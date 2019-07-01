В Чечне произошло второе за неделю нападение на полицейских

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Неизвестный мужчина зарезал полицейского в Ачхой-Мартановском районе Чечни, бросил гранату и был застрелен. Это уже второй подобный инцидент за последнее время - 23 июня 21-летний житель Грозного напал на силовиков недалеко от резиденции главы республики Рамазана Кадырова.

О нападении сообщают информационные агентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах и одного из помощников Кадырова.

"Неизвестный подошел к полицейскому, нанес ножевое ранение, впоследствии сотрудник скончался по дороге в госпиталь. Нападавший уничтожен", - сказал собеседник РИА Новости.

Источник при этом опроверг сообщения одного из телеграм-каналов о том, что "террорист совершил самоподорыв".

Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате нападения на пост на окраине чеченского села Бамут, подтвердил агентству ТАСС помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев.

Позже и в МВД подтвердили, что примерно в 14:00 на КПП №4 в Ачхой-Мартановском районе "неизвестный подошел к сотруднику МВД России и нанес ему ножевое ранение, после чего бросил гранату". Хотя ранее источник РИА Новости настаивал: "При нем была граната, но он ее не бросал".

"Ответным огнем нападавший ликвидирован", - сказано в сообщении МВД. Сотрудник МВД скончался по дороге в госпиталь.

Интерфакс со ссылкой на источник пишет, что погибший сотрудник МВД - "молодой патрульный 32 лет из Кемеровской области".

Чуть больше недели назад - 23 июня - аналогичный инцидент произошел в центре Грозного неподалеку от резиденции Кадырова. Тогда сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, а водитель машины ударил одного из полицейских ножом.

Как сообщалось, проезжавший мимо сотрудник Росгвардии вступил в перестрелку, нападавший погиб. Им оказался 21-летний житель Грозного Ахмед Барзаев.

На следующий день ответственность за атаку взяло на себя запрещенное в России "Исламское государство".

В день стрельбы в Грозном Кадыров выложил в соцсети в "ВКонтакте" видео, на котором он катается по центру столицы Чечни на велосипеде, демонстрируя тем самым, что Грозный - безопасный город, где вечером люди не боятся выходить на улицу.

Позже отец Барзаева публично заявил, что отказывается устраивать похороны сына. СМИ передавали его словам о том, что он воевал против боевиков в 1999 году и что он якобы благодарен силовикам, застрелившим его сына.