СМИ сообщают об исходе генералов из Росгвардии. Что происходит?

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Слева направо: Сергей Милейко, Виктор Золотов, Сергей Меликов

По данным СМИ, в ближайшее время Федеральную службу войск национальной гвардии покинут сразу четверо генералов, двое из которых - заместители главы службы Виктора Золотова.

Четыре генерала

Как сообщила в понедельник газета "Коммерсант", рапорты об увольнении уже подали первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и заместитель Золотова генерал-лейтенант Сергей Милейко.

По версии источника издания, у проверяющих возникли вопросы к работе тыловых служб Росгвардии, которую курировал Милейко. Меликов якобы пытался отстоять Милейко, который был его замом в бытность полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе, но, потерпев неудачу, решил уйти вместе с ним.

Кроме того, по информации издания, на отставку Меликова повлияло то, что на прошлой неделе Золотов подписал приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями, значительно урезав полномочия своего первого зама. После чего генерал, по данным издания, написал рапорт об отставке.

"Коммерсант" обращает внимание на то, что в начале июня статс-секретарем Росгвардии и заместителем Золотова был назначен бывший глава антикоррупционного управления администрации президента Олег Плохой. На сайте Кремля и официальном портале правовой информации указ о назначении Плохого не публиковался, однако на сайте Росгвардии в разделе руководство его фотография уже стоит.

По данным "Коммерсанта", Плохой не только будет представлять Росгвардию в других ведомствах, но и "займется наведением порядка внутри самой службы".

Кроме того, свои посты в Росгвардии в ближайшее время должны покинуть руководитель управления по контролю за оборотом оружия генерал-лейтенант Леонид Веденов и начальник департамента строительства ведомства генерал-лейтенант Валерий Дугинов, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Русская служба Би-би-си направила запрос в Росгвардию, ожидает ответа.

Кто такой Меликов

Сообщая об отставке 53-летнего генерала Меликова, "Коммерсант" называет его "яркой медийной фигурой", у которого были "самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами". В соответствии с новым распоряжением "под ним" остались лишь войсковой спецназ, отдельная дивизия оперативного назначения имени Дзержинского, а также авиационные подразделения службы, пишет газета.

Меликов в 1996 году сдал экзамен и получил почетную возможность носить краповый берет. В 2011-2014 годах он возглавлял объединенную группировку войск на Северном Кавказе, после чего был полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Подозрения в коррупции

Ранее на коррупцию, которая могла иметь место в тыловых службах Росгвардии, обращал внимание Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В августе прошлого года фонд выпустил расследование, в котором говорилось, что находящийся в Крыму мясокомбинат "Дружба народов", по распоряжению премьера Дмитрия Медведева наделенный правом монопольных поставок для Росгвардии, продает ей капусту, картошку, лук и замороженное мясо по ценам выше рыночных.

Глава Росгвардии отреагировал на расследование вызовом Навального на дуэль и обещанием сделать из оппозиционера "сочную отбивную". В феврале 2019 года Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить расследование о поставках Росгвардии, удовлетворив иск мясокомбината "Дружба народов" о защите деловой репутации.

В январе стало известно, что Следственный комитет России возбудил дело о превышении полномочий из-за поставки 30 тонн гнилого картофеля для бригады оперативного назначения войск Росгвардии в Грозном. В службе заявили тогда, что ведомство само обнаружило нарушения в ходе внутренней проверки и обратилось в военную прокуратуру.