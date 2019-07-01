В России усложнили получение потребительских кредитов. Что изменилось?

Правообладатель иллюстрации Andrei Makhonin/TASS

С 1 июля в России вступают в силу новые ограничения в потребительском кредитовании. Ежедневная ставка по займам будет ограничена на уровне 1%, то есть годовая ставка составит не более 365%. Кроме того, снижается максимальный размер выплат, который кредитор может требовать с заемщика.

Ограничения вводятся, потому что кредитование населения растет слишком быстрыми темпами - это признавали и в ЦБ, и в правительстве. По замыслу авторов закона, ограничения не позволят микрофинансовым организациям устанавливать запредельные ставки, а россияне перестанут так быстро накапливать долги.

Что изменится?

Ограничения вводились в два этапа. В конце января этого года вступила в силу первая часть закона - процентную ставку по кредитам на срок до одного года ограничили на уровне 1,5% в день.

С 1 июля порог снижается до 1%, то есть до 365% годовых.

Также закон ограничивает сумму, которую кредитор вправе требовать с заемщика. Сначала ограничение предельной задолженности составило 2,5 суммы займа, а с 1 июля проценты и иные платежи не могут превышать сам долг более чем вдвое.

Например, если сам долг составляет 10 тысяч рублей, то кредитор не может требовать с заемщика более 30 тысяч рублей (тело долга 10 тысяч плюс другие платежи не более 20 тысяч).

В 2018 г. кредиты населению выросли на 22,8% Кредитный портфель в начале 2019 г. превысил 15 трлн рублей

"После достижения этой [предельной] суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности", - сообщал ЦБ.

А с 1 января 2020 года порог предельной задолженности снизится еще раз - до 1,5 суммы долга.

Все эти нормы не действуют для "кредитов до зарплаты", то есть займов меньше 10 тысяч рублей на срок до 15 дней. Для них предусмотрены такие ограничения:

сумма начисленных процентов не должна превышать 3 тысяч рублей (или 30% суммы займа, если выдано менее 10 тысяч рублей)

ежедневная выплата не должна превышать 200 рублей

запрещено продлевать кредит или увеличивать его сумму

Новые нормы будут действовать для кредитов, выданных после вступления законопроекта в силу.

К чему это приведет?

В России уже несколько месяцев активно обсуждается угроза надувания кредитного пузыря. ЦБ также обеспокоен ростом необеспеченных кредитов. Регулятор рассчитывает, что новые ограничения позволят снизить долговую нагрузку заемщиков.

"Новые нормы являются более совершенным механизмом защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе от недобросовестных практик, связанных с предоставлением займов "до зарплаты" и возвратом долгов", - отмечал регулятор.

В ЦБ понимают, что изменения "устроят не всех", говорил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. "Микрофинансовые организации, которые выдают займы под проценты, приближенные к максимально возможным, должны будут поменять свою бизнес-модель - либо уйти с рынка", - заявлял Кочетков.

Регулятор полагает, что снижение процентных доходов будет стимулировать микрофинансовые организации (МФО) отбирать заемщиков более тщательно и переходить на более долгосрочные кредитные инструменты.

К апрелю 2019 года рынок МФО покинули несколько крупных игроков, а ведущие микрофинансовые организации в связи с пристальным вниманием регулятора "постепенно уходят от политики агрессивного наращивания портфеля", отмечал гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

По итогам первого квартала 2019 года средний размер микрозайма почти не вырос, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

В ЦБ считают, что в целом бизнес микрофинансовых организаций не сильно пострадает от введения новых правил и сокращения числа клиентов, потому что у МФО достаточно денег.

"В то же время клиентами МФО зачастую являются менее обеспеченные слои населения, которые не могут получить кредит в банке, что делает отрасль социально значимой", - отмечал регулятор в отчете.

Что происходит с кредитами и доходами?

За 2018 год объем потребительских кредитов вырос почти на 23% до 14,9 трлн рублей. Кредитный портфель МФО за этот же срок вырос в полтора раза до 164 млрд рублей.

На экономическом форуме в Петербурге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что россияне берут кредиты "не от хорошей жизни", они просто пытаются сохранить уровень потребления на прежнем уровне при стагнации доходов.

Данные Росстата свидетельствуют, что в первом квартале 2019 года россияне отдали на текущее потребление максимальную с 2014 года долю доходов - 86,8% против 90% в первом квартале 2014 года. Данные были обновлены 1 июля в связи с изменением методологии подсчета.

При этом обязательные платежи и взносы (включает налоги и выплаты по кредитам) выросли почти на 12,2%, тогда как в предыдущие три года рост этого показателя составлял в пределах 1,7-2,3%. Процентные выплаты по кредитам выросли на 29%. В предыдущие три года этот показатель сокращался.