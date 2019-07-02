На глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков-подводников

14 моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ России, сообщили в министерстве обороны. Сейчас аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар", - цитирует РИА Новости сообщение министерства.

Батиметрия - измерение глубин водных объектов с помощью специального оборудования.

14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, сообщает министерство обороны.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован", - сказано в сообщении.

Глубоководный аппарат сейчас находится на военно-морской базе Североморск в Мурманской области. Расследование контролирует главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Катастрофы на подлодках

Последняя авария на подводном флоте России произошла осенью 2008 года, а самой крупной в новейшей истории стала гибель АПЛ "Курск".

12 августа 2000 года в Баренцевом море в 137 километрах от Североморска затонула атомная подводная лодка "Курск", погибли 118 моряков-подводников. Во время учений на борту "Курска" произошла катастрофа.

В августе 2003 года при буксировке на утилизацию затонула атомная подводная лодка К-159, погибли девять человек.

В ноябре 2008 года во время ходовых испытаний в Японском море произошла авария на АПЛ "Нерпа". На подлодке несанкционированно сработала система пожаротушения, в результате чего произошел выброс газа. Из 208 человек, находившихся на борту, 20 погибли - трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов.