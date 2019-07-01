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Расследование Мюллера: кто первый начал?

Правообладатель иллюстрации Juan Manuel Herrera OAS Photographer Image caption Есть мнение, что Джозеф Мифсуд первым сказал команде Трампа, что у русских есть компромат на Хиллари Клинтон в виде множества имейлов

Washington Post пишет о том, что первопричиной скандала вокруг возможного российского вмешательства в американские выборы, давшего толчок расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера, стал некий мальтийский профессор Джозеф Мифсуд. Якобы именно он стал первым мостом между советниками Трампа и Кремлем. Его имя всплыло в ходе суда над Джорджем Пападопулосом - бывшим советником предвыборного штаба Трампа. В последний раз Мифсуд дал интервью в октябре 2017 года, после чего бесследно исчез.

В "Шереметьево" снова хаос с багажом

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В минувшие выходные из московского аэропорта "Шереметьево" не отправлено по назначению около девяти тысяч единиц багажа, пишут "Ведомости" со ссылкой на свои источники. По данным газеты, багаж улетевшим пассажирам отправляют позже. Представители аэропорта эту информацию не подтверждают, но признают, что из-за проливных дождей многие транзитники не успели вовремя на свои стыковочные рейсы, и в аэропорту действительно скопилось много багажа. Газета напоминает, что проблемы с обработкой багажа в "Шереметьево" резко обострились с началом летних каникул, и связано это с недостатком грузчиков и техническими неполадками.

Япония начинает охоту на китов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Японские китобойные суда отправляются в сторону Антарктики из порта Кусиро на острове Хоккайдо - 1 июля 2019 года

С понедельника, впервые за 30 лет, Япония возобновляет охоту на китов в коммерческих целях, пишет Guardian. В конце 2018 года страна заявила о своем решении выйти из международной комиссии по промыслу китов (IWC), а в минувшее воскресенье истек срок ее членства в организации.

В рамках международных конвенций Япония прекратила китобойный промысел в водах Антарктики в 1987 году, но вскоре разработала программу научного промысла, однако ряд стран считает, что таким образом страна замаскировала коммерческий вылов животных. Международный суд ООН неоднократно призывал Японию соблюдать правила международных договоренностей. Традиция китобойного промысла существует в Японии с XII века.

Настырная Иванка?

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В "Инстаграме" появилось видео, выложенное администрацией Елисейского дворца, которое было снято в кулуарах саммита G20. На нем дочь и советник президента США Иванка Трамп буквально навязывает свое общество мировым лидерам, пишет Times.

"Американская кронпринцесса пытается влезть в разговор взрослых", - прокомментировала видео у себя в "Твиттере" израильская журналистка Нога Тарнопольски. На видео Иванка разговаривает с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Британии Терезой Мэй о возможностях для женщин в ряде областей, а глава Международного валютного фонда Кристин Лагард отвернулась от нее с красноречивым выражением лица - скуки и неодобрения.

Мотивы Елисейского дворца к публикации видео не совсем понятны, пишет Times.

"Фестиваль без пластика": Дэвид Аттенборо покорил Гластонбери

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В заключительный день фестиваля Гластонбери под песни китов на сцену вышел особый гость - один из самых известных в мире телеведущих сэр Дэвид Аттенборо, пишет Guardian. Его появление стало большой неожиданностью и было встречено бурными овациями. Он поблагодарил публику и устроителей за то, что в этом году они смогли сделать "фестиваль без пластика". 93-летний натуралист снял множество документальных фильмов о природе. Одна из его последних работ Blue Planet 2 привлекла внимание к катастрофическому засорению мирового океана пластиком.

Марши за равенство

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Сотни тысяч человек приняли участие в гей-параде в Нью-Йорке в 50-летнюю годовщину массовых выступлений в защиту прав ЛГБТ-сообщества. На гей-парад в воскресенье вышли около 150 тысяч человек. Участники прошли мимо знаковых для ЛГБТ-сообщества мест - бара Стоунволл-инн в районе Гринвич-Виллидж, нью-йоркского мемориального парка памяти жертв СПИДа. Именно в гей-баре Стоунволл на Манхэттене полвека назад произошли столкновения посетителей с полицией. Противостояние длилось несколько дней, были арестованы десятки человек. События тех дней считаются отправной точкой борьбы за права геев и других представителей ЛГБТ-сообщества в США.

