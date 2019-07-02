Секретный чат: пограничники в США унижали мигрантов в "Фейсбуке"

Правообладатель иллюстрации AFP

В США проводится расследование в отношении сотрудников погранично-таможенной службы, которые предположительно публиковали расистские и сексистские шутки в закрытой группе в "Фейсбуке". Объектами их шуток становились мигранты и конгрессмены латиноамериканского происхождения.

Закрытая группа в соцсети насчитывает 9500 пользователей. Среди них, по информации неправительственной правозащитной организации ProPublica, есть как бывшие, так и действующие сотрудники погранично-таможенной службы США.

В некоторых постах члены сообщества глумятся над смертью мигрантов, пытавшихся перебраться в Соединенные Штаты. Объектом насмешек в некоторых постах становятся члены конгресса латиноамериканского происхождения.

Руководство погранично-таможенной службы США назвало такие публикации совершенно неприемлемыми.

"Все сотрудники, нарушившие правила поведения, будут привлечены к ответственности", - сказала глава службы пограничных патрулей Карла Провост.

Согласно данным ProPublica, в понедельник в чате были опубликованы оскорбительные шутки в отношении членов конгресса латиноамериканского происхождения, которые 1 июля посещали центры временного содержания для мигрантов в Техасе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Александрию Окасио-Кортес не удивили оскорбительные шутки пограничников

Значительная часть оскорбительных шуток носила сексистский характер и касалась женщин в делегации конгрессменов. В частности, объектом многих сексистских шуток и героиней одной из оскорбительных карикатур стала 29-летняя Александрия Окасио-Кортес, член Палаты представителей США.

Оскорбления в чате звучали и в адрес коллеги Окасио-Кортес в конгрессе Вероники Эскобар.

Автор одного из постов предлагал забросать обеих женщин латиноамериканского происхождения буррито (мексиканское национальное блюдо).

Би-би-си не смогла независимо подтвердить существование этой закрытой группы в "Фейсбуке", так как подобные секретные группы невозможно найти в поиске соцсети, доступ к ним закрыт для всех, кроме членов группы.

ProPublica получила скриншоты нескольких недавних обсуждений в группе и смогла связать участников этих онлайн-разговоров с профилями в "Фейсбуке", принадлежащими сотрудникам погранично-таможенной службы США.

Как сообщил официальный представитель службы пограничных патрулей Мэттью Кляйн, сейчас ведомство проводит расследование. Он подтвердил, что в группу действительно входили сотрудники службы. При этом он отказался уточнить, какие посты они занимают в ведомстве.

Правообладатель иллюстрации AFP

По словам Александрии Окасио-Кортес, ее не удивили оскорбительные публикации пограничников в социальных сетях.

Она сказала, что эти оскорбления отражают реалии и отношение, с которыми ей пришлось столкнуться во время посещения центров временного содержания в Техасе.

После поездки в Техас Окасио-Кортес написала в "Твиттере", что сотрудники пограничного патруля заставляют женщин-мигрантов пить воду из унитазов.

Она написала, что сама стала объектом угроз физического и сексуального характера. Служба пограничных патрулей США пока не прокомментировала слова Окасио-Кортес.

Газета Washington Post со ссылкой на анонимный источник в министерстве внутренней безопасности сообщила, что питьевая вода в центрах содержания для мигрантов имелась, и никто из сотрудников службы не должен был заставлять мигрантов пить воду из туалетов.

Окасио-Кортес посетила центры содержания в составе группы конгрессменов в понедельник. Группа приехала в Техас, чтобы осмотреть центры содержания для мигрантов, на следующий день после публикации фотографии мигранта из Сальвадора Оскара Рамиреса и его дочери Валерии, утонувших при попытке переплыть Рио-Гранде. Этот снимок вызвал очередной всплеск негодования в США по поводу политики администрации президента Трампа в отношении мигрантов.

Александрия Окасио-Кортес, конгрессмен от демократов, назвала лагеря, в которых содержатся дети нелегальных мигрантов, "концентрационными" и отказалась извиняться за свои слова.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мексика согласилась пойти на "беспрецедентные шаги" по сдерживанию потока мигрантов через свою территорию в США

На прошлой неделе в отставку подал исполняющий обязанности главы погранично-таможенной службы США Джон Сандерс.

Дональд Трамп с начала своего срока на посту президента резко ужесточил миграционную политику с тем, чтобы снизить поток нелегальных мигрантов в страну.

В начале июня Мексика согласилась пойти на "беспрецедентные шаги" по сдерживанию потока мигрантов через свою территорию в Соединенные Штаты. В противном случае президент Трамп грозился ввести против Мексики торговые пошлины.

По официальной статистике, число случаев незаконного перехода границы стабильно снижается с 2000 года.

В 2000-м при попытке незаконного перехода границы были задержаны 1,6 млн человек. В прошлом году - 400 тысяч.

В 2017-м, в первый год президентства Трампа, эта цифра находилась на самой низкой отметке с 1971 года.

Сравнительно небольшое количество задержаний объяснялось низким числом мигрантов, пытавшихся въехать в США из Мексики.

Однако за последние два года, и особенно в последние месяцы, количество задержаний начало расти.

В феврале этого года Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

На прошлой неделе конгресс США утвердил пакет гуманитарной помощи на сумму 4,5 млрд долларов для американо-мексиканской границы.