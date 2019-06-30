"Прогноз остается напряженным". Что известно о паводках в Иркутской области
В пяти районах Иркутской области из-за ливневых дождей начался паводок, от которого погибли пять человек и пострадали несколько сотен. По данным местного минздрава, за помощью обратились сотни людей. Улучшения погоды между тем не планируется.
"За медицинской помощью обратился 631 человек, из них 57 детей. Причинами к обращению послужили: переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы - ссадины, ушибы, реакция на стресс. Госпитализировано 136 человек, из них 19 детей", - говорится в сообщении минздрава региона.
Иркутские власти ввели режим чрезвычайного положения.
По данным на утро воскресенья, за время паводка в 53 населенных пунктах региона подтоплено 4197 домов, в которых проживает 10415.
Подтоплены пять районов региона: Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский и Зиминский, где из берегов вышли левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.
В целом прогноз метеорологов нельзя назвать оптимистичным: в ближайшие часы, по сообщению иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в Оке, Уде и Бирюсе поднимется.
На хлебе и воде
"По состоянию на вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остается в городе Тулун: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении управления МЧС по региону.
По данным мэрии, уровень воды в реке Ия на 22:00 местного времени (17:00 мск) составил 11 м 77 см при критической отметке 7 м. В пик половодья он поднимался до 13 м 87 см.
В Тулуне зафиксированы самые значительные разрушения - здесь затоплено 800 домов, водозабор и федеральная трасса "Сибирь".
За последние сутки уровень воды в реке снизился более чем на метр, метеорологи прогнозируют, что он вновь поднимется через пару дней.
В Тулун доставлено более 45 тысяч литров питьевой воды. Это позволило обеспечить потребности жителей обеих частей города, отрезанных друг от друга вышедшей из берегов Ией.
По данным администрации Тулуна, в городе работают две пекарни, которые покрывают потребность населения в полном объеме. Запасов муки хватит на семь дней. Хлеб местных пекарен продают по 24 рубля за булку.
В городе и близлежащем районе введен полный запрет на продажу алкоголя.
"Идти некуда"
Власти замечают, что прогноз остается напряженным. "Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-го-7-го может быть небольшой приток [воды]", - заявил глава службы мониторинга окружающей среды Максим Яковенко.
По его словам, воде в этом районе "идти особенно некуда". Яковенко добавил, что столь масштабный паводок - редкость, с 1963 года это четвертое подобное наводнение.
Для пострадавших собирают гуманитарную помощь, в районы паводка из государственного материального резерва доставляют дамбы, палатки, спасательные лодки, одеяла и лекарства.
Прилетевший спецрейсом с саммита G20 из Японии Владимир Путин в субботу поручил главе Иркутской области взять под контроль выплаты пострадавшим.
Эти выплаты, по данным федеральных СМИ, уже идут. Из федерального бюджета на эти цели выделено 662 млн рублей, из областного - 318 млн, сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. "Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей. В утвержденных списках на сегодняшний день числится 3600 человек", - сказал он в воскресенье.
От наводнения в Иркутской области пострадали более 3,6 тыс. га посевов зерновых культур, сообщили в воскресенье в правительстве региона. Там добавили, что также пострадали хранящиеся в складах 767 тонн зерна.