеш-версия).

Однако лидер "Льва против" говорит, что такие суммы на поддержку своей деятельности не получал. "Безусловно, нам шла помощь, возможно, с этих грантов, как я сейчас понимаю. Но в основном неизвестно, куда эти деньги шли. Максимум мы получили около 300 тысяч рублей за все время. Я обращался к доверенному лицу Путина, чтобы он разобрался в этой ситуации. Никакого ответа не было", - сказал он "Новой газете".

По его словам, единственный источник дохода и "Льва против", и самого Лазутина - реклама на YouTube-канале движения. На этот канал подписано 1,7 млн пользователей, там выкладываются видео с рейдов "Льва против". Лазутин в разговоре с "Новой газетой" признался, что устраивает акции для того, чтобы они попали на видео и стали примером для подростков.

Также, по данным The Village, на территории Хохловской площади действовал Мурат Сабанов - по данным полиции, он предлагал отдыхающим напиток с отравляющим веществом, после чего грабил и избивал свою жертву.

Спустя сутки после того, как Сабанов был помещен по арест, пространство "Яма" закрылось. Вечером 27 июня его обнесли забором и строительной оградой. В префектуре ЦАО сообщили, что в общественном пространстве будут вестись плановые ремонтные работы, которые стали необходимы из-за большой популярности этой территории.

Правообладатель иллюстрации Mskagency Image caption Ремонтные работы в "Яме"

"Там водостоки все побили. Из-за массовой, активной эксплуатации часть забита, часть решёток сломана, требуется ремонт. Деревянные настилы - там тоже часть пришла в негодность из-за вандальных действий", - сказал префект ЦАО Владимир Говердовский радиостанции "Говорит Москва". По его словам, общественное пространство снова будет открыто в понедельник.

Как решить конфликт вокруг "Ямы"?

Илья Варламов считает, что Москве нужно больше мест для "цивилизованного потребления алкогольных напитков".

"Я понимаю, что с одной стороны, у нас есть законодательство, которое запрещает распитие алкогольных напитков в общественном месте. И я понимаю такие законы. Но чем отличаются столики летнего кафе, которые стоят в пяти метрах от "Ямы" и там все пьют, и амфитеатр? Полиции нужно следить за порядком, и задерживать только буйных", - говорит он.

По мнению Григория Ревзина, конфликт в "Яме" со временем сойдет на нет, как это было с парком "Зарядье", где после открытия поставили рамки для досмотра посетителей парка, что вызвало возмущение горожан.

"На мой взгляд, с "Ямой" ничего не нужно делать. Если там распивается спиртное - поставьте туда пост, пусть там дежурит кто-то. А искусственно созданный конфликт - это демонстрация силы "Льва против" и московского ОМОНа", - говорит Ревзин.

Другие мнение - наделить "Яму" новыми функциями. "Нужно внедрять туда новые функции, чтобы у местных она не ассоциировалась только с пьянками. Вторая задача - продолжать благоустройство пространства вниз по бульварам, чтобы Яма не становилась ярким центром концентрации людей", - говорит Кирилл Пузанов из Высшей школы урбанистики.

"Таких мест мало было построено, и никто не ожидал такого эффекта. Никто не проговорил это с местными жителями, и только сейчас, когда накипело их недовольство, с ними начали разговаривать, а надо было раньше, чтобы попытаться решить подобные ситуации еще в зародыше", - добавил эксперт.