Правообладатель иллюстрации TASS Image caption На прошлогоднем бизнес-форуме "Синергии" выступали актер Стивен Сигал и боец Джефф Монсон

Крупнейший частный вуз России получит из бюджета более 1 млрд рублей на популяризацию предпринимательства, подготовку бизнес-тренеров и обучение региональных чиновников. За эти деньги, в том числе, привлекут инстаграм-блогеров и амбассадоров. Они расскажут гражданам, что быть предпринимателем почетно. Целевая аудитория проекта - женщины, бывшие военные и безработные.

Широкую известность "Синергия" получила в прошлом году после скандала с выступлением в "Олимпийском" лайф-коуча Тони Роббинса. Его организовывал этот вуз. Пользователи соцсетей недоумевали по поводу высоких цен на билеты (30-500 тысяч рублей), очередей на вход и даже давки. Роббинс опоздал на четыре часа, а приехав, дал собравшимся простые и банальные мотивационные советы.

Директор "Синергии" Вадим Лобов - в прошлом работник аппарата фракции ЛДПР в Госдуме и чиновник. Издания "Проект" и "The Bell" называли его близким к помощнику президента Владиславу Суркову.

В середине июня университет стал победителем конкурса минэкономразвития на проведение информационной кампании по популяризации предпринимательства. Сумма контракта составила 798 млн рублей.

Это самый крупный госконтракт, полученный этим вузом за всю его историю.

Одновременно университет выиграл еще два конкурса - на подготовку тренеров целевых групп и обучение региональных чиновников тому, как поддерживать бизнес. Бюджет этих конкурсов составил 83 млн рублей и 225 млн рублей соответственно.

Таким образом, в общей сложности в мае университет выиграл госконтрактов на 1,1 млрд рублей.

Все эти мероприятия проводятся в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (МСП), исполнением которого руководит министр экономического развития Максим Орешкин.

Правообладатель иллюстрации SYNERGY.RU Image caption Тони Роббинс в "Олимпийском"

Блогеры и амбассадоры

Кампания по популяризации предпринимательства пройдет под брендом "Мой бизнес" с июля по декабрь 2019 года.

Ее основные задачи - раскрытие у россиян предпринимательских способностей и помощь в открытии своего бизнеса.

Презентацию стратегии информационной кампании показали журналистам в конце прошлой недели.

Популяризировать предпринимательство "Синергия" будет с помощью рекламы на ТВ, радио и в печатных СМИ.

Также планируются специальная премия, предпринимательские форумы, мастер-классы, квесты в школах, флешмобы. Еще в планах - создание предпринимательского телеканала "Мой бизнес".

У кампании будут свои амбассадоры. Если верить презентации, "Синергия" хотела бы сделать ими бизнесменов Игоря Рыбакова (корпорация "Технониколь") и Евгения Демина (косметика "Splat").

На телевидении с августа по декабрь будут крутить 40 пятисекундных роликов. В презентации указаны телеканалы "Россия 1", Первый канал, "Звезда", "Матч ТВ" и другие, всего планируется охватить 60 млн человек.

До аудитории планируется донести несколько мыслей. Первая - "предприниматель - национальный герой, который должен получать поддержку государства и общества". Вторая - "стать предпринимателем просто и существуют меры господдержки малого бизнеса".

"Мы хотим донести до аудитории, что быть предпринимателем почетно и значимо, как космонавтом", - сказал на презентации исполнительный директор "Синергии" Вадим Лобов.

В интернете "Синергия" планирует продвигать кампанию через блогеров, использовать контекстную рекламу в поисковиках, таргетированную рекламу в соцсетях. В соцсетях создадут специальные группы, а в уже существующие группы о бизнесе посты будут "интегрироваться".

Также будет использоваться email-маркетинг, подкасты, будет создан Youtube-канал, говорится в презентации.

Среди блогеров, через которых планируется популяризировать предпринимательство, автор книги "Меняю жир на силу воли" Ярослав Брин, бьюти-блогер Galainst, автор книг "Как познакомиться с достойным мужчиной" и "Женское достоинство - сила притяжения мужчин" Мила Левчук, а также блогеры Ида Галич, Курбан Омаров, предприниматель Азам Ходжаев и другие.

У кампании есть показатели, которых нужно достичь до конца года. По ее итогам доля граждан, положительно относящихся к предпринимательству, должна составить не менее 72% (сейчас 68%). Захотеть открыть свое дело должны не менее 3% россиян.

Всего поучаствовать в федеральном проекте "Популяризация предпринимательства" (часть нацпроекта по МСП) должны не менее полумиллиона человек в этом году.

Женщины и военные в отставке

Целевая аудитория проекта - школьники, люди до 30 лет, женщины, военнослужащие в запасе, безработные, инвалиды и воспитанники и выпускники детских домов, а также соотечественники из ближнего зарубежья.

