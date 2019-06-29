Дональд Трамп внезапно решил встретиться с главой КНДР. А потом передумал

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Президент США Дональд Трамп в субботу спонтанно пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться на границе Северной и Южной Кореи. Меньше чем через сутки в Белом доме сообщили, что встречи с Ким Чен Ыном в планах американского лидера нет.

О планах встретиться с главой КНДР Трамп написал в "Твиттере" в преддверии визита в Южную Корею.

Изначально сообщалось, что цель визита - спасти зашедшие в тупик переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации.

"[Е]сли председатель Северной Кореи Ким увидит это [сообщение], я бы встретился с ним на Границе/в ДМЗ [демилитаризованной зоне], чтобы просто пожать ему руку и сказать "привет(?)!" - говорится в сообщении в "Твиттере" (пунктуация сохранена).

Северокорейское официальное агентство ЦТАК в ответ распространило заявление первого заместителя министра иностранных дел Цой Сон Хи: "Мы рассматриваем это как очень интересную идею, но официального предложения не получали".

На саммите G20 в японской Осаке президент США прояснил смысл своего твита и заявил, что утром субботы, 29 июня, он решил "закинуть удочку" к Ким Чен Ыну.

"Если он услышит, мы проведем встречу за две минуты - и этого будет достаточно", - сказал Трамп журналистам в начале делового завтрака с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Однако в субботу в Белом Доме разослали рабочий график Трампа, где отведено время на посещение зоны, разделяющей Север и Юг Кореи, отводится 15 минут: непосредственно на ее осмотр выделено 10 минут, остальное время - на перемещения. Ни о каких встречах не сообщается.

В каком состоянии находятся отношения США и Северной Кореи?

Двусторонние отношения испортились с тех пор, как Трамп и Ким в последний раз виделись лично во вьетнамском Ханое в феврале текущего года.

Саммит - второй по счету после Сингапура в июне 2018 года - внезапно завершился без соглашения по поводу прогресса Северной Кореи на пути к денуклеаризации. Трамп покинул переговоры, уклонившись от заключения того, что политик считал плохим соглашением.

Ранее президент США неоднократно настаивал на том, что Пхеньян должен провести ядерное разоружение до того, как будут сняты экономические санкции против КНДР.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Встреча Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бbн Салманом

За время с ханойской встречи КНДР не раз рисковала навлечь на себя гнев администрации Трампа после очередных испытаний ракет малой дальности.

Однако глава государства, который когда-то угрожал Северной Корее "огнем и яростью" США, в последние месяцы занял более примирительную позицию и достаточно тепло отзывался о Ким Чен Ыне.

На прошлой неделе, начавшейся 17 июня, он послал лидеру КНДР личное письмо, содержание которого сам Ким охарактеризовал как "превосходное".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Солдаты южнокорейской армии у деревни Пханмунджом на территории демилитаризованной зоны

Ранее в июне Трамп заявил журналистам, что Северная Корея под властью Ким Чен Ына имеет "потрясающий потенциал".

В ходе визита в Японию в мае Трамп назвал Кима "очень умным парнем" и сказал, что ждет "множества хороших новостей" из Северной Кореи