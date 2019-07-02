В Солсбери заявили о кибератаках из-за границы после отравления Скрипаля
Серверы и аккаунты администрации британского Солсбери подверглись массированным кибератакам из-за границы вскоре после отравления Сергея Скрипаля, заявил Би-би-си исполнительный директор Уилтширского совета Алистер Каннингем. По его словам, атаки продолжаются уже больше года, под удар попала и IT-система местной полиции.
"Как только мы попали в заголовки новостей, число кибератак на нашу систему возросло в десятки раз. Это были попытки пробить наш Firewall [система сетевой защиты - прим. Би-би-си], зайти во внутреннюю сеть, подобрать пароли к электронной почте сотрудников. В самые горячие дни мы получали по 90 тысяч атак в день", - отметил Каннингем в эксклюзивном интервью Русской службе Би-би-си после заседания парламентской комиссии по обороне.
IT-системы полиции Солсбери тоже оказались под ударом, потому что они используют компьютерные ресурсы местной администрации, отметил чиновник.
По оценке Центра правительственной связи Великобритании, 90% этих атак шли из-за пределов Британии и были хорошо скоординированы. Последний всплеск онлайн-атак на серверы администрации Солсбери произошел сразу после встречи премьер-министра Британии Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным, говорят специалисты, но эта серия кибернападений была относительно слабой.
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"Сказали снять всё, даже фитнес-браслет"
Первые атаки на киберсети администрации Солсбери были такими сильными и массовыми, что местной администрации пришлось срочно просить о помощи Центр правительственной связи Великобритании, известный под аббревиатурой GCHQ.
IT-специалисты предприняли меры по стабилизации работы интранета (внутренней сети обмена информацией) властей Солсбери. Но главной проблемой было не допустить проникновения в систему извне.
"Нам сказали проводить совещания в стерильной обстановке. То есть по сути по старинке - без мобильников и прочих высокотехнологичных штук. Просили снимать и запирать в сейф даже разные устройства, работающие через Bluetooth. Например, шагомеры и фитнес-браслеты," - рассказывает Каннингем.
Обмен электронными письмами и сообщениями продолжался, но велся только с корпоративных компьютеров через внутреннюю сеть. Доступ к этим ресурсам через личные планшеты и телефоны был запрещен, рассказывает чиновник.
По мнению GCHQ, кибератаки могли иметь две цели: либо существенно затормозить работу местных властей, либо скрытно проникнуть во внутренние ресурсы, особенно в базы обмена информацией полиции.
По данным британских специалистов по кибербезопасности, большая часть атак хакеров произошла в первые 5 месяцев после отравления Сергея Скрипаля. Затем их активность заметно снизилась, но всплеск случался каждый раз после того, как Солсбери снова упоминался в новостях.
Власти Солсбери оказались в эпицентре внимания после того, как в этом городе в марте 2018 года были отравлены экс-полковник ГРУ и двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они выжили и после курса лечения были выписаны из местной больницы.
От контакта с "Новичком" серьезно пострадали еще три человека - полицейский Ник Бейли, а также два жителя соседнего с Солсбери городка Эймсбери - Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая впоследствии скончалась.
Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей с использованием нервно-паралитического вещества класса "Новичок" . Российские власти последовательно отвергают эти обвинения.