Япония возобновила охоту на китов в коммерческих целях. Экологи недовольны

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Китобойные судна отправились в море из порта города Кусиро (остров Хоккайдо)

Япония впервые за 33 года возобновила охоту на китов в коммерческих целях. В понедельник, 1 июля, пять японских китобойных судов вышли в море, несмотря на призывы международного сообщества и экологических организаций отказаться от возобновления китобойного промысла.

Охота будет вестись в территориальных водах Японии, промысел в водах Антарктики вестись не будет.

Власти Японии установили квоту по добыче 227 китов трех видов до конца этого года. Китобоям в коммерческих целях в японской экономической зоне разрешено выловить 52 малых полосатиков (Balaenoptera acutorostrata), 150 полосатиков Брайда (Balaenoptera brydei) и 25 сейвалов (Balaenoptera borealis).

Возобновление китобойного промысла стало возможным после выхода Японии из Международной комиссии по промыслу китов (МКК), в которую она входила с 1951 года.

В 1982 году члены МКК договорились ввести мораторий на коммерческий вылов китов, начиная с сезона 1985-1986 гг.

Токио согласился с введением моратория. Последний раз охота на китов в коммерческих целях осуществлялась Японией в 1986 году. Однако все эти годы Япония продолжала вести охоту на китов в научных целях - сначала, как заявляли власти, в рамках исследовательской антарктической программы JARPA (Japanese Research Program in Antarctica).

Скепсис экологов

Однако экологи неоднократно обвиняли Японию в том, что под видом охоты на китов в исследовательских целях на самом деле ведется коммерческий промысел. При этом они отмечали, что мясо китов появлялось в японских ресторанах и магазинах.

В 2014 году Международный суд ООН запретил Японии вести охоту на китов в антарктических водах: властям Австралии удалось доказать в суде, что программа JARPA не соответствует своему научному статусу.

Экологи пытались также препятствовать работе китобойных судов Японии.

В ноябре 2016 года японское правительство объявило о новой исследовательской программе под названием NEWREP-NP, в рамках которой страна намеревалась вести охоту на китов в северной части Тихого океана. Экологи новую программу раскритиковали.

В декабре 2018 года Япония объявила о намерении выйти из Международной китобойной комиссии в 2019 году, чтобы с июля возобновить китобойный промысел. После выхода из комиссии Япония продолжит участвовать в работе МКК в статусе наблюдателя.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption После ввведения моратория на коммерческую охоту на китов в 1986 году Япония ежегодно добывала от 200 до 1200 китов - как утверждалось, в научных целях

"Возобновления коммерческого китобойного промысла ждали китобои по всей стране", - говорит глава Управления рыболовства Японии Сигето Хасэ.

"Меня просто переполняет чувство счастья, я очень растроган. В моем городе люди охотились на китов больше 400 лет", - говорит глава Японской ассоциации по охоте на малых китов Ёсифуми Каи.

Токио указывает, что охота на китов - традиционное занятие жителей ряда регионов страны. История китобойного промысла в Японии насчитывает несколько веков, однако масштабы китобойного промысла значительно выросли только после Второй мировой войны, когда в стране не хватало продовольствия. В 60-е годы прошлого века японцы ежегодно съедали до 200 тысяч тонн китового мяса. В последние годы его потребление снизилось до 5 тысяч тонн.

"Мне кажется, молодежь сейчас не знает, как правильно готовить китовое мясо и как его правильно есть. Мне бы хотелось, чтобы больше людей могли его попробовать", - сказал агентству Франс пресс один из японских рыбаков.

Власти Японии говорят, что, согласно Красному списку Международного союза охраны природы, многие виды китообразных - например, таких как малый полосатик и кит Брайда - больше не считаются исчезающими, их численность в полной мере восстановилась. Ивасевый кит, как считается, все еще относится к исчезающим видам, однако в последние годы удалось добиться стабильного роста численности представителей этого вида.

Экологи из Greenpeace и Общества охраны морской фауны (Sea Shepherd) осудили решение Японии возобновить китобойный промысел в коммерческих целях, однако пока у них нет плана действий в отношении Токио.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Охота на китов - традиционное занятие жителей некоторых регионов Японии

Киты оказались на грани исчезновения в конце 19-го - начале 20-го веков из-за распространения китобойного промысла. Лидерами мирового китобойного промысла тогда были Норвегия, Великобритания, США, Россия и Япония. Оосновным регионом добычи китов в начале 20 века стала Антарктика.

В 1946 году, чтобы сохранить популяции китов и упорядочить развитие китобойного промысла, была подписана Международная конвенция о регулировании китобойного промысла (International Convention for the Regulation of Whaling). Тогда же, в соответствии с конвенцией, была учреждена Международная комиссия по промыслу китов. США, Великобритания и СССР стали членами комиссии в 1948 году, Япония - в 1951 году.

С 1986 года комиссия ввела мораторий на китобойный промысел в коммерческих целях, чтобы популяции разных видов китовых могли восстановить свою численность.

По данным зоозащитной организации Whale and Dolphin Conservation, китобойный промысел до сих пор существует в некоторых странах. На китов ради их мяса до сих пор охотятся в Норвегии и Исландии. Норвегия отказалась поддержать мораторий на вылов, а Исландия частично согласилась с ним.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Всего в мире с момента введения моратория в научных целях было добыто 17 839 китов

После введения моратория на коммерческий промысел охота на китов ведется и странами-членами комиссии, но только в научных целях (в рамках установленных квот). Также был разрешен так называемый "аборигенный промысел китов" - для коренного населения некоторых территорий, где мясо китов - один из основных продуктов питания.

В настоящее время аборигенный промысел китов разрешен для коренного населения Чукотки (Россия), Гренландии (Дания), Аляски (США) и Сент-Винсента и Гренадин. Совместные квоты для России и США на 2013-2018 годы составили 744 серых и 336 гренландских китов. Квота на 2019-2025 годы установлена в размере 392 гренландских и 980 серых китов.

С 1987 года Япония каждый год в рамках своих научных программ убивала от 200 до 1200 китов.

Всего в мире с момента введения моратория в научных целях было добыто 17 839 китов, из них 310 финвалов, 56 кашалотов, 1563 сейвалов, 734 полосатика Брайда и 15 176 малых полосатиков.