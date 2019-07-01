Счетная палата отказалась проверять "Роснефть" после расследования Рейтер

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным Рейтер, Сечин и люди из его окружения летали отдыхать на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы на корпоративных самолетах

Счетная палата России сообщила, что в 2019 году не планирует проводить проверку компании "Роснефть". С просьбой проверить сведения о том, что топ-менеджеры компании могли использовать служебные самолеты в личных целях, в ведомство ранее обратилась партия "Яблоко".

О том, что самолеты могли использоваться для частных перелетов руководства "Роснефти", в июне сообщало агентство Рейтер по результатам своего журналистского расследования. "Роснефть" в ответ обвинила журналистов в слежке и взломе аккаунтов в соцсетях.

Вскоре после появления этих публикаций политическая партия "Яблоко" обратилась в генеральную прокуратуру, а также к премьер-министру России Дмитрию Медведеву и в Счетную палату с требованием провести расследование этой информации.

Как указывается в ответе ведомства, который есть у Би-би-си, Счетная палата работает на основе заранее составленных годовых планов. А "Роснефть" не стоит в плане проверок на 2019 год.

Также из ответа следует, что аудиторы по закону в обязательном порядке рассматривают только запросы от Кремля, правительства, Федерального собрания и других госорганов. Проверки по обращениям юрлиц и граждан не проводятся.

Тем не менее Счетная палата сообщила, что приняла к сведению информацию от "Яблока" и "при необходимости" использует ее при проведении запланированных проверок в будущем.

Глава центра антикоррупционной политики "Яблока" Алексей Карнаухов остался недоволен такой позицией аудиторов. "Счетной палате ничего не мешает внести проверку в план и выяснить, для чего самолеты "Роснефти" летают на элитные курорты", - заявил он.

96 рейсов

Агентство Рейтер утверждало, что самолеты "Роснефти" летали на Майорку, Ибицу, Сардинию и Мальдивы в то же время, когда там отдыхали глава государственной нефтяной компании Игорь Сечин или люди из его окружения.

Журналисты, опираясь на данные сайтов отслеживания полетов, насчитали 290 рейсов "Роснефти" в период с января 2015 года по май 2019-го, говорится в расследовании. Его авторы заметили, что 96 рейсов пришлись либо на праздники, либо на период с середины дня пятницы в Москве до утра понедельника, то есть выходные.

Речь идет о корпоративных самолетах госкомпании. По данным Рейтер, за эти четыре с половиной года они "восемь раз летали в аэропорт Ольбия на Сардинии, 15 раз - на Мальдивы и семь раз - в испанскую Пальма-де-Майорку".

По данным Рейтер, приближенные Сечина, включая его бывшую жену до их развода и друзей, публиковали в социальных сетях фотографии из тех же мест, куда летали самолеты "Роснефти". На этих фотографиях Сечина не было, но журналисты Рейтер сфотографировали человека, похожего на него, когда он садился в самолет "Роснефти" в аэропорту Пальма-де-Майорки в прошлом году.

В "Роснефти" в ответ заявили, что она является глобальной компанией и работает во всех регионах мира, а расходы на корпоративные самолеты "осуществляются в соответствии с утвержденными корпоративными стандартами".

Масштабные проверки

В этом году Счетная палата впервые опубликовала план своих проверок. Ранее этот план был документом для служебного пользования и не публиковался.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году ведомство планирует проверить госкорпорацию "Роскосмос" на предмет эффективности использования бюджетных средств, госкорпорацию "Ростех", работу Росимущества, ВЭБ.РФ, комбината питания "Кремлевский" и т.д. Всего на этот год запланировано более 350 проверок.

На прошлой неделе стало известно, что аудиторы Счетной палаты обнаружили многомиллионные нарушения при оформлении расходов на командировки чиновников в ходе проверки Федерального агентства по делами национальностей.

Как отмечалось в ответе Счетной палаты на запрос Би-би-си, в прошлом году в ходе проверки командировочных расходов агентства аудиторы выявили нарушения на 10,3 млн рублей (163,9 тысяч долларов).