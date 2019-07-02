Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британские IT-специалисты зарегистрировали десятки тысяч кибератак на базы данных полиции Солсбери

Серверы и аккаунты администрации британского Солсбери подверглись массированным кибератакам из-за границы вскоре после отравления Сергея Скрипаля, заявил Би-би-си исполнительный директор Уилтширского совета Алистер Каннингем. По его словам, атаки продолжаются уже больше года, под удар попала и IT-система местной полиции.

"Как только мы попали в заголовки новостей, число кибератак на нашу систему возросло в десятки раз. Это были попытки пробить наш Firewall [система сетевой защиты - прим. Би-би-си], зайти во внутреннюю сеть, подобрать пароли к электронной почте сотрудников. В самые горячие дни мы получали по 90 тысяч атак в день", - отметил Каннингем в эксклюзивном интервью Русской службе Би-би-си после заседания парламентской комиссии по обороне.

IT-системы полиции Солсбери тоже оказались под ударом, потому что они используют компьютерные ресурсы местной администрации, отметил чиновник.

По оценке Центра правительственной связи Великобритании, 90% этих атак шли из-за пределов Британии и были хорошо скоординированы. Последний всплеск онлайн-атак на серверы администрации Солсбери произошел сразу после встречи премьер-министра Британии Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным, говорят специалисты, но эта серия кибернападений была относительно слабой.

"Сказали снять всё, даже фитнес-браслет"

Image caption Алистер Каннингем был одним из руководителей операции по очистке Солсбери от следов "Новичка". Его электронную почту пытались взломать десятки раз

Первые атаки на киберсети администрации Солсбери были такими сильными и массовыми, что местной администрации пришлось срочно просить о помощи Центр правительственной связи Великобритании, известный под аббревиатурой GCHQ.

IT-специалисты предприняли меры по стабилизации работы интранета (внутренней сети обмена информацией) властей Солсбери. Но главной проблемой было не допустить проникновения в систему извне.

"Нам сказали проводить совещания в стерильной обстановке. То есть по сути по старинке - без мобильников и прочих высокотехнологичных штук. Просили снимать и запирать в сейф даже разные устройства, работающие через Bluetooth. Например, шагомеры и фитнес-браслеты," - рассказывает Каннингем.

Обмен электронными письмами и сообщениями продолжался, но велся только с корпоративных компьютеров через внутреннюю сеть. Доступ к этим ресурсам через личные планшеты и телефоны был запрещен, рассказывает чиновник.

По мнению GCHQ, кибератаки могли иметь две цели: либо существенно затормозить работу местных властей, либо скрытно проникнуть во внутренние ресурсы, особенно в базы обмена информацией полиции.

По данным британских специалистов по кибербезопасности, большая часть атак хакеров произошла в первые 5 месяцев после отравления Сергея Скрипаля. Затем их активность заметно снизилась, но всплеск случался каждый раз после того, как Солсбери снова упоминался в новостях.

Media playback is unsupported on your device Отравление Скрипалей: 5 главных вопросов год спустя

Власти Солсбери оказались в эпицентре внимания после того, как в этом городе в марте 2018 года были отравлены экс-полковник ГРУ и двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они выжили и после курса лечения были выписаны из местной больницы.

От контакта с "Новичком" серьезно пострадали еще три человека - полицейский Ник Бейли, а также два жителя соседнего с Солсбери городка Эймсбери - Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая впоследствии скончалась.

Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества класса "Новичок" . Российские власти последовательно отвергают эти обвинения.