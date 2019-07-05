"Будем возмущаться, больше будем сидеть". Почему шахтеры Кузбасса ушли в вынужденные отпуска

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Угольные предприятия в Кемеровской области отправили в вынужденные отпуска около двух тысяч человек. Приостановить добычу могут еще два предприятия, где работает три тысячи человек. Что по этому поводу говорят шахтеры?

Несколько угольных предприятий в Кузбассе приостановили добычу, сообщило 1 июля агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного департамента угольной промышленности. В итоге около двух тысяч сотрудников были отправлены во внеочередные отпуска с сохранением двух третей зарплаты.

Компании остановили добычу "в связи с падением цен на уголь [за рубежом] и низкой пропускной способностью железнодорожного транспорта в восточном направлении", - говорилось в сообщении.

"Не ведут добычу угля три угольных предприятия, на грани остановки находятся еще два с численностью работников более трех тысяч человек", - написал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вице-премьеру Максиму Акимову. На фоне этого, предупредил губернатор, растет социальная напряженность в угледобывающих регионах (письмо цитирует газета "Коммерсант").

В департаменте угольной промышленности Кузбасса в конце июня уверяли, что сокращений угольщиков не будет.

"Никто такому не обрадовался"

О каких именно предприятиях идет речь в письме Цивилева, не уточняется.

Трое сотрудников "Талдинской горной компании" (ТГК) рассказали Би-би-си, что добыча приостановлена на двух шахтах, принадлежащих этой организации: "Талдинской-Южной" и "Кыргайской". На сайте ТГК говорится, что в компании работают 1,7 тыс. человек.

"Конечно, никто такому не обрадовался, так как заработная плата зависит именно от добычи угля, а раз не ведется работа по выемке угля, значит, придется сидеть всем на 2/3 зарплаты, а у многих, сами понимаете, семьи, кредиты и ипотеки", - сказал Би-би-си один из шахтеров.

"Первый раз такое происходит за все мои 13 лет работы на шахтах. Простои были и раньше, но чтобы по такой причине [из-за падения цен на уголь] - такого не было", - рассказал сотрудник "Талдинской-Южной" шахты.

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Работы остановлены на месяц, с 1-го по 31 июля, уточнил шахтер.

По его словам, настроения среди рабочих разные, есть недовольные, но в целом паники нет: "Конечно, это меньше по сравнению с тем, что можно заработать при нормальных условиях, но сидя дома получать деньги тоже неплохо. Жить можно. Хотя бы совсем без денег не оставили, а к чему это все приведет - неизвестно".

"У нас по-разному рассуждают. Многие боятся, что после отпуска 2/3 зарплаты так и оставят, а если будем возмущаться, то еще больше будем в отпуске сидеть", - говорит еще один шахтер.

О приостановке добычи на шахтах ТГК известно и профсоюзу работников угольной промышленности Росуглепроф.

Глава Росуглепрофа Иван Мохначук сказал Би-би-си, что трагедии в этой ситуации не видит, потому что все сделано по закону и согласно трудовым договорам.

"Я понимаю, что это меньше, чем хотелось бы, но люди не брошены, не сидят без куска хлеба, - рассуждает Мохначук. - Более того, платят 2/3 зарплаты, на месяц дали отпуск и сказали: иди, занимайся, чем хочешь, если у тебя есть возможность где-то подрабатывать - зарабатывай, не вопрос".

Кому принадлежит "Талдинская горная компания"?

"Талдинской-Южной" и "Кыргайской" шахтами управляет УК "Талдинская", которой через ТГК владеет предприниматель Руслан Ростовцев. В России он известен как партнер кузбасского угольного магната Александра Щукина, состояние которого журнал Forbes оценивает в 400 млн долларов.

Сейчас Щукин находится под домашним арестом по делу о вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза стоимостью более 1 млрд рублей. Вместе с ним по делу проходят бывшие вице-губернаторы региона Александр Данильченко и Алексей Иванов, экс-глава кемеровского управления Следственного комитета России Сергей Калинкин и еще четыре человека.

Ростовцев и Щукин были партнерами, но потом между ними начались судебные разбирательства. В конце 2016 года Щукин потребовал у структур Ростовцева половину акций шахтоуправлений "Талдинское-Кыргайское" и "Талдинское-Южное". По версии защиты Щукина, этими шахтами партнеры раньше владели поровну, но потом контроль над ними перешел к Ростовцеву.

В декабре 2017 года МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) наградило Ростовцева почетной грамотой за "вклад в укрепление международных связей положительного имиджа Республики на международной арене".

