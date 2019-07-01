Гонконг: полицейские вытеснили демонстрантов из здания парламента
Полицейские, применив слезоточивый газ, выбили демонстрантов из здания законодательного собрания Гонконга. Протестующие заняли здание на несколько часов, разбив стеклянные двери его входа.
Штурм здания начался в полночь (шесть вечера по Москве). Многие протестующие освободили зал заседаний парламента, когда узнали, что приближается полиция. Некоторых из них их товарищи вытаскивали из зала силой.
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Полиция, ранее вечером отступившая перед демонстрантами, взяли здание штурмом, легко преодолев импровизированные баррикады и оттеснив вооруженных длинными зонтами и защищенных строительными касками протестующих, защищавших вход.
Депутаты парламента Тед Уи и Рой Квонг встали перед полицией во время штурма и попросили ее дать людям время на то, чтобы покинуть здание парламента. Видеозапись их обращения попала в "Твиттер".
Примерно через час после начала штурма здание и окрестные улицы были очищены от демонстрантов.
О каких-либо задержаниях не сообщается.
Ранее в понедельник протестующие против изменений в законодательстве Гонконга прорвались в здание парламента автономного региона, разбив стеклянные двери здания металлической тележкой.
Демонстранты, вооруженные дорожными знаками и металлическими трубами, ворвались в здание большим потоком. Внутри они начали срывать со стен картины и выламывать двери.
Один из протестующих в зале заседаний парламента размахивал старым, колониальным флагом Гонконга, на котором изображен британский "Юнион Джек". Другой принес флаг Великобритании.
Акции протеста в Гонконге начались утром в понедельник. Они приурочены к очередной годовщине передачи Гонконга от Великобритании Китаю.
Беспорядки продолжают серию протестов против поправок к закону об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу жителей города в материковый Китай.
Правительство уже согласилось бессрочно отложить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, но протесты продолжаются.
Демонстранты требуют окончательно отказаться от принятия спорного законопроекта. Другое требование демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лэм.
Гонконг - бывшая британская колония, с 1997 года находится под управлением Китая. Договоренность с Китаем гарантирует Гонконгу определенный уровень автономии. В день годовщины передачи города и района под китайское управление в Гонконге как правило проходят массовые демонстрации.