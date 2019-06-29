Наводнение в Иркутской области: пятеро погибших, в регион прилетел Путин

Правообладатель иллюстрации Mchs Image caption Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей

Число жертв паводка в Иркутской области выросло до пяти человек, сообщили местные власти. В регионе на этой неделе объявлен режим чрезвычайного положения. В Иркутскую область в ночь на воскресенье прилетел президент России Владимир Путин.

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"В 48 населенных пунктах подтоплено 4042 жилых домов, в которых проживает 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков", - сообщали днем в МЧС.

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заметного улучшения погоды пока не предвидится.

Уровни воды в реках Иркутской области в ближайшие сутки будут подниматься из-за ливневых дождей в горах Восточного Саяна, сообщили в МЧС.

Правообладатель иллюстрации Russian Emergencies Ministry

Тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью.

Правообладатель иллюстрации Video screen grab/Nikolai Polyskalov-Shinkarenko/

Правообладатель иллюстрации Screen grab/Nikolai Polyskalov-Shinkarenko/TASS

В ночь в Иркутск спецрейсом из Японии прибыл президент РФ Владимир Путин. Он провел срочное совещание с представителями МЧС и других служб по организации помощи пострадавшим.

Как сообщает РИА Новости, Иркутская область получила 662 млн рублей на разовую финпомощь пострадавшим из-за паводка. Кроме того, Путин поручил главе Иркутской области взять под контроль выплаты пострадавшим от паводка.