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Ростовцев через компанию Besemer Consultants мог спонсировать представительства ДНР в Турине и Марселе, утверждают украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Компания Besemer аффилирована с Ростовцевым, заявила в январе 2019 года председатель Московской коллегии адвокатов "Юлова и партнеры" Елена Юлова со ссылкой на судебные материалы, обнародованные во время процесса по иску структур Щукина (она представляет интересы Щукина). Других подтверждений этой информации на данный момент не имеется.

Имя Ростовцева также упоминается в контексте поставок угля из Донбасса. В январе 2018 года Forbes писал со ссылкой на украинское СМИ 24 news (по-видимому, имеется в виду 24tv.ua), что Ростовцев может быть связан с компанией, которая подозревается в контрабанде донецкого угля. Би-би-си не располагает подтверждением этой информации.

Представители Ростовцева в мае 2018 года прокомментировали Forbes обвинения в незаконном экспорте донецкого угля. Представители предпринимателя заявили, что он никогда не был вовлечен в контрабанду и его никогда в этом не обвиняли следственные органы. Также он отрицает получение награды от ДНР.

Запрос в "Талдинскую горную компанию" на момент публикации статьи остался без ответа.

Что происходит в других компаниях?

Ранее о снижении плана добычи сообщала "Кузбасская топливная компания". "Мечел" и "Распадская" сообщали о сокращении добычи в своих квартальных отчетах в мае.

"Кузбассразрезуголь" и "Кузбасская топливная компания" сказали Би-би-си, что снизили добычу угля, но не приостанавливали работу предприятий и не отправляли сотрудников во внеочередные отпуска.

Шахта "Распадская" (проект "Евраза") и "СУЭК-Кузбасс" не планируют изменений в работе персонала, сообщили в их пресс-службах.

Производственные планы "Южного Кузбасса" (проект "Мечела") были скорректированы из-за скопления запасов в конце 2018 года в связи с дефицитом вагонов, сообщили в пресс-службе "Мечела". "В этот период незадействованные сотрудники в вынужденные отпуска не направлялись, а были перераспределены на другие участки", - уточнила компания.

Почему падают цены?

Цены снижаются в основном на энергетический уголь, который используется как топливо на предприятиях электроэнергетики.

Минэнерго России сообщало, что в 2018 году за рубеж было поставлено 210 млн тонн угля, из которых 88% пришлось на энергетический уголь. В Кузбассе добывается 58% всего российского угля, оценивает департамент угольной промышленности администрации Кемеровской области.

В первом квартале 2019 года рынок энергетического угля начал падать после нескольких лет роста.

В марте цены упали до трехлетнего минимума, свидетельствуют данные Argus. А в начале апреля 2019 года был зафиксирован самый резкий за 10 лет спад цен на уголь - до 20%, говорится в докладе Уральской горно-металлургической компании (УГМК), одного из крупнейших производителей угля в Кузбассе.

Обвал произошел на фоне замедления промышленного производства в Азии, Европе и Северной Америке, авторы доклада.

"Кроме того, снижение угольных котировок последовало за 60-процентным падением цен в Азии на сжиженный природный газ, который является прямым конкурентом угля в качестве топлива для ТЭС. Давление на угольные котировки оказывают также высокие запасы угля и в Азии, и в Европе", - говорится в докладе.

В Европе, к примеру, запасы угля в марте 2019 года выросли до максимума с 2013 года. Это произошло благодаря теплой зиме.

В долгосрочной перспективе цены вряд ли восстановятся, считают аналитики. Стоимость энергетического угля будет снижаться из-за удешевления альтернативной энергетики, а также роста предложения из США, Индонезии, России и Австралии, сообщалось в отчете агентства АКРА.

Цены будут снижаться на фоне роста производства угля, увеличения доли атомной энергетики и отказа развитых экономик от угля для снижения выбросов, говорится в отчете УГМК.

Как будут помогать угольным компаниям?

Угольным предприятиям нужна скидка от "Российских железных дорог" (РЖД), которая перевозит большую часть российского угля, писал губернатор Кузбасса вице-премьеру и главе совета директоров РЖД Максиму Акимову.

РЖД может обсудить скидку, но ее размер ограничен - итоговая стоимость перевозки не должна быть убыточной для железнодорожной компании, заявлял замглавы монополии Алексей Шило. 3 июля в РЖД сообщили, что компания готова на скидку, но ее размер составит 8%, тогда как угольщики просят 12,8%.

Если стоимость перевозки угля не снизить, российские компании потеряют западные рынки сбыта, опасается Цивилев. Губернатор в обмен на скидку предлагает гарантировать РЖД объемы перевозок угля на вторую половину 2019 года.

Би-би-си отправила запрос в администрацию Кемеровской области и ожидает ответа.