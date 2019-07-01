Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Навальный на московской акции в поддержку Ивана Голунова 12 июня

Хорошевский суд Москвы арестовал оппозиционера Алексея Навального на 10 суток за участие в марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня, которая не была согласована московскими властями.

Навальный был задержан вскоре того, как присоединился к участникам шествия на Бульварном кольце. На него составили протокол по статье о повторном нарушении установленного порядка организации или проведения митингов. Максимальный срок ареста по этой статье - 30 суток.

В суде, как пишет издание "Медиазона", судья Дмитрий Зиняков зачитал полицейский протокол, согласно которому Навальный участвовал в акции, которая создавала помехи в работе метро, наземного транспорта и в проведении мероприятий, приуроченных ко Дню России.

После того, как политик вышел из метро на станции "Чистые пруды", он вскоре "фактически перекрыл" Чистопрудный бульвар, а затем пошел с группой людей по Бульварному кольцу, а задержали его у дома №1 на Рождественском бульваре, следует из протокола.

Навальный же заявил, что ничего не нарушал и двигался в обратном направлении. "Даже дорогу я перехожу всегда на зеленый свет, зная, что московская полиция обожает меня задерживать", - цитирует его "Медиазона".

Оппозиционер также процитировал президента России - его высказывание о деле Голунова, которого пытались обвинить в покушении на сбыт наркотиков.

"Я процитирую - не поверите - Владимира Владимировича Путина: дело - Голунова - это не беззаконие, а произвол. Разве мог я оставаться в стороне от произвола? Я просто шел, зная, что московская полиция любит меня задерживать - никакого скандирования не было", - приводит слова Навального Интерфакс.

Политик предположил, что его арест может стать попыткой помешать ведению избирательной кампании, в том числе в Москве, где соратники Навального баллотируются в депутаты Мосгордумы.

В итоге судья Зиняков отклонил ходатайство о вызове полицейских, участвовавших в задержании Навального, и признал его виновным в правонарушении, арестовав на 10 суток. А Навальный с шутку поблагодарил судью за то, что успеет попасть на концерт группы Rammstein, который состоится в Москве 29 июле.

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny 10 суток ареста за митинг против произвола. Неприятно, но считаю, что правильно сделал. Если будем молчать и сидеть по домам, то произвол никогда не прекратится — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2019 г.

Не только Навальный

На прошлой неделе, 28 июня, Останкинский суд Москвы арестовал на девять суток сотрудника основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. На него полицейские составили протокол по той же статье, что и на Навального.

Шаведдинов был задержан на акции, после составления протокола его, как и Навального, отпустили из ОВД. В назначенный день судебного заседания полицейские задержали его возле дома и принудительно доставили в суд.

13 июня Таганский суд Москвы назначил участнику марша Вячеславу Стеблину штраф в размере 150 тысяч рублей. Его также признали виновным в повторном нарушении правил проведения и участия в публичном мероприятии (максимальный штраф по этой статье - 300 тысяч рублей).

В понедельник, как сообщает проект "ОВД-Инфо", на те же 150 тысяч рублей за участие в акции 12 июня был оштрафован администратор телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов.

Сотни задержанных

Марш в поддержку Голунова, которого в начале июня обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, прошел в Москве 12 июня.

За день до акции уголовное преследование Голунова было прекращено, обвинения с него сняли, но акция в его поддержку все же состоялась. Марш проходил без согласования с властями Москвы.

Акция закончилась жесткими задержаниями. По данным "ОВД-Инфо", количество задержанных составило более 500 человек.

Большую часть задержанных вскоре отпустили без составления протоколов, некоторых обвинили в участии в несогласованной акции, помешавшей движению пешеходов или транспорта.

Оштрафованный на 150 тысяч рублей Стеблин был одним из пятерых задержанных, которых оставили в отделах полиции на ночь до суда, сообщал проект "ОВД-Инфо".