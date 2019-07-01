Ракета российского производства из Сирии упала близ Ташкента на Кипре

Media playback is unsupported on your device Обломки ракеты были найдены на склоне горы

Ракета российского производства, запущенная из Сирии, упала на территории самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра близ деревни Ташкент.

Министр иностранных дел Северного Кипра Кудрет Озерсай сказал, что, судя по всему, ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии во время возможного нападения израильских ВВС на территорию Сирии.

Ракета попала в склон горы к северу от Никосии, в 225 километрах от побережья Сирии, около часа ночи в понедельник. На горе начался лесной пожар.

Согласно сообщениям, в результате бомбардировок объектов в Сирии погибли четыре человека.

Сирийская армия заявляет, что дала отпор израильским военным самолетам, которые подвергли ракетному обстрелу военные позиции близ Дамаска и Хомса.

Насколько известно, в районе кипрского Ташкента никто не пострадал.

Местные жители сообщают, что видели горящий объект в атмосфере, а затем услышали три громких взрыва.

"Изначальное расследование пришло к выводу, что речь идет о сделанной в России ракете, которая использовалась сирийскими ПВО и была задействована после воздушного нападения на Сирию и, не достигнув цели, пролетела свою максимальную дистанцию", - написал в "Фейсбуке" Кудрет Озерсай.

Скорее всего, ракета взорвалась до того, как достигла склона горы, так как на месте происшествия не было обнаружено воронки. Части ракеты упали в разных местах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Военные Северного Кипра собрали обломки ракеты для анализа

Кудрет Озерсай говорит, что собранные обломки идентичны тем, что были найдены после того, как произведенная в России ракета С-200 попала в турецкий город Газиантеп.

"Это одно из печальных последствий войны в регионе", - заявил президент Северного Кипра Мустафа Акынджи.

Анализ

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

Пока нет подтверждения, ракета какого именно класса упала на Кипр, но, согласно сообщениям, речь идет о ракете "земля-воздух" С-200. Эта ракета была разработана еще в советские времена, и Москва продала эту систему Сирии.

Российские советники помогли сирийским ПВО модернизировать системы С-200 после того, как Москва направила свои войска в эту страну в 2015 году, на помощь режиму президента Башара Асада.

Радиус действия С-200 достигает 300 километров, так что подобная ракета могла долететь до Кипра.

Этот инцидент подчеркивает, что военно-воздушная кампания Израиля может привести к региональным последствиям. Россия, которая вместе с Ираном остается основным союзником Башара Асада, недовольна израильскими авиаударами в Сирии, но пока никак им не препятствовала.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека (SOHR) сообщает, что израильские ВВС нанесли удары по позициям иранским военных в Сирии, а также проиранских сил.

Гражданская война в Сирии продолжается уже восемь лет.

По данным Центра, удары были нанесены по базе Корпуса стражей исламской революции близ Дамаска, а также по исследовательскому центру в Джамрайе.

Media playback is unsupported on your device Сирийское телевидение показало работу сил ПВО

Сирийское официальное агентство новостей сообщает, что в результате погибли четверо гражданских лиц. По данным SOHR, погибли шестеро гражданских лиц, а также девять боевиков, восемь из которых были иностранцами.

Израиль никак не комментирует эти сообщения.