Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Я грузин, а значит я европеец", - процитировала певица четвертого премьер-министра Грузии Зураба Жвания

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России. В Грузии вторую неделю продолжаются протесты, поводом для которых стал визит в грузинский парламент российского депутата Сергея Гаврилова.

Она присоединилась к требованиям об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария, который взял на себя ответственность за жесткий разгон акции протеста 20 июн - тогда полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

В концертном графике Катамадзе и ее группы Insight, опубликованном на их официальном сайте, говорится, что 27 мая следующего года певица должна выступить в московском Vegas City Hall.

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Россия и Грузия

Протесты в Тбилиси вспыхнули после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в Тбилиси в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Он обратился к делегатам ассамблеи - парламентариям из преимущественно православных стран - на русском языке, что вызвало гнев грузинских политиков и рядовых жителей Грузии.

Оппозиция утверждает, что Гаврилов признает отколовшиеся от Грузии регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а также якобы принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии - поэтому Гаврилова вообще нельзя был пускать в страну. Сам депутат говорит, что участия в боевых действиях не принимал.

В интервью Би-би-си Гаврилов обвинил в случившемся неких радикалов, которые ворвались в зал и сорвали заседание.

"Самое опасное и печальное - что сами руководители Грузии не были готовы к такому. Они планировали устроить праздник, торжественное мероприятие международного уровня. Националисты явно готовились к этому взрыву заранее", - сказал Гаврилов.

Президент России Владимир Путин запретил российским и грузинским авиакомпаниям прямые перелеты между странами с 8 июля.