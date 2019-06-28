Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Самый запоминающийся момент дебатов - схватка экс-вице-президента США Джо Байдена (слева) и сенатора от Калифорнии Камалы Харрис

В четверг вечером в прямом эфире американского канала Эн-би-си прошла вторая часть дебатов потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии. Во второй десятке участников на сцену вышли партийные тяжеловесы - бывший вице-президент США Джо Байден и участник гонки за Белый дом 2016 года Берни Сандерс.

От этой схватки ожидали больше зрелищности, и участники не разочаровали. О том, как прошла первая часть дебатов - читайте здесь.

Демократы выберут своего кандидата в президенты на съезде партии летом будущего года. Хотя кандидатура Дональда Трампа еще формально не одобрена республиканцами, но почти нет сомнений, что именно против него предстоит бороться кому-то из двадцатки демократов на выборах президента в ноябре 2020 года.

Участники дебатов

Экс-вице-президент Джо Байден

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс

Сенатор от штата Калифорния Камала Харрис

Мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич

Сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд

Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет

Экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер

Конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл

Известная писательница в жанре селф-хелп Марианна Уильямсон

Предприниматель Эндрю Янг

Расизм: скелет в шкафу Байдена

Все ждали, что самой острой будет дискуссия между Байденом и Сандерсом. Оба - ветераны американской политики и оба лидируют по популярности среди демократического электората.

Но сенатор от Калифорнии Камала Харрис решила сразу выйти из тени и стала самым запомнившимся участником дебатов. Харрис - единственная темнокожая женщина, претендующая на номинацию от демократов. Она напомнила Байдену события сорокалетней давности, когда он, молодой сенатор от штата Делавэр, был одним из самых активных сторонников политики расовой сегрегации в школах.

В частности, он выступал резко против того, чтобы белые и чернокожие дети ездили в одних школьных автобусах. В 1970-е годы этот вопрос обсуждался как первый шаг к десегрегации в американских школах.

Байден настаивал, что его позицию тогда неверно интерпретировали и он активный противник расизма, но Харрис была безжалостна.

"В то время в Калифорнии одна маленькая девочка, второклассница государственной школы, ездила каждый день в таком автобусе. И эта девочка была - я", - продолжила сенатор.

На вопрос Харрис, отказывается ли он публично от своих действий и помыслов в начале своей политической карьеры, Байден сказал, что противостоял лишь внедрению этой политики на федеральном уровне, но не имел ничего против ее применения на уровне штатов.

Он также напомнил, что служил два срока вице-президентом при первом в истории США чернокожем президенте Бараке Обаме.

Тяжелая артиллерия против Трампа

Другой партийный фаворит Берни Сандерс полчаса защищал свою теорию о бесплатном здравоохранении для всех американцев.

Сандерс - социалист, и многие его идеи противоречат самой основе американской системы капитала. Однако он популярен и среди электората, и в рядах партийного руководства, так как его видение внутренней повестки прямо противоположно представлениям Дональда Трампа.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На прошлых праймериз Сандерс соперничал с Хиллари Клинтон и уступил ей в упорной борьбе

Трампа Сандерс назвал в эфире "патологическим лжецом и расистом".

Досталось по части расизма и молодому мэру города Саут-Бенд в Индиане Питу Буттиджичу. Выпускник Гарварда, бывший офицер военно-морской разведки США, открытый гей Буттиджич считается очень сильным конкурентом в борьбе двадцатки.

Его критикуют за то, что он не сумел навести порядок в силовых структурах своего города: недавно в Саут-Бенде чернокожий мужчина был застрелен белым офицером полиции.

Дорогу молодым

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джо Байден стал сенатором в 30 лет и активно выступал за продвижение молодых политиков. Сейчас ему 76, но он не собирается уступать дорогу

Двум лидерам гонки - Байдену и Сандерсу - далеко за 70: первому - 76 лет, второму - 77. Байден, например, считает это отличительным признаком грамотного и последовательного политика.

Однако в ходе дебатов его снова вернули в далекое прошлое.

"Мне было шесть лет, когда господин кандидат в президенты [Джо Байден] выступал на конвенте Демократической партии в Калифорнии и сказал: "Пришло время передать факел новому поколению американцев. Это было верно 32 года тому назад, но также верно и сейчас", - сказал 38-летний конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл.

"Я довольно крепко еще держу этот факел", - парировал Байден, который в случае победы на выборах станет самым возрастным президентом Соединенных Штатов.

В свою очередь Камала Харрис несколько раз дала понять, что пришло время дать шанс женщине занять высший пост. Хотя для нее дебаты тоже не прошли гладко: Харрис пришлось отвечать на вопросы о том периоде времени, когда она занимала должность генерального прокурора Калифорнии (2011-2017 годы).

Тогда ее обвиняли в том, что при ней прокуроры на местах использовали ложные показания, скрывали улики и лгали под присягой, а она не провела должного расследования.

Итог двух туров: победители и проигравшие

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По мнению эксперта, Камала Харрис лучше всех следила за ходом дискуссии и очень уместно вставляла острые реплики

По мнению политического обозревателя Би-би-си Энтони Зукера, по итогам двух дней полемики в стане демократов победителями на этом этапе стали сенатор от Калифорнии Камала Харрис, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и экс-министр администрации Обамы Джулиан Кастро.

Харрис лучше всех находила моменты для своих реплик и использовала наиболее образные примеры в ряде важных вопросов. Например, когда речь зашла о здравоохранении, она попросила присутствующих представить мать больного ребенка у двери реанимации, задающуюся вопросом, стоило ли платить за его страховку огромные деньги, которые сейчас она могла бы потратить на лечение.

Элизабет Уоррен повезло: состав ее десятки был попроще, и она избежала многих неприятных вопросов, которые ей непременно задали бы, попади она во вторую группу. Ей почти не пришлось обороняться, и она лишь укрепила свои позиции в числе партийных фаворитов.

Мексиканские корни Джулиана Кастро и его собственная история ребенка мигрантов помогла ему выйти победителем в словесной дуэли с оппонентами на очень острую тему нелегальной миграции.

Хуже всех выглядели Джо Байден - ему досталось больше всех - и экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, который звучал неубедительно практически по всем вопросам.

Все остальные, кроме Берни Сандерса и Пита Буттиджича, тоже подкачали, по мнению Зукера.

Сандерс был Сандерсом, говорил обычные для него вещи и нигде не споткнулся. Буттиджич звучал очень резонно и взвешенно. Судя по всему, его главная битва еще впереди.

Реакция Трампа

Дональд Трамп, наблюдавший за дебатами из Японии, где он участвует в саммите G20, считает, что отныне участие демократов в президентской гонке можно считать число символическим.

"Все демократы только что проголосовали за то, чтобы предоставить миллионам нелегальных чужестранцев неограниченные медицинские услуги. Как насчет того, чтобы сначала позаботиться о гражданах Америки? Это конец их гонки!"