Трамп разрешит американским компаниям продавать свое оборудование Huawei

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Президент США Дональд Трамп позволит американским компаниям продавать свое оборудование китайской Huawei, которую министерство торговли США внесло в черный список в прошлом месяце.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

"Американские компании могут продавать свое оборудование Huawei. Мы говорим об оборудовании, в которой нет большой проблемы с национальной безопасностью", - приводит слова Трампа агентство Блумберг.

Лидеры двух стран на саммите G20 в Осаке договорились возобновить переговоры и закончить длительный скандал, который способствовал замедлению всей мировой экономики.

Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон может ввести дополнительные санкции в отношении Китая, но после встречи с Си Цзиньпином в кулуарах саммита Трамп сказал, что США не станут увеличивать пошлины на китайские товары на 300 млрд долларов.

Претензии США к Huawei

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei оказался в центре торговой войны между США и Китаем в последние месяцы. Вашингтон считает, что технологии Huawei могут использовать спецслужбами Китая.

Huawei эти обвинения отрицает и заявляет, что работает независимо от китайских властей.

В середине мая США включили Huawei в черный список - это означает, что американские компании не могут сотрудничать с ней без лицензии и что Huawei не может покупать технологии и детали у американских производителей.

Другие западные страны вслед за США также высказали опасения по поводу возможных угроз в связи с выходом Huawei в мобильные сети следующего поколения 5G.

Первой компанией, которая открыто признала, что ограничила сотрудничество c Huawei, стал Google.