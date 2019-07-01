Самый большой самолет в мире поставили на 40-минутный рейс

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption A380 авиакомпании Emirates

Авиакомпания Emirates выполнила первый рейс на А380 - самом большом серийном авиалайнере в мире - между городами Дубай и Маскат. Расстояние между крупнейшим городом ОАЭ и столицей Омана составляет всего 340 километров.

Самолет будет находиться в воздухе примерно 40 минут. За это время он не сможет подняться на высоту, которую обычно занимают такие самолеты во время продолжительных полетов - примерно 10 тысяч метров и выше. Максимальная высота полета составит 5791 метр.

Компания сообщает, что в день будет выполняться два рейса в обе стороны.

На этой линии будут задействованы два Airbus А380, оба в трехклассной компоновке. В эконом-классе будет 429 мест, 76 - в бизнес-классе и 14 в первом.

Emirates уже выполняет самый длинный беспосадочный рейс на А380. Полет из новозеландского Окленда в Дубай длится примерно 17 часов (обратно 15), а длина маршрута составляет более 14 тысяч километров.

Крупнейший заказчик

Emirates - самый большой заказчик А380, крупнейшего серийного в мире авиалайнера. Компания владеет более чем сотней таких самолетов.

В феврале 2019 года Emirates уменьшила общий заказ A380 с 162 до 123 самолетов. Таким образом, вместо 53 самолетов A380 к 2021 году будет поставлено только 14.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Emirates - самый большой заказчик А380

Вместо них авиакомпания заключила соглашение о поставке самолетов меньшего размера - 30 широкофюзеляжных А350-900 и 40 самолетов A330-900.

Этот отказ пагубно сказался на всем проекте А380. Компания Airbus объявила , что прекратит производство A380, последние лайнеры будут поставлены в 2021 году.

Крупнейший самолет

Самый большой в мире двухэтажный авиалайнер A380 Superjumbo был разработан, чтобы бросить вызов конкурентам с их Boeing 747.

Вместимость самолета - 525 пассажиров в салоне трех классов, 853 пассажира в одноклассовой конфигурации.

Лайнер может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 400 километров. Эксплуатация самолета началась в 2007 году.

Пик производства Airbus A380 пришелся на 2014 год, когда было выпущено 30 лайнеров.