В субботу первый в истории гей-парад прошел в столице Северной Македонии Скопье, а в Сингапуре люди вышли на улицы с требованием отменить закон, предусматривающий уголовное наказание за однополый секс. А вот гей-парад в Стамбуле участникам провести не удалось - городские власти не дали добро на проведение мероприятия. Полицейские разгоняли активистов слезоточивым газом.

Глыбы льда в Мексике

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Пока некоторые европейские страны пытаются справиться с аномальной жарой, на мексиканский город Гвадалахара обрушилась гроза с градом. Улицы мексиканского города оказались покрыты метровым слоем льда. От стихии пострадали почти 500 домов.

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Звезды на траве: стартует Уимблдонский турнир

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В понедельник в Британии стартует Уимблдонский турнир - третий в сезоне турнир Большого шлема. Конечно, всех волновало участие Энди Маррея. На Открытом чемпионате Австралии в январе этого года он проиграл в первом круге и на пресс-конференции сказал, что готов завершить карьеру из-за серьезной травмы бедра. Ожидалось, что он дотянет до Уимблдона, чтобы торжественно уйти из большого спорта на домашнем газоне под овации британской публики.

Но, похоже, этого не случится. После Australian Open Маррей перенес еще одну операцию на бедре и, похоже, неплохо восстановился - в прошлое воскресенье вместе с Фелисиано Лопесом он выиграл парный турнир Queen's Club.

На Уимблдоне в этом году он также выступит в парном разряде. Его партнером будет Герберт Пьер-Хьюз, на счету которого есть победа в каждом турнире Большого шлема.

Сенсацией в этом году станет 15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф. Она - самая юная участница взрослого Уимблдонского турнира с начала Открытой эры в теннисе в 1968 году. В первом круге она встретится с пятикратной чемпионкой Уимблдона Винус Уильямс. Разница в возрасте между спортсменками - 24 года.

Протесты в годовщину передачи Гонконга

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В годовщину возвращения Гонконга Китаю в бывшей британской колонии продолжились протесты. Протестующие заблокировали улицы, ведущие к площади, где ежегодно 1 июля проводится церемония поднятия флага по случаю передачи Гонконга Китаю. Полицейские начали разгонять протестующих. Акции протеста, как ожидается, продлятся весь день. Последние недели в Гонконге люди выходили на многомиллионные акции протеста против поправок в закон об экстрадиции. Власти позднее приостановили рассмотрение спорного законопроекта.

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Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России в связи новым обострением в отношениях двух стран. Она сказала, что полностью разделяет негодование грузин по поводу появления российского депутата Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента. "Россия -оккупант, Путин - враг моей страны, а значит и мой враг!" - написала певица в "Фейсбуке". Чуть позже в воскресенье сообщение исчезло со страницы певицы в "Фейсбуке". Нино Катамадзе очень популярна в России, ее концертный график на лучших московских площадках расписан на годы вперед.

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Пять человек погибли и сотни пострадали в результате вызванного ливневыми дождями паводка в Иркутской области. По данным минздрава региона, за помощью к медикам обратились более 600 человек, в том числе детей. В области введен режим чрезвычайного положения. Улучшения погоды не ожидается, синоптики прогнозируют подъем уровня воды в реках.

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Кто не знает статую "Рабочий и колхозница", установленную у входа на ВДНХ в Москве? Она известна даже тем, кто никогда не бывал в российской столице, потому что много десятилетий является эмблемой киностудии "Мосфильм". Но мало кто знает, что у автора Веры Мухиной была "плохая биография". Что же было не так с всемирно известным советским скульптором?

Читайте - Почему автор "Рабочего и колхозницы" Вера Мухина считалась в СССР неблагонадежной

Правообладатель иллюстрации VI-IMAGES/GETTY Image caption Фернандо Риксен с членами команды "Рейнджерс"

В минувшую пятницу в Глазго прошел прощальный вечер игрока "Рейнджерс" и "Зенита" Фернандо Риксена. Он неизлечимо болен и решил в последний раз собрать своих болельщиков и друзей. На этом необычном мероприятии побывал корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Козенко.

Media playback is unsupported on your device Трамп ступил на землю КНДР. Раньше этого не делал ни один президент США

Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, ступившим на землю КНДР. Он встретился с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей, а затем Ким Чен Ын пригласил главу Белого дома пересечь границу. Таким образом, это был исторический шаг в прямом и переносном смысле.