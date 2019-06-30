Трамп прибыл на границу двух Корей, где встретится с Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп в воскресенье прибыл в демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Корей, где пройдет его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп прибыл в пограничный пункт Пханмунджом на вертолете, после чего поднялся на смотровую площадку наблюдательного пункта и осмотрел позиции КНДР вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Это будет уже третья по счету встреча Трампа с главой Северной Кореи. Первый в истории саммит США и КНДР прошел в 2018 году в Сингапуре.

Тогда Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Ранее Трамп заявил на пресс-конференции, что между ним и Кимом установились "очень хорошие отношения" и ему не терпится встретиться с главой КНДР.

Демилитаризованная зона (ДМЗ) - это узкая полоска территории вдоль границы КНДР и Южной Кореи, которую до Трампа не посещал ни один действующий президент США.