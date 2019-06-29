Трамп неожиданно предложил Ким Чен Ыну встретиться

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Президент США Дональд Трамп спонтанно пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться на границе Северной и Южной Кореи.

Трамп планирует посетить Южную Корею после саммита стран "Большой двадцатки" (G20) в Японии.

Американский лидер прибудет в Сеул с двухдневным визитом, целью которого будет спасти зашедшие в тупик переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации.

"[Е]сли председатель Северной Кореи Ким увидит это [сообщение], я бы встретился с ним на Границе/в ДМЗ [демилитаризованной зоне], чтобы просто пожать ему руку и сказать "привет(?)!" - говорится в сообщении в "Твиттере" (пунктуация сохранена).

На саммите G20 в японской Осаке президент США прояснил смысл своего твита и заявил, что утром субботы, 29 июня, он решил "закинуть удочку" к Ким Чен Ыну.

"Если он услышит, мы проведем встречу за две минуты - и этого будет достаточно", - сказал Трамп журналистам в начале делового завтрака с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

Он сделал эти заявления перед решающей схваткой с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу торговой войны, которая сотрясает основы мировой экономики.

Остается неясным, ввели ли в курс дела по прощупыванию Кима путешествовавших вместе с президентом чиновников.

Решение о встрече лидеров США и КНДР отсутствует, сообщил журналистам представитель администрации главы южнокорейского государства Мун Чжэ Ина.

Трамп уже пытался нанести внезапный визит в демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую две Кореи, в ноябре 2017 года. Тогда президенту пришлось отказаться от своих планов из-за плохой погоды.

В каком состоянии находится отношения США и Северной Кореи?

Двусторонние отношения испортились с тех пор, как Трамп и Ким в последний раз виделись лично во вьетнамском Ханое в феврале текущего года.

Саммит - второй по счету после Сингапура в июне 2018 года - внезапно завершился без соглашения по поводу прогресса Северной Кореи на пути к денуклеаризации. Трамп покинул переговоры, уклонившись от заключения того, что политик считал плохим соглашением.

Ранее президент США неоднократно настаивал на том, что Пхеньян должен провести ядерное разоружение до того, как будут сняты экономические санкции против КНДР.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Встреча Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом

За время с ханойской встречи КНДР не раз рисковала навлечь на себя гнев администрации Трампа после очередных испытаний ракет малой дальности.

Однко глава государства, который когда-то угрожал Северной Корее "огнем и яростью" США, в последние месяцы занял более примирительную позицию и достаточно тепло отзывался о Ким Чен Ыне.

На прошлой неделе, начавшейся 17 июня, он послал лидеру КНДР личное письмо, содержание которого сам Ким охарактеризовал как "превосходное".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Солдаты южнокорейской армии у деревни Пханмунджом на территории демилитаризованной зоны

Ранее в июне Трамп заявил журналистм, что Северная Корея под властью Ким Чен Ына имеет "потрясающий потенциал".

В ходе визита в Японию в мае Трамп назвал Кима "очень умным парнем" и сказал, что ждет "множества хороших новостей" из Северной Кореи.

Встретятся ли Трамп и Ким?

С учетом явной спонтанности твита Трампа перспектива реальной встречи с главой КНДР в ДМЗ выглядит малопроятной.

Прежние личные встречи двух лидеров планировались задолго до их даты.

Вместо этого, Трамп и Ким могут созвониться по телефону или обменяться письмами, сказал газете "Телеграф" Випин Наранг, профессор исследований в области безопасности в Массачусетском технологическом университете.

"Я бы не ждал встречи Трампа и Кима: это слишком рискованно с таким низким уровнем предварительной подготовки и того, что ни одна сторона не может позволить себе вторую провальную встречу у себя дома", - сказал эксперт.