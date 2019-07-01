"Такого еще не видели". Гвадалахару завалило снегом
Шесть пригородных районов мексиканского города Гвадалахара неожиданно оказались завалены толстым слоем снега.
В некоторых местах толщина снежного покрова достигала полутора метров.
Гвадалахара - город с пятимиллионным населением, расположенный к северу от Мехико.
Местные власти также сообщили о поваленных деревьях и наводнении. О пострадавших сообщений нет.
Температура воздуха в городе была около 30 градусов Цельсия, когда на Гвадалахару неожиданно обрушился снегопад.
Повреждено около 200 домов и множество автомашин. Губернатор штата называл произошедшее невероятным.
"А потом мы спрашиваем, на самом ли деле происходят глобальные изменения климата. Такого природного явления мы еще не видели", - заявил губернатор.
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