Наводнение в Иркутской области: пятеро погибших, в регион прилетел Путин
Число жертв паводка в Иркутской области выросло до пяти человек, сообщили местные власти. В регионе на этой неделе объявлен режим чрезвычайного положения. В Иркутскую область в ночь на воскресенье прилетел президент России Владимир Путин.
"В 48 населенных пунктах подтоплено 4042 жилых домов, в которых проживает 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков", - сообщали днем в МЧС.
По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, заметного улучшения погоды пока не предвидится.
Уровни воды в реках Иркутской области в ближайшие сутки будут подниматься из-за ливневых дождей в горах Восточного Саяна, сообщили в МЧС.
Тысячи жителей остаются без света, некоторые жалуются на перебои со связью.
В ночь в Иркутск спецрейсом из Японии прибыл президент РФ Владимир Путин. Он провел срочное совещание с представителями МЧС и других служб по организации помощи пострадавшим.
Как сообщает РИА Новости, Иркутская область получила 662 млн рублей на разовую финпомощь пострадавшим из-за паводка. Кроме того, Путин поручил главе Иркутской области взять под контроль выплаты пострадавшим от паводка.