"У меня опасения, что в следующем году [после кампании] у нас будет проблема, как удерживать людей в найме, все рванутся быть предпринимателями, я уверен в этом", - пошутил Лобов на презентации.

Интересно, что "Синергия" и минэкономразвития не видят среди целевой аудитории образованных горожан в возрасте старше 30 лет - наиболее активных людей, отмечает социолог, эксперт Московского центра Карнеги Константин Гаазе.

"Также здесь воспроизводится бюрократическая легенда, что лучшие предприниматели получаются из бывших военных. Это никогда количественно не подтверждалось", - говорит эксперт.

По его словам, в кампании упор сделан на социальные группы, у которых могут быть проблемы на рынке труда.

"Эта кампания больше повлияет на искажения в структуре рынка труда. Она направлена на пропаганду альтернативных форм занятости, а не на частную предпринимательскую инициативу. В целом непонятно, зачем за казенный счет рассказывать, что предпринимательство - это хорошо. Это одно из явлений общественной жизни", - считает Гаазе.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Основной владелец "Синергии" Вадим Лобов

Зачем это нужно

Нацпроект по малому и среднему бизнесу - часть работы по исполнению майского указа президента Владимира Путина.

Перед властями стоит задача увеличить численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 млн человек к 2024 году (сейчас почти 15,6 млн человек). К этому времени вклад от МСП в ВВП страны должен составлять почти треть (сейчас 22,3%).

Задача эта нетривиальная, признает само министерство.

Два из трех проектов малого и среднего бизнеса в России закрываются, отмечает ведомство в документах к конкурсу по популяризации предпринимательства.

Министерство также ссылается на отчет "Глобального мониторинга предпринимательства" (Global Entrepreneurship Monitor), из которого видно, насколько низка предпринимательская активность в России.

В последнем отчете за 2018 год говорится, что только 2,2% россиян, не являющихся предпринимателями, рассматривают для себя возможность начать новое дело (из 2 тысяч опрошенных). В развитых странах этот показатель превышает 35 процентов. По этому показателю Россия заняла предпоследнее место, разделив его с Болгарией.

Чуть больше 40% россиян отметили, что от открытия собственного дела их удерживает страх провала. Россия входит в топ-10 стран, в которых этот страх высок, наряду с Грецией, Италией, Кипром, Гватемалой и Марокко, говорится в отчете.

Впрочем, судя по адресным группам и KPI, минэкономразвития понимает предпринимательство скорее как широкую форму низовых социальных инициатив, а не как способ зарабатывания денег, считает Гаазе.

"Эта кампания не про бизнес, а про стимулирование создания парапредпринимательских микро-НКО. Кроме того, эта презентация просто игнорирует угрозы, которые существуют для малых и средних предпринимателей в России - действия силовых и налоговых органов и т.д., и это само по себе много говорит о картине мира ее авторов", - говорит он.

На презентации замминистра экономического развития Вадиму Живулину задали вопрос, как будет решаться проблема того, что люди бояться начинать свой бизнес, потому что не верят, что его можно вести честно и что тебя не посадят.

"Это стереотип и миф, его надо развеять", - ответил он.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Гостей прошлогоднего форума развлекала гонконгский робот София

Бизнес на госконтрактах

В конкурсе на проведение кампании участвовало семь заявок, сообщили в пресс-службе минэкономразвития.

Университет "смог представить наибольшее количество сведений о том, какие хорошие информационные проекты они реализовали", кроме того, у него узнаваемый бренд, объяснил Живулин, почему выбор чиновников пал на "Синергию".

Скорее всего, "Синергия" не будет исполнять солидный контракт на информационную кампанию своими руками, а передаст его субподрядчикам - большим и более опытным игрокам типа "Михайлов и партнеры" и РАНХиГС, считает Гаазе. "Сумма очень большая, а "Синергия" на этом рынке не работала", - говорит он.

Издание The Bell считало, что выручка "Синергии" за 2018 год составила 3 млрд рублей. Получается, что контракты от минэка принесут университету треть прошлогодней выручки.

Крупнейшим заказчиком университета до сих пор было минобрнауки, с которым "Синергия" сотрудничала до конца 2015 года. Общая сумма этих контрактов - 115 млн рублей.

Всего с 2012 года "Синергия" получила госконтрактов на сумму больше 300 млн рублей (помимо тех, что университет выиграл в мае этого года).

В 2018 и 2019 годах университет получил контракты на 5 млн рублей по организации двух мотивационных тренингов для предпринимателей и тех, кто хочет заняться бизнесом, от московского ГБУ "Малый бизнес Москвы".

До конца года "Синергия" может получить как минимум еще один контракт. Как сообщила директор департамента минэкономразвития по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Милена Арсланова, "Синергия" разрабатывает стратегию и план мероприятий для проведения в 2020 году года предпринимательства в России.

При участии Яны Милюковой и Анастасии Напалковой