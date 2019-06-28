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Басманный суд Москвы отправил под домашний арест директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро, который проходит по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Пока он единственный арестованный фигурант дела. На суде стали известны подробности обвинения.

Кайро задержали утром 28 июня. Он пока единственный арестованный по громкому делу "Рольфа", которое Следственный комитет возбудил 27 июня.

По нему проходят также основатель компании, участник списка Forbes Сергей Петров, бывший генеральный директор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия (о подозреваемых сообщал Интерфакс). Петров заявил Би-би-си, что находится за границей, как и Татьяна Луковецкая (сейчас она занимает пост вице-президента "Ауруса" - компании, которая производит авто представительского класса, в том числе для президентского кортежа).

"Ведомостям" человек, знакомый с менеджерами "Ауруса", сказал, что Луковецкая в отпуске и вернется 4 июля.

Где находится Кафкалия, неизвестно.

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS Image caption Анатолий Кайро в Басманном суде

Следствие обвиняет их всех в выводе за рубеж 4 млрд рублей (63,4 млн долларов) по подложным документам. По версии СКР, они якобы продали акции компании "Рольф Эстейт" кипрской "Панабел" по многократно завышенной цене.

На суде по мере пресечения Кайро стало известно, что к делу приобщили рапорт ФСБ, из которого следует, что стоимость акций была в 20 раз меньше и составляла всего 200 млн рублей.

Как прошло заседание суда?

Кайро предъявили обвинения по ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Она предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Следователь Юрий Скирденко попросил отправить Кайро под домашний арест по 25 августа 2019 года.

Судья Наталья Дударь не согласилась с этим предложением. "В связи с чем вы просите избрать данную меру пресечения, вторую по суровости?" - спросила она.

Судья передала следователю том УПК с предложением изучить его и объявила перерыв.

После перерыва следователь смог обосновать необходимость домашнего ареста. Обвиняемый - гражданин Украины, у него нет постоянного места жительства в России, есть только вид на жительство в России и он постоянно путешествует, перечислил Скирденко.

"Считаю данную меру пресечения чрезмерной", - заявил сам Кайро. По его словам, он является собственником жилья по улице Академика Анохина, вид на жительство у него истекает в 2021 году, но у него есть возможность его продлить. Кроме того, в России проживает его семья.

Его адвокаты попросили отпустить Кайро под залог в 20 млн рублей. Они в первую очередь настаивали на том, что по "предпринимательской" статье, на которой строится обвинение, не может быть домашнего ареста.

На это следователь заявил, что купля-продажа акций не является предпринимательской деятельностью.

Адвокат Антон Гусев назвал предъявленные обвинения несостоятельными. По его словам, на момент сделки компания "Рольф Эстейт" владела всеми дилерскими центрами "Рольфа" в Москве. И не могла стоить 200 млн рублей. Эти деньги он сравнил со стоимостью двух элитных квартир в Москве.

"Вы очень дорого продали за границу, давайте дешевле", - так Гусев описывает суть дела.

Второй адвокат Кайро Алексей Мирошниченко сказал, что обвинение строится на том факте, что Кайро работал в "Рольфе" и обеспечил платежи.

С чего все началось

27 июня ФСБ и СКР провели обыски в нескольких центрах компании "Рольф" в Москве и Петербурге. Обыски начались в 9 часов утра.

Спустя несколько часов СКР сообщило, что возбудило в отношении Сергей Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов.

По версии следствия, в 2014 году Петров, "являвшийся фактическим владельцем и руководителем" трех компаний - "Рольф", "Рольф Эстейт" и кипрской "Панабел Лимитед" - вступил в сговор с руководителями этих компаний. Они договорились перечислить доход от деятельности "Рольфа" в России на счета "Панабел". Для этого стороны заключили договор купли-продажи между "Рольфом" и "Панабел". "Рольф" купил у "Панабел" акции "Рольф Эстейт". Следствие считает, что стоимость акций была многократно завышена. Сумма сделки составила 4 млрд рублей. Деньги перечислили на счет "Панабел" в австрийском банке, утверждает следствие.

Позиция Петрова

Петров ранее сказал Би-би-си, что находится в Вене и в ближайшее время возвращаться в Россию не планирует. В разговоре с Би-би-си он отверг обвинения, уточнив, что следствие не пыталось уточнить у него деталей сделки.

Позднее предприниматель рассказал РБК и "Ведомостям", что получал предложения продать компанию "за полцены"

Судя по данным СПАРК, баланс "Рольф Эстейт" свидетельствует о том, что ее чистые активы по итогам 2013 года составляли 4,2 млрд рублей и по итогам 2014 года, когда была проведена сделка, не изменились. То есть сделку могли провести по балансовой стоимости компани. На этом обратил внимание журнал Forbes.

В пятницу стало известно, что бизнес-омбудсмен России Борис Титов получил обращение от Петрова, в котором говорится о нарушениях во время следственных действий.

Media playback is unsupported on your device Враги силовиков - это бизнес: Петров о деле против "Рольфа"

Кто такой Сергей Петров?

Петров занимает 114-ю строчку в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Его состояние журнал оценивает в 900 млн долларов.

Петров работал депутатом Госдумы V и VI созывов от партии "Справедливая Россия". Он был в числе семи парламентариев, голосовавших против "закона Димы Яковлева", который запрещает иностранное усыновление, а также голосовал против "закона Яровой".

"Рольф"- один из крупнейших импортеров и продавцов легковых автомобилей в России. Основатель холдинга Сергей Петров до 2004 года занимал пост президента группы компаний "Рольф", а затем передал оперативное управление менеджерам.