Гонконг: протест становится более жестким
Новые акции протеста начались утром в понедельник. Они приурочены к очередной годовщине передачи Гонконга от Великобритании Китаю.
Полиция применила перцовый газ и дубинки. Сообщается о пострадавших с обеих сторон.
Демонстранты пытались прорваться на территорию выставочного центра, где проходила ежегодная церемония поднятия флага.
Небольшая группа протестующих разбила стеклянные двери в здании Законодательного собрания, где собирается правительство.
Беспорядки продолжают серию протестов против поправок к закону об экстрадиции, которые разрешили бы экстрадицию жителей города в материковый Китай.
Правительство уже согласилось бессрочно отложить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, но протесты продолжаются.
Демонстранты требуют окончательно отказаться от принятия противоречивого законопроекта. Другое требование демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лэм.
Что происходило в понедельник
Церемония поднятия флага проходила в Гонконгском выставочном центре.
Власти заявили, что утром демонстранты начали блокировать подъезды к центру.
За полчаса до начала церемонии возле выставочного центра произошли столкновения между протестующими и полицейскими.
Полиция применила перцовый газ, пытаясь разогнать толпу.
Служба правопорядка также заявила, что протестующие использовали против полиции "неизвестную жидкость," 13 полицейских были доставлены в больницу. У некоторых из них наблюдались проблемы с дыханием.
После полудня по местному времени часть протестующих направилась к зданию Законодательного собрания Гонконга, в котором заседает правительство.
Маленькая группа использовала металлическую тележку, чтобы пробить стеклянные двери здания.
Однако толпа не смогла проникнуть в здание, которое удерживает полиция.
Часть депутатов от демократической оппозиции призвала протестующих отказаться от штурма парламента.
Полиция также призвала демонстрантов прекратить насилие.
Чего хотят протестующие
Специальный административный район Гонконг является частью Китая в рамках принципа "одна страна - две системы".
Это гарантирует Гонконгу юридическую независимость, собственное законодательство и отдельную от материкового Китая экономическую систему.
Волна протестов, начавшаяся в июне, была вызвана поправками к закону экстрадиции, которые позволили бы выдачу жителей Гонконга даже в те страны, с которыми у территории нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.
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Оппозиция считает, что закон может быть использован против живущих в Гонконге диссидентов и политических оппонентов китайских властей.
Собственные акции провели и пропекинские активисты в Гонконге. В воскресенье они вышли на улицу, чтобы выразить поддержку полиции.
Выступая сегодня на церемонии поднятия флага, глава Гонконга Керри Лэм сказала, что впредь будет более внимательно прислушиваться к обществу.
"Я учту этот урок и добьюсь того, что работа правительства будет ближе к стремлениям, чувствам и мнениям общества", - сказал Лэм.
Лэм появилась на публике впервые с 18 июня, когда она публично извинилась за свою позицию по закону об экстрадиции.