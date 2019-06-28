Правообладатель иллюстрации Natalia Fedosenko/TASS Image caption Медведчук (слева) после встречи с представителями ДНР и ЛНР отвезет освобожденных пленных из Минска на Украину

Представители самопровозглашенных республик Донбасса передали четырех украинских пленных главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

Передача состоялась в Минске, откуда Медведчук вместе с Дмитрием Великим, Яковом Веремейчиком, Эдуардом Михеевым и Максимом Горяиновым вылетит на Украину, передают российские агентства.

Договоренность об освобождении четырех пленных была достигнута накануне в ходе встречи Медведчука с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником в Минске, сообщала партия "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Служба безопасности Украины в то же время сообщала, что ей ничего неизвестно по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил: "Я ни разу не общался в жизни с господином Медведчуком. Не понимаю, почему, когда у нас есть большая, независимая, самостоятельная Украина, у нас должны быть посредники".

Как сообщал журналист Юрий Бутусов, Максим Горяинов попал в плен 22 мая этого года, Яков Веремейчик - в мае 2018 года, Дмитрий Великий - в 2016 году, а Эдуард Михеев - гражданский, которого в октябре 2017 года обвинили в сотрудничестве с СБУ в Луганске.

Правообладатель иллюстрации Natalia Fedosenko/TASS Image caption Трое из четырех передаваемых пленных - украинские военнослужащие

Из-за переговоров Медведчука с лидерами самопровозглашенных республик в четверг у офиса президента Украины собрались несколько десятков активистов. Они требовали объяснить участие политика в процессе.

Виктор Медведчук - лидер движения "Украинский выбор" и экс-глава администрации Леонида Кучмы. Он приходится кумом президенту России Владимиру Путину и остается одним из немногих украинских политиков, открыто выражающих пророссийскую позицию.

До победы Зеленского на выборах Медведчук входил в трехстороннюю группу по урегулированию конфликта в Донбассе, однако новая администрация заявила, что не видит его дальше в роли переговорщика.

Последний масштабный обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками состоялся в декабре 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 задержанных в обмен на освобождение 74 человек.