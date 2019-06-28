Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за ливней

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption В терминалы аэропорта не рекомендуют добираться на автомобиле

Участок дороги к московскому аэропорту Шереметьево затопило из-за проливных дождей. В аэропорту рекомендуют добираться до терминалов альтернативными путями.

Участки дороги в аэропорт на съезде с Лобненского шоссе на улицу Авиационная и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе подтоплены, и потому рекомендуется использовать альтернативные пути, например, аэроэкспресс, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Для доступа в терминал "В", в который аэроэкспресс не ходит, пассажирам рекомендовали все равно приезжать на нем и далее пользоваться межтерминальным переходом. Между станциями Шереметьево-2 (терминалы D,E,F, аэроэкспресс) и станцией Шереметьево-1 (терминал В) курсирует бесплатный подземный поезд, время в пути на котором - четыре минуты.

На подтопленном участке проводится откачка воды с помощью насосов, сказал Интерфаксу представитель пресс-службы аэропорта Роман Генис. Он добавил, что Шереметьево работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию.

Пользователи "Твиттера" и "Инстаграма", а также СМИ публикуют фотографии и видео затопленных участков.

Правообладатель иллюстрации @def_city/Telegram

Правообладатель иллюстрации @def_city/Telegram

В администрации Московской области заявили, что движение на проблемном участке перекрыто сотрудниками ГИБДД.

В областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры сообщили, что ливневая канализация на затопленном участке находится на балансе аэропорта, а точные причины подтопления пока неизвестны.

Там добавили, что для устранения подтопления задействовано шесть единиц спецтехники, в том числе три водооткачивающие